Tommy Hilfiger、Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊和Awake NY在邁阿密大獎賽上啟動聯名合作

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--PVH Corp. [NYSE: PVH]旗下的Tommy Hilfiger與Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊宣布，與紐約街頭品牌Awake NY 共同打造了全新的Tommy x Mercedes-AMG F1 x Awake NY系列服飾和活動。該系列在邁阿密大獎賽之前的5月4日發布， 將Awake NY創辦人Angelo Baque的街頭風格與TOMMY HILFIGER代表性的學院美學風格相結合，象徵著一系列敢於顛覆、以賽車運動為靈感的生活方式。

Tommy Hilfiger表示：「我從小就是F1的車迷，自1990年代以來，我們一直在與這項運動的合作中打破常規。透過此次合作，我們希望繼續在設計和包容精神方面有所創新，為新一代的賽車觀眾創造一個大膽的新視角。」

Angelo Baque是Lewis Hamilton的超級仰慕者和F1車迷。他成功地將自己的設計價值觀和理念帶到邁阿密的社區、文化和城市，以慶祝大獎賽的週末時光。該系列展示了一種全新的一級方程式願景，即觀點相互碰撞，激發靈感，每個人都可以加入這場旅程。

Angelo Baque表示：「參觀Tommy 檔案館激發了我年輕時的懷舊情懷，也啟發了我對這個系列的設計方向。我的願望是真實地詮釋街頭服裝和美國風格。我從未想過這個來自紐約皇后區的厄瓜多爾小孩會為Lewis Hamilton、George Russell和Mercedes-AMG F1設計出引以為傲的作品。年輕一代的設計師看到Tommy、Lewis和我為該專案的共同付出，就能理解代表性的重要之處。」

該活動講述了堅韌、決心和精神的故事。這些故事激勵了七屆冠軍和F1傳奇人物Lewis Hamilton、大獎賽冠軍George Russell、Awake NY的Angelo Baque以及Tommy Hilfiger先生在各自的人生旅程中取得成功。此外，活動還特別介紹了Mercedes-AMG Petronas F1預備車手Mick Schumacher。活動的攝影師為Adrienne Raquel，錄影師為Anthony Prince Leslie。

這次合作反映了People’s Place計畫的價值觀。該計畫是Tommy Hilfiger發起的一項倡議，旨在為創意產業中代表性不足的社區提供機會；此次合作的參與方也包括Creatives Want Change (CWC)，並邀請黑人、原住民和有色人種(BIPOC)賽車手參加5月7日 在邁阿密舉行的比賽。CWC的Danae Harrison、Dayne Thompson和Donald Whorley將在比賽前與Angelo Baque密切合作，探討如何將這項合作從概念演變至生產。

Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊執行長兼車隊負責人Toto Wolff表示：「變革是運動和生活中不可避免的一部分。作為一個團隊，我們明白在賽道上和賽道外擁抱這一點的重要性，這樣才能持續創新、激發靈感並應對面臨的挑戰。我們很自豪能透過此次合作來慶祝這些共同的價值觀；不僅創造了一個代表性的系列，同時還支援和彰顯來自代表性不足的社區的創作者。」

Tommy x Mercedes-AMG F1 x Awake NY系列包含七種性別包容性款式。該系列以賽車和紐約街頭美學為靈感，重新詮釋了檔案館中的經典款式。一款經典的棒球運動衫呈現了美國風格的精髓如何融入F1。同時，專為邁阿密大獎賽設計的T恤有粉紅、電檸檬藍和黑色三種選擇。Tommy、Awake NY和Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊的標誌被印在各種長袖、Polo衫、棒球運動衫和橄欖球衫上。T恤和棒球運動衫展示了車手們的賽車編碼，包括Lewis Hamilton的44和George Russell的63，而Awake NY的一項特別的致敬則提到了’85，即Tommy Hilfiger品牌成立的年份。配色方案包括Tommy的代表性紅、白和藍色，而Mercedes-AMG F1系列則展示了以黑白為主色調的車隊核心調色盤，點綴著亮眼的螢光綠。

Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊商務長Richard Sanders補充道：「自2018年建立合作夥伴關係開始以來，我們不斷突破可能性的界限，創造大膽的系列，突出對雙方組織至關重要的目標，分享令人難以置信的故事。此次創新活動是最新的一步，反映了People’s Place計畫和Accelerate 25等重要倡議的工作成果，同時創造了一個引人注目的系列。」

此系列將在Tommy.com、shop.mercedesamgf1.com、指定的TOMMY HILFIGER門市，以及在即將到來的大獎賽週末的特定賽道上發售。

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關於TOMMY HILFIGER

TOMMY HILFIGER是全球著名的頂級生活風尚品牌之一，自1985年以來一直激勵和鼓舞著消費者。該品牌結合經典與全球文化塑造者共同創造的新風尚，打造出代表性的風尚。TOMMY HILFIGER繼承了經典美國風尚的精華，並賦予現代的元素。Tommy Hilfiger透過TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS生活時尚，以包括男士、女士和兒童泳裝、牛仔、配飾和鞋履等廣泛系列，為全球消費者提供卓越品質和價值。Tommy Hilfiger對永續性和包容性的承諾堅定不移。

2021年TOMMY HILFIGER產品的全球零售額約93億美元。該品牌在全球擁有超過1.6萬名員工，遍佈於100個國家/地區的2000多個零售店，包括其頂級規模的全球旗艦店tommy.com。PVH於2010年收購Tommy Hilfiger，並繼續專注於提升該品牌的全球知名度、影響力和長期成長。

關於PVH Corp.

PVH是全球規模首屈一指且廣受讚譽的時尚公司，與40多個國家/地區的消費者建立連結。我們的全球代表性品牌包括Calvin Klein和TOMMY HILFIGER。我們擁有超過140年的歷史，這是建立在我們的品牌、團隊和推動時尚向前發展的承諾基礎之上。這就是我們的力量，也是PVH+的力量。

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