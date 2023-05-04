Tommy Hilfiger、Mercedes-AMG PETRONAS F1车队和Awake NY在迈阿密大奖赛上启动联名合作

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--PVH Corp. [NYSE: PVH]旗下的Tommy Hilfiger与Mercedes-AMG PETRONAS F1车队宣布，与纽约街头品牌Awake NY 共同打造了全新的Tommy x Mercedes-AMG F1 x Awake NY系列服饰和活动。该系列在迈阿密大奖赛之前的5月4日发布， 将Awake NY创始人Angelo Baque的街头风格与TOMMY HILFIGER标志性的学院美学风格相结合，标志着一系列敢于颠覆、以赛车运动为灵感的生活方式。

Tommy Hilfiger表示：“我从小就是F1的粉丝，自上世纪90年代以来，我们一直在与这项运动的合作中打破常规。通过此次合作，我们希望继续在设计和包容精神方面有所创新，为新一代的赛车观众创造一个大胆的新视角。”

Angelo Baque是Lewis Hamilton和F1赛车的忠实粉丝。他成功地将自己的设计价值观和理念带到迈阿密的社区、文化和城市，以庆祝大奖赛的周末时光。该系列展示了一种全新的一级方程式愿景，即观点相互碰撞，激发灵感，每个人都可以加入这场旅程。

Angelo Baque表示：“参观Tommy 档案馆激发了我年轻时的怀旧情怀，也启发了我对这个系列的设计方向。我的愿望是真实地诠释街头服装和美国风格。我从未想过这个来自纽约皇后区的厄瓜多尔小孩会为Lewis Hamilton、George Russell和Mercedes-AMG F1设计出引以为傲的作品。年轻一代的设计师看到Tommy、Lewis和我为该项目的共同付出，就能理解代表性的重要之处。”

该活动讲述了坚韧、决心和精神的故事。这些故事激励了七届冠军和F1传奇人物Lewis Hamilton、大奖赛冠军George Russell、Awake NY的Angelo Baque以及Tommy Hilfiger先生在各自的人生旅程中取得成功。此外，活动还特别介绍了Mercedes-AMG Petronas F1预备车手Mick Schumacher。活动的摄影师为Adrienne Raquel，录像师为Anthony Prince Leslie。

这次合作反映了People’s Place计划的价值观。该计划是Tommy Hilfiger发起的一项倡议，旨在为创意行业中代表性不足的社区提供机会；此次合作的参与方也包括Creatives Want Change (CWC)，并邀请黑人、土著和有色人种(BIPOC)赛车手参加5月7日 在迈阿密举行的比赛。CWC的Danae Harrison、Dayne Thompson和Donald Whorley将在比赛前与Angelo Baque密切合作，探讨如何将这项合作从概念演变至生产。

Mercedes-AMG PETRONAS F1车队首席执行官兼车队负责人Toto Wolff表示：“变革是运动和生活中不可避免的一部分。作为一个团队，我们明白在赛道上和赛道外拥抱这一点的重要性，这样才能持续创新、激发灵感并应对面临的挑战。我们很自豪能通过此次合作来庆祝这些共同的价值观；不仅创造了一个标志性的系列，同时还支持和彰显来自代表性不足的社区的创作者。”

Tommy x Mercedes-AMG F1 x Awake NY系列包含七种性别包容性款式。该系列以赛车和纽约街头美学为灵感，重新诠释了档案馆中的经典款式。一款经典的棒球运动衫呈现了美国风格的精髓如何融入F1。同时，专为迈阿密大奖赛设计的T恤有粉红、电柠檬蓝和黑色三种选择。Tommy、Awake NY和Mercedes-AMG PETRONAS F1车队的标识被印在各种长袖、Polo衫、棒球运动衫和橄榄球衫上。T恤和棒球运动衫展示了车手们的赛车编码，包括Lewis Hamilton的44和George Russell的63，而Awake NY的一项特别的致敬则提到了’85，即Tommy Hilfiger品牌成立的年份。配色方案包括Tommy的标志性红、白和蓝色，而Mercedes-AMG F1系列则展示了以黑白为主色调的车队核心调色板，点缀着亮眼的荧光绿。

Mercedes-AMG PETRONAS F1车队首席商务官Richard Sanders补充道：“自2018年建立合作伙伴关系开始以来，我们不断突破可能性的界限，创造大胆的系列，突出对双方组织至关重要的目标，分享令人难以置信的故事。此次创新活动是最新的一步，反映了People’s Place计划和Accelerate 25等重要倡议的工作成果，同时创造了一个引人注目的系列。”

此系列将在Tommy.com、shop.mercedesamgf1.com、指定的TOMMY HILFIGER门店，以及即将到来的大奖赛周末的特定赛道上发售。

我们诚邀品牌的朋友们在社交媒体上使用#TommyHilfiger、#TommyxMercedes-AMGF1xAwakeNY和@TommyHilfiger加入社区并参与讨论。

关于TOMMY HILFIGER

TOMMY HILFIGER是全球著名的高端生活风尚品牌之一，自1985年以来一直激励和鼓舞着消费者。该品牌通过将经典与全球文化塑造者联合创造的新风尚进行碰撞，来打造自身标志性的风尚。TOMMY HILFIGER继承了经典美国风尚的精华，并赋予其现代的元素。Tommy Hilfiger通过TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS生活时尚，利用包括男士、女士和儿童泳装、牛仔、配饰和鞋履等广泛品类系列，为全球消费者提供卓越品质和价值。Tommy Hilfiger坚定不移地致力于可持续性和包容性承诺。

TOMMY HILFIGER产品2021年的全球零售额约93亿美元。该品牌在全球拥有超过1.6万名员工，遍布100个国家/地区的2000多个零售店，包括其顶级规模的全球旗舰店tommy.com。PVH于2010年收购了Tommy Hilfiger，并继续专注于提升该品牌的全球知名度、影响力和长期增长。

关于PVH Corp.

PVH是全球规模首屈一指且广受赞誉的时尚公司，与40多个国家/地区的消费者建立联系。我们的全球标志性品牌包括Calvin Klein和TOMMY HILFIGER。我们拥有超过140年的历史，这是建立在我们的品牌、团队和推动时尚向前发展的承诺基础之上。这就是我们的力量，也是PVH+的力量。

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