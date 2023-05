Tommy Hilfiger, Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team e Awake NY lançam colaboração no Grande Prêmio de Miami

Tommy Hilfiger, Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team and Awake NY Launch Collaboration at Miami Grand Prix

AMSTERDÃ (Holanda)--(BUSINESS WIRE)--A Tommy Hilfiger, propriedade da PVH Corp. [NYSE: PVH], anunciou junto com a Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team que a marca de streetwear Awake NY criou a nova coleção e campanha Tommy x Mercedes-AMG F1 x Awake NY. Lançada hoje (4 de maio), antes do Grande Prêmio de Miami, a coleção combina a sensibilidade do estilo urbano do fundador da Awake NY, Angelo Baque, com a estética característica da TOMMY HILFIGER para criar uma série de ícones de estilo de vida inspirados no automobilismo que ousam ser diferentes.

“Sou fã da F1 desde criança e fomos quebrando convenções em nossas parcerias com a modalidade desde os anos 1990”, disse Tommy Hilfiger. “Com esta colaboração, queríamos continuar inovando com design e espírito inclusivo para criar uma nova perspectiva ousada para a próxima geração de pilotos.”

Angelo Baque, grande admirador de Lewis Hamilton e fã da Fórmula 1, foi capaz de emprestar seus valores e espírito de design para a comunidade, cultura e cidade de Miami em comemoração ao fim de semana do Grande Prêmio. A coleção apresenta uma nova visão da Fórmula 1, onde as perspectivas colidem, a inspiração é despertada e todos são bem-vindos a participar do passeio.

“Minha visita ao arquivo da Tommy despertou a nostalgia da minha juventude e inspirou muito da minha abordagem para esta coleção”, comentou Baque. “Meu desejo era interpretar autenticamente o streetwear e a cultura estadunidense. Nunca em um milhão de anos eu pensei que este garoto equatoriano do Queens estaria desenhando roupas usadas por Lewis Hamilton, George Russell e a Mercedes-AMG F1. Ver Tommy, Lewis e eu trabalhando juntos neste projeto é importante para que as versões mais jovens de nós mesmos entendam as questões de representação.”

A campanha segue histórias de garra, determinação e espírito que inspiraram o heptacampeão e lenda da F1 Lewis Hamilton, o piloto George Russell e Angelo Baque da Awake NY, bem como o Sr. Tommy Hilfiger, em suas jornadas individuais, e apresenta Mick Schumacher, piloto reserva da Mercedes-AMG Petronas F1. A campanha foi fotografada por Adrienne Raquel e o conteúdo do vídeo foi capturado por Anthony Prince Leslie.

Refletindo os valores do programa People’s Place, uma iniciativa da Tommy Hilfiger que visa dar oportunidades a comunidades sub-representadas na indústria criativa, a colaboração funcionará com a Creatives Want Change (CWC), convidando os participantes do coletivo BIPOC (negros, indígenas e povos de cor) a participar da corrida em Miami no dia 7 de maio. Danae Harrison, Dayne Thompson e Donald Whorley da CWC trabalharão em estreita colaboração com Baque no grid antes da corrida, explorando como a colaboração evolui, do conceito à produção.

“A mudança é uma parte inevitável do esporte e da vida. Como equipe, entendemos a importância de abraçar isso dentro e fora da pista para inovar continuamente, inspirar e enfrentar os desafios que nos são apresentados”, afirmou Toto Wolff, CEO e chefe de equipe da Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. “Estamos orgulhosos de celebrar esses valores compartilhados por meio dessa colaboração – não apenas criando uma coleção icônica, mas apoiando e destacando os criadores de comunidades sub-representadas.”

A coleção Tommy x Mercedes-AMG F1 x Awake NY de sete estilos inclusivos de gênero reinventa itens básicos com inspirações nas corridas e na estética das ruas de Nova York. A essência da cultura estadunidense é trazida para a Fórmula 1 em uma camisa clássica de beisebol, enquanto uma camiseta dedicada ao Grande Prêmio de Miami vem nas opções rosa diva, azul elétrico limonada e preto. Os logotipos da Tommy, Awake NY e Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team aparecem em mangas compridas, polos, camisas de beisebol e camisetas de rúgbi. As camisetas e camisas de beisebol exibem os números de corrida dos pilotos, com o 44 de Lewis Hamilton e o 63 de George Russell, enquanto um tributo especial à Awake NY faz referência a 1985, ano em que a Tommy Hilfiger foi lançada. As cores incluem a assinatura Tommy em vermelho, branco e azul, enquanto as roupas da Mercedes-AMG F1 exibem a paleta principal da equipe (preto e branco) ressaltada com verde volt.

“Desde o início da nossa parceria, em 2018, temos ampliado os limites do que é possível, criando linhas ousadas, destacando causas importantes para ambas as organizações e compartilhando histórias incríveis”, acrescentou Richard Sanders, diretor comercial da Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. “Esta campanha inovadora é o próximo passo, refletindo o trabalho de iniciativas importantes, como o programa People’s Place e Accelerate 25, ao mesmo tempo em que cria uma coleção atraente.”

A coleção estará disponível em Tommy.com, shop.mercedesamgf1.com, lojas selecionadas da TOMMY HILFIGER e pistas designadas nos próximos finais de semana do Grande Prêmio.

Sobre a TOMMY HILFIGER

TOMMY HILFIGER é uma das marcas de estilo de vida premium mais reconhecidas do mundo, elevando e inspirando os consumidores desde 1985. A marca cria um estilo icônico, que ganha vida na interseção entre clássico e novo, criado em conjunto com pessoas que estão moldando a cultura ao redor do planeta. A TOMMY HILFIGER celebra a essência do estilo clássico norte-americano com um toque moderno. Ela oferece qualidade e valor premium aos consumidores no mundo todo com os estilos de vida TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, e uma variedade de coleções, incluindo roupas esportivas masculinas, femininas e infantis, jeans, acessórios e calçados. A Tommy Hilfiger tem um compromisso inabalável com a sustentabilidade e a inclusão.

As vendas globais no varejo de produtos da TOMMY HILFIGER foram de cerca de US$ 9,3 bilhões em 2021 e a marca conta com mais de 16 mil associados no mundo – presente em 100 países e mais de 2 mil estabelecimentos, incluindo sua principal loja: tommy.com. A PVH adquiriu a Tommy Hilfiger em 2010 e continua supervisionando uma abordagem focada para aumentar a relevância, presença e crescimento de longo prazo da marca no mundo inteiro.

Sobre a PVH Corp.

A PVH é uma das maiores e mais admiradas empresas de moda do mundo, conectando-se com consumidores em mais de 40 países. Nossas marcas globais icônicas incluem a Calvin Klein e a TOMMY HILFIGER. Nossa história de mais de 140 anos é baseada na força de nossas marcas, nossa equipe e nosso compromisso de impulsionar a moda para sempre. Esse é o nosso poder. Esse é o poder da PVH.

