Debiut współpracy marek Tommy Hilfiger, Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team i Awake NY podczas Grand Prix Miami

Tommy Hilfiger, Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team and Awake NY Launch Collaboration at Miami Grand Prix

Tommy Hilfiger, Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team and Awake NY Launch Collaboration at Miami Grand Prix

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Marka Tommy Hilfiger, będąca własnością PVH Corp. [NYSE: PVH], oraz Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team wspólnie ogłosiły dzisiaj, że nowojorska marka mody ulicznej Awake NY współpracowała przy opracowaniu nowej kolekcji i kampanii Tommy x Mercedes-AMG F1 x Awake NY. Kolekcja, która zadebiutuje 4 maja przed Grand Prix Miami, łączy uliczny styl założyciela Awake NY, Angelo Baque'a, z legendarną estetyką wyluzowanej elegancji marki TOMMY HILFIGER w celu stworzenia inspirowanej motosportem gamy kultowych elementów lifestyle'owych, które stawiają na indywidualizm.

– Sam od dziecka jestem fanem F1, a jako marka od lat 90. przełamujemy utrwalone konwenanse, nawiązując partnerstwa ze światem sportu – powiedział Tommy Hilfiger. – Dzięki tej współpracy pragniemy dokonać kolejnych innowacji, stawiając na design i ducha integracji, aby stworzyć nową, śmiałą perspektywę dla następnego pokolenia kibiców wyścigów samochodowych.

Angelo Baque, zagorzały fan Lewisa Hamiltona i miłośnik Formuły 1, zdołał zarazić swoimi wartościami projektowymi i etosem swojej marki społeczność, kulturę i miasto Miami w przededniu weekendowych obchodów Grand Prix. Kolekcja stanowi wyraz całkowicie nowej wizji Formuły 1, będącej spotkaniem perspektyw, źródłem inspiracji i powszechnym zaproszeniem do udziału w emocjonującym pojedynku o zwycięstwo.

– Wizyta w archiwum Tommy była okazją do nostalgicznego wspomnienia lat młodości i posłużyła jako istotne źródło inspiracji mojego podejścia do tej kolekcji – powiedział Angelo Baque. – Pragnąłem dokonać prawdziwej interpretacji mody ulicznej i stylu Americana. W życiu nie sądziłem, że wywodzący się z Ekwadoru dzieciak mieszkający w nowojorskiej dzielnicy Queens zaprojektuje kiedyś stroje, które dumnie prezentować będą Lewis Hamilton, George Russell i Mercedes-AMG F1. Moja współpraca z Tommym i Lewisem w ramach tego przedsięwzięcia to ważna inicjatywa, ponieważ pokazuje młodszym wersjom nas samych, że reprezentacja ma znaczenie.

Kampania prezentuje historie pełne zacięcia, determinacji i gotowości do działania, które służyły jako źródła inspiracji na drodze do sukcesu siedmiokrotnego mistrza i legendy F1, Lewisa Hamiltona, zwycięzcy Grand Prix, George'a Russella, oraz Angelo Baque'a z Awake NY i samego Tommy'ego Hilfigera, a także obejmuje udział Micka Schumachera, kierowcy rezerwowego zespołu Mercedes-AMG Petronas F1. Zdjęcia do kampanii wykonała Adrienne Raquel, a materiały wideo sporządził Anthony Prince Leslie.

Odzwierciedlając wartości programu People’s Place, inicjatywy marki Tommy Hilfiger stworzonej z myślą o zapewnieniu szans niedostatecznie reprezentowanym społecznościom w branży kreatywnej, współpraca obejmuje partnerstwo z Creatives Want Change (CWC), zachęcając uczestników BIPOC (czarnoskórych, należących do ludności rdzennej i kolorowych) do przybycia na trybuny wyścigu w dniu 7 maja . Zebrani w padoku przed wyścigiem Danae Harrison, Dayne Thompson i Donald Whorley z CWC w ścisłej współpracy z Angelo Baque szczegółowo przeanalizują przebieg nawiązanego partnerstwa, od koncepcji po realizację.

– Zmiana to nieodłączny element zarówno sportu, jak i życia. Jako zespół, rozumiemy znaczenie akceptacji tego stanu rzeczy zarówno na torze, jak i poza nim, aby nieustannie dokonywać innowacji, inspirować i stawiać czoła napotykanym wyzwaniom – powiedział Toto Wolff, dyrektor generalny i szef zespołu Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. – Jesteśmy dumni z możliwości podkreślenia tych wspólnych wartości w drodze nawiązanej współpracy, której owocem jest nie tylko kultowa kolekcja modowa, ale również wsparcie i podkreślenie znaczenia twórców wywodzących się z niedostatecznie reprezentowanych społeczności.

Kolekcja Tommy x Mercedes-AMG F1 x Awake NY obejmująca siedem styli inkluzywnych pod względem płci stanowi przeformułowanie dawnych klasyków, czerpiąc inspirację z wyścigów oraz estetyki nowojorskiej mody ulicznej. Istota stylu Americana wkracza tym samym do świata Formuły 1 w postaci klasycznej koszulki bejsbolowej, a dedykowana Grand Prix Miami koszulka jest dostępna w kilku wersjach kolorystycznych: różu „diwa”, elektryzującej niebieskiej lemoniady oraz czerni. Gama opatrzona logo Tommy, Awake NY i Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team obejmuje koszulki z długim rękawem, koszulki polo, koszulki bejsbolowe i koszulki w stylu rugby. T-shirty i koszulki bejsbolowe prezentują numery startowe kierowców, 44 dla Lewisa Hamiltona i 63 dla George'a Russella, ponadto w ramach wyrazu specjalnego uznania Awake NY nawiązała do roku 85, w którym to zadebiutowała marka Tommy Hilfiger. Paleta kolorów obejmuje sztandarowe kolory marki Tommy: czerwony, biały i niebieski, a stroje Mercedes-AMG F1 prezentują podstawowy zestaw barw zespołu – czerń oraz biel podkreślone intensywną zielenią.

– Od momentu nawiązania partnerstwa w 2018 r. nieustannie przekraczaliśmy granice możliwości, tworząc odważne propozycje, podkreślając idee ważne dla obu organizacji i prezentując niesamowite historie – dodał Richard Sanders, dyrektor handlowy zespołu Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. – Ta innowacyjna kampania stanowi kolejny krok odzwierciedlający dokonania istotnych inicjatyw, takich jak program People’s Place oraz Accelerate 25, umożliwiając zarazem stworzenie atrakcyjnej kolekcji.

Kolekcja będzie dostępna w sklepach Tommy.com, shop.mercedesamgf1.com, wybranych sklepach stacjonarnych TOMMY HILFIGER oraz na niektórych torach w trakcie nadchodzących weekendowych wyścigów Grand Prix.

Zachęcamy miłośników marki do dołączenia do społeczności i rozmów w mediach społecznościowych, korzystając z hashtagów #TommyHilfiger, #TommyxMercedes-AMGF1xAwakeNY i @TommyHilfiger.

Informacje o TOMMY HILFIGER

TOMMY HILFIGER to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek lifestyle’owych w segmencie premium, która poprawia nastrój i inspiruje konsumentów od roku 1985. Marka kreuje legendarny styl, który ożywa na styku klasyki i nowości i jest współtworzony przez ludzi kształtujących kulturę na całym świecie.TOMMY HILFIGER celebruje to, co najważniejsze w klasycznym amerykańskim stylu, uzupełniając go o nowoczesne akcenty. Tommy Hilfiger oferuje najwyższą jakość i wartość swoim klientom na całym świecie poprzez marki lifestyle’owe TOMMY HILFIGER i TOMMY JEANS, obejmujące liczne kolekcje ubrań sportowych dla mężczyzn, kobiet i dzieci, odzież jeansową, dodatki i obuwie. Tommy Hilfiger nigdy nie przestaje stawiać na zrównoważony rozwój i inkluzywność.

Wartość globalnej sprzedaży detalicznej produktów TOMMY HILFIGER sięgnęła w 2021 r. ok 9,3 mld $, a marka opiera się na ponad 16 tys. partnerów z całego świata — jest obecna w 100 krajach i w ponad 2 tys. sklepach detalicznych, w tym w swoim największym flagowym sklepie dostępnym na całym świecie: tommy.com. PVH przejęła spółkę Tommy Hilfiger w 2010 r. i utrzymuje podejście ukierunkowane na budowanie globalnego znaczenia i zasięgu oraz długoterminowego rozwoju marki.

Informacje o PVH Corp.

PVH jest jedną z największych i najbardziej podziwianych firm modowych, która utrzymuje więź z konsumentami w ponad 40 krajach. Do globalnych legendarnych marek firmy należą Calvin Klein i TOMMY HILFIGER. Ponad 140-letnia historia firmy opiera się na sile jej marek, zespołu oraz zobowiązania do stałego stymulowania świata mody. To jest nasza siła. To jest siła PVH.

Obserwuj nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze i LinkedIn.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.