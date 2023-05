Tommy Hilfiger, Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team e Awake NY lanciano una collaborazione al Grand Prix di Miami

Tommy Hilfiger, Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team and Awake NY Launch Collaboration at Miami Grand Prix

Tommy Hilfiger, Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team and Awake NY Launch Collaboration at Miami Grand Prix

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, marchio di proprietà di PVH Corp. [NYSE: PVH], annuncia assieme a Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team che il marchio newyorkese di streetwear Awake NY ha collaborato alla creazione della nuova collezione Tommy x Mercedes-AMG F1 x Awake NY e relativa campagna pubblicitaria. La collezione debutterà il 4 maggio, prima del Miami Grand Prix, e combina la sensibilità dello street-style urbano di Angelo Baque, fondatore di Awake NY, con l'estetica tipicamente pulita di TOMMY HILFIGER per creare una gamma di icone di lifestyle ispirate al mondo degli sport motoristici che osa essere diversa.

“Seguo la Formula 1 da quando ero bambino e rivoluzioniamo le convenzioni nelle nostre collaborazioni con lo sport fin dagli anni ‘90”, ha dichiarato Tommy Hilfiger. “Con questo sodalizio, volevamo continuare a innovare sia con il design che con uno spirito inclusivo per creare una nuova, audace prospettiva per la prossima generazione di appassionati di corse automobilistiche”.

Angelo Baque, un grandissimo ammiratore di Lewis Hamilton e appassionato di Formula 1, è riuscito a trasmettere i suoi valori ed ethos di design alla comunità, alla cultura e alla città di Miami in onore del suo weekend dedicato al Grand Premio. La collezione presenta una nuova, fresca visione della Formula 1, dove le prospettive si scontrano, l'ispirazione si accende e tutti sono invitati a unirsi alla corsa.

“La mia visita all'archivio Tommy ha riacceso la nostalgia della mia gioventù e ispirato gran parte del mio approccio a questa collezione”, ha affermato Angelo Baque. “Il mio desiderio era interpretare in maniera autentica lo stile streetwear e di ispirazione americana. Non avrei mai immaginato che questo ragazzo ecuadoriano da Queens, New York, avrebbe creato capi indossati con orgoglio da Lewis Hamilton, George Russell e Mercedes-AMG F1. Vedere Tommy, Lewis ed io collaborare a questo progetto è importante per permettere alle versioni più giovani di noi di capire che la rappresentazione è importante”.

La campagna racconta la grinta, la determinazione e lo spirito che hanno ispirato il leggendario e sette volte campione di F1 Lewis Hamilton, il vincitore del Grand-Prix George Russell e Angelo Baque di Awake NY, oltre a Tommy Hilfiger, nei loro percorsi individuali, con la partecipazione di Mick Schumacher, pilota di riserva di Mercedes-AMG Petronas F1. La campagna è stata fotografata da Adrienne Raquel, mentre i contenuti video sono stati filmati da Anthony Prince Leslie.

Riflettendo i valori del programma People’s Place, un'iniziativa di Tommy Hilfiger che mira a offrire occasioni alle comunità sottorappresentate nel settore creativo, la collaborazione funzionerà con Creatives Want Change (CWC), invitando i partecipanti BIPOC a presenziare la gara il 7 maggio a Miami . Danae Harrison, Dayne Thompson e Donald Whorley di CWC lavoreranno a stretto contatto con Angelo Baque sulla griglia prima della gara, esplorando come la collaborazione si evolve, dal concetto alla produzione.

“Il cambiamento è una parte inevitabile sia dello sport che della vita. Come team, comprendiamo l'importanza di accogliere i cambiamenti sul circuito e non solo, per innovare, ispirare e affrontare le sfide che ci si presentano continuamente”, ha dichiarato Toto Wolff, CEO e Responsabile del Team Mercedes-AMG PETRONAS F1. “Siamo fieri di celebrare questi valori condivisi attraverso questa collaborazione; non solo creando una collezione iconica, ma supportando ed evidenziando creatori provenienti da comunità sottorappresentate”.

La collezione Tommy x Mercedes-AMG F1 x Awake NY di sette stili inclusivi di genere reinventa i classici di archivio con ispirazioni provenienti dalle gare e dall'estetica urbana di New York. L'essenza dello stile "Americana" viene portata in Formula 1 in una classica jersey da baseball, mentre una T-shirt dedicata al Miami Grand Prix è declinata nelle versioni rosa diva, limonata blu elettrico e nera. I logo Tommy, Awake NY e Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team sono presenti su maglie a maniche lunghe, in stile polo, da baseball e da rugby. I numeri dei piloti campeggiano sulle T-shirt e le maglie da baseball, con il 44 di Lewis Hamilton e il 63 di George Russell, mentre uno speciale tributo Awake NY cita ’85, l'anno del debutto del marchio Tommy Hilfiger. La gamma cromatica comprende l'inconfondibile tricolore bianco, rosso e blu di Tommy, mentre i capi Mercedes-AMG F1 sono disponibili nell'essenziale bianco e nero del team con accenti di verde fluorescente.

“Fin dall'inizio della nostra collaborazione nel 2018, abbiamo continuamente ampliato i confini del possibile creando audaci linee di abbigliamento, evidenziando cause importanti per entrambe le organizzazioni e condividendo storie incredibili”, ha aggiunto Richard Sanders, Chief Commercial Officer del Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. “Questa campagna innovativa è il prossimo step e riflette il lavoro di importanti iniziative come il programma People’s Place e Accelerate 25, creando nel contempo una collezione accattivante”.

La collezione sarà disponibile presso Tommy.com, shop.mercedesamgf1.com, in alcuni punti vendita TOMMY HILFIGER e in vari circuiti nei prossimi weekend di Grand Prix.

Gli appassionati del marchio sono invitati ad unirsi alla comunità e alla conversazione sui social media utilizzando #TommyHilfiger, #TommyxMercedes-AMGF1xAwakeNY e @TommyHilfiger.

Informazioni su TOMMY HILFIGER

TOMMY HILFIGER è uno dei marchi di stile di vita premium più riconosciuti al mondo, che dal 1985 entusiasma e ispira i consumatori. Il marchio crea uno stile iconico, che si ravviva all'intersezione del classico e del nuovo, creato in collaborazione con persone che creano cultura in tutto il mondo. TOMMY HILFIGER celebra l'essenza del classico stile americano con un tocco contemporaneo. Tommy Hilfiger offre altissima qualità e valore ai consumatori di tutto il mondo con i marchi di stile di vita TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, con collezioni che comprendono abbigliamento per uomo, donna e bambino , jeanseria, accessori e calzature. Tommy Hilfiger è costantemente impegnata nella sostenibilità e nell'inclusività.

Le vendite al dettaglio globali di prodotti TOMMY HILFIGER sono ammontate a circa 9,3 miliardi di dollari nel 2021 e il marchio è sostenuto da più di 16.000 dipendenti in tutto il mondo — presenti in 100 paesi e più di 2.000 punti vendita al dettaglio, compreso il suo più grande negozio di rappresentanza globale su tommy.com. PVH ha acquisito Tommy Hilfiger nel 2010 e continua a controllare un approccio incentrato sull'espansione della rilevanza, presenza e crescita a lungo termine del marchio a livello globale.

Informazioni su PVH Corp.

PVH è una delle società di moda più grandi e ammirate al mondo, connessa con i consumatori in oltre 40 paesi. I nostri iconici marchi globali comprendono Calvin Klein e TOMMY HILFIGER. La nostra storia di oltre 140 anni si basa sulla forza dei nostri marchi, del nostro team e del nostro impegno a sviluppare la moda verso il futuro per sempre. Questo è il nostro potere. Questo è il potere di PVH.

Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.