Tommy Hilfiger, Mercedes-AMG PETRONAS Formule 1-team en Awake NY lanceren samenwerking tijdens Grand Prix van Miami

Tommy Hilfiger, Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team and Awake NY Launch Collaboration at Miami Grand Prix

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, dat eigendom is van PVH Corp. [NYSE: PVH], kondigt samen met het Mercedes-AMG PETRONAS Formula One-team aan dat het New Yorkse streetwearmerk Awake NY de nieuwe Tommy x Mercedes-AMG F1 x Awake NY-collectie en campagne heeft samengesteld. De collectie, die op 4 mei voorafgaand aan de Grand Prix van Miami wordt gelanceerd, combineert de streetstyle-sensibiliteit van Awake NY's oprichter Angelo Baque met de kenmerkende prep-esthetiek van TOMMY HILFIGER om een reeks op de autosport geïnspireerde lifestyle-iconen te creëren die anders durven te zijn.

“Ik ben een F1-fan sinds ik een kind was, en we doorbreken al sinds de jaren '90 conventies in onze samenwerking met de sport", aldus Tommy Hilfiger. "Met deze samenwerking wilden we blijven innoveren met zowel design als een inclusieve geest om een gedurfd nieuw perspectief te creëren voor de volgende generatie racebezoekers.”

Angelo Baque, een enorme bewonderaar van Lewis Hamilton en fan van de Formule 1, kon zijn ontwerpwaarden en ethos aan de gemeenschap, de cultuur en de stad Miami lenen om het Grand Prix-weekend te vieren. De collectie presenteert een frisse nieuwe visie op Formule 1, waar perspectieven botsen, inspiratie wordt aangewakkerd en iedereen welkom is om hieraan deel te nemen.

“Mijn bezoek aan het Tommy-archief wakkerde de nostalgie van mijn jeugd aan en inspireerde een groot deel van mijn benadering tot deze collectie," aldus Angelo Baque. "Mijn wens was om streetwear en Americana authentiek te interpreteren. In geen duizend jaar had ik gedacht dat deze Ecuadoriaanse jongen uit Queens, NY, kleding zou ontwerpen die met trots wordt gedragen door Lewis Hamilton, George Russell en Mercedes-AMG F1. Tommy, Lewis en ikzelf die samenwerken aan dit project is belangrijk voor de jongere versies van onszelf om te begrijpen dat vertegenwoordiging belangrijk is.”

De campagne volgt verhalen over de kracht, vastberadenheid en geest die zevenvoudig kampioen en F1-legende Lewis Hamilton, Grand Prix-winnaar George Russell en Awake NY's Angelo Baque, evenals Mr. Tommy Hilfiger inspireerden op hun individuele reizen, en met Mercedes-AMG Petronas F1 reserve-coureur Mick Schumacher. De campagne is gefotografeerd door Adrienne Raquel en de videobeelden zijn gemaakt door Anthony Prince Leslie.

Het weerspiegelt de waarden van het People’s Place programma, een initiatief van Tommy Hilfiger dat kansen wil bieden aan ondervertegenwoordigde gemeenschappen in de creatieve industrie, het samenwerkingsverband zal samenwerken met Creatives Want Change (CWC) en BIPOC-deelnemers uitnodigen om de wedstrijd in Miami op 7 mei bij te wonen. Danae Harrison, Dayne Thompson en Donald Whorley van CWC zullen vóór de race op de grid nauw samenwerken met Angelo Baque en onderzoeken hoe de samenwerking zich ontwikkelt, van concept tot productie.

“Verandering is een onvermijdelijk onderdeel van zowel de sport als het leven. Als team begrijpen we hoe belangrijk het is om dit op en buiten de baan te omarmen om voortdurend te innoveren, te inspireren en de uitdagingen aan te gaan die ons worden gepresenteerd", aldus Toto Wolff, CEO en Team Principal van het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. We zijn er trots op dat we deze gedeelde waarden via deze samenwerking kunnen vieren; niet alleen door een iconische collectie te creëren, maar ook door makers uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen te ondersteunen en in de schijnwerpers te zetten.”

De Tommy x Mercedes-AMG F1 x Awake NY-collectie van zeven gender-inclusieve stijlen, vindt archiefstukken opnieuw uit met inspiratie uit de racerij en NYC-straatesthetiek. De essentie van Americana wordt naar de Formule 1 gebracht in een klassiek honkbalshirt, terwijl een T-shirt gewijd aan de Grand Prix van Miami verkrijgbaar is in divaroze, electric blue lemonade en zwarte opties. De logo's van Tommy, Awake NY en het Mercedes-AMG PETRONAS F1-team staan op de lange mouwen, polo's, honkbalshirts en rugbyshirts. T-shirts en honkbalshirts tonen de racenummers van de coureurs, met Lewis Hamilton's 44 en George Russell's 63, terwijl een speciaal Awake NY-eerbetoon verwijst naar '85, het jaar waarin Tommy Hilfiger werd gelanceerd. Kleurstellingen zijn onder andere Tommy’s kenmerkende rood, wit en blauw, terwijl de Mercedes-AMG F1-stukken het kernteampalet van zwart en wit met voltgroen benadrukken.

“Sinds het begin van ons partnerschap in 2018 hebben we voortdurend de grenzen verlegd van wat mogelijk is door gedurfde assortimenten te creëren, oorzaken te benadrukken die voor beide organisaties belangrijk zijn en ongelooflijke verhalen te delen," voegde Richard Sanders, Chief Commercial Officer van het Mercedes-AMG PETRONAS F1-team, toe. "Deze innovatieve campagne is de volgende stap en weerspiegelt het werk van belangrijke initiatieven zoals het People’s Place programma en Accelerate 25, terwijl tegelijkertijd een opvallende collectie wordt gecreëerd.”

De collectie zal verkrijgbaar zijn via Tommy.com, shop.mercedesamgf1.com, selecte TOMMY HILFIGER-winkels en aangewezen circuits, tijdens de komende Grand Prix-weekenden.

Over TOMMY HILFIGER

TOMMY HILFIGER is een van 's werelds meest erkende premium lifestyle-merken, die consumenten sinds 1985 aanmoedigt en inspireert. Het merk creëert iconische stijl, die tot leven komt op het kruispunt van het klassieke en het nieuwe, in samenwerking met mensen die de cultuur over de hele wereld vormgeven. TOMMY HILFIGER viert de essentie van de klassieke Amerikaanse stijl met een moderne twist. Tommy Hilfiger biedt hoogwaardige kwaliteit en waarde aan consumenten wereldwijd onder de naam TOMMY HILFIGER en TOMMY JEANS lifestyles, met een breed scala aan collecties, waaronder sportkleding voor mannen, vrouwen en kinderen, denim, accessoires en schoenen. Tommy Hilfiger streeft naar duurzaamheid en inclusiviteit.

Wereldwijde detailhandelverkoop van TOMMY HILFIGER-producten bedroeg in 2021 ongeveer 9,3 miljard dollar en het merk heeft wereldwijd meer dan 16.000 medewerkers in dienst - aanwezig in 100 landen en meer dan 2.000 winkels, waaronder de grootste wereldwijde flagship store op tommy.com. PVH nam Tommy Hilfiger in 2010 over en blijft toezicht houden op een gerichte aanpak om de wereldwijde relevantie, aanwezigheid en groei van het merk op lange termijn te vergroten.

Over PVH Corp.

PVH is één van 's werelds grootste en meest bewonderde modebedrijven, in meer dan 40 landen verbonden met consumenten. Onze wereldwijde iconische merken omvatten Calvin Klein en TOMMY HILFIGER. Onze meer dan 140-jarige geschiedenis is gebouwd op de kracht van onze merken, ons team en onze inzet om mode voor het goede te stimuleren. Dat is de kracht van Ons. Dat is de kracht van PVH.

