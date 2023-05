Tommy Hilfiger, Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team et Awake NY débutent une collaboration au Grand Prix de Miami

Tommy Hilfiger, Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team and Awake NY Launch Collaboration at Miami Grand Prix

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, qui appartient à PVH Corp. [NYSE : PVH], annonce conjointement avec Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team que la marque de streetwear new-yorkaise Awake NY a cocréé la nouvelle collection et campagne Tommy x Mercedes-AMG F1 x Awake NY. Lancée le 4 mai avant le Grand Prix de Miami, la collection combine la sensibilité de style urbain d’Angelo Baque, créateur d’Awake NY, avec l’esthétique prep caractéristique de TOMMY HILFIGER pour créer une gamme d’icônes de mode de vie inspirés des sports motorisés qui ose être différente.

« Je suis fan de F1 depuis l’enfance, et nous avons brisé les conventions dans le cadre de nos partenariats avec le sport depuis les années 90 », a déclaré Tommy Hilfiger. « Avec cette collaboration, nous voulions continuer d’innover aussi bien en matière de design que d’esprit d'ouverture pour créer une perspective nouvelle audacieuse pour la prochaine génération d’amateurs de courses. »

Angelo Baque, un immense admirateur de Lewis Hamilton et fan de Formule 1, a été en mesure d’apporter ses valeurs de design et sa mentalité à la communauté, la culture et la ville de Miami pour célébrer son week-end de Grand Prix. La collection présente une vision nouvelle de la Formule 1, dans laquelle les perspectives se télescopent, l’inspiration est suscitée et tout le monde est invité à se joindre à l'aventure.

« Ma visite des archives de Tommy a amené une nostalgie de ma jeunesse et inspiré une grande partie de mon approche à l’égard de cette collection », a expliqué Angelo Baque. « Ma volonté était d’interpréter de manière authentique le streetwear et l'héritage culturel américain. Jamais de la vie je n'aurais imaginé que cet enfant équatorien du Queens, à New York, concevrait des articles portés fièrement par Lewis Hamilton, George Russell et Mercedes-AMG F1. Voir Tommy, Lewis et moi-même travailler ensemble sur ce projet est important pour que les versions plus jeune de nous-mêmes comprennent les enjeux de la représentation. »

La campagne fait suite à des histoires sur le courage, la détermination et l’esprit qui ont inspiré Lewis Hamilton, septuple champion et légende de la F1, George Russell, vainqueur du Grand Prix, et Angelo Baque d’Awake NY, ainsi que M. Tommy Hilfiger, dans leurs parcours individuels, et met en vedette Mick Schumacher, pilote de réserve de l’écurie Mercedes-AMG Petronas F1. La campagne a été photographiée par Adrienne Raquel et les contenus vidéo ont été capturés par Anthony Prince Leslie.

Reflétant les valeurs du programme People’s Place, une initiative de Tommy Hilfiger visant à offrir des chances égales aux communautés sous-représentées dans l'industrie créative, la collaboration travaillera avec Creatives Want Change (CWC), invitant les participants des PANDC (Personnes autochtones, noires et de couleur) à assister à la course à Miami le 7 mai . Danae Harrison, Dayne Thompson et Donald Whorley de CWC travailleront en étroite collaboration avec Angelo Baque sur la grille avant la course, explorant la façon dont évolue la collaboration, de la conception à la production.

« Le changement fait inévitablement partie à la fois du sport et de la vie. En tant qu’équipe, nous comprenons l’importance d’accepter cela, sur et en dehors de la piste, afin de continuellement innover, inspirer et relever les défis qui se présentent à nous », a expliqué Toto Wolff, PDG et responsable de l'équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1. « Nous sommes fiers de célébrer ces valeurs partagées à travers cette collaboration, non seulement en créant une collection emblématique mais aussi en soutenant et valorisant des créateurs issus de communautés sous-représentées. »

La collection Tommy x Mercedes-AMG F1 x Awake NY de sept styles non sexistes réinvente les bases d'archives avec des inspirations tirées de la course et de l'esthétique des rues de New York. L’essence de l'héritage culturel américain est amenée dans l’univers de la Formule 1 dans un maillot de baseball classique, tandis qu’un T-shirt dédié au Grand Prix de Miami est proposé avec les couleurs rose diva, limonade bleu électrique et noir. Les logos Tommy, Awake NY et Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team figurent sur les manches longues, les polos, les maillots de baseball et les polos de rugby. Les T-shirts et maillots de baseball arborent les numéros de course des pilotes – le 44 pour Lewis Hamilton et le 63 pour George Russell –, avec des mentions spéciales en hommage à Awake NY avec le numéro 85, l’année de création de Tommy Hilfiger. Les coloris incluent le rouge, le blanc et le bleu caractéristiques de Tommy, tandis que les articles Mercedes-AMG F1 mettent en avant la palette de noir et de blanc de l'équipe de base rehaussée de vert volt green.

« Depuis le début de notre partenariat en 2018, nous avons sans cesse repoussé les limites du possible en créant des gammes audacieuses, mettant en avant des causes qui sont importantes pour les deux sociétés et partageant des histoires incroyables », a ajouté Richard Sanders, directeur commercial de l’équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1. « Cette campagne innovante est la prochaine étape, reflétant le travail d’importantes initiatives comme le programme People’s Place et Accelerate 25, tout en créant une collection accrocheuse. »

La collection sera disponible sur Tommy.com, sur shop.mercedesamgf1.com, dans certaines boutiques TOMMY HILFIGER et sur des pistes désignées lors de prochains week-ends de Grand Prix.

À propos de TOMMY HILFIGER

TOMMY HILFIGER est l’une des marques lifestyle haut de gamme les plus reconnues au monde, inspirant et stimulant les consommateurs depuis 1985. La marque crée un style emblématique, qui prend vie au carrefour entre le classique et la nouveauté, en coopération avec les personnes qui façonnent la culture au niveau mondial. TOMMY HILFIGER célèbre l'essence du style américain classique, en lui apportant une touche de modernité. Tommy Hilfiger offre une qualité et une valeur premium aux consommateurs du monde entier sous les marques lifestyle TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, avec de vastes collections dans les vêtements de sport pour homme, femme et enfant, les jeans, les accessoires et les chaussures. Tommy Hilfiger s'engage pleinement en faveur de la durabilité et de l'inclusivité.

Les ventes au détail des produits TOMMY HILFIGER dans le monde ont avoisiné les 9,3 milliards de dollars en 2021. La marque est soutenue par plus de 16 000 associés sur la planète, est présente dans 100 pays et compte plus de 2 000 boutiques de détail. Visitez sa boutique phare sur tommy.com. PVH a racheté Tommy Hilfiger en 2010 et continue d’appliquer une approche ciblée visant à renforcer la pertinence, la présence et la croissance pérenne de la marque à l'échelle mondiale.

À propos de PVH Corp.

PVH est l’une des entreprises de mode les plus importantes et les plus admirées au monde, en connexion avec les consommateurs dans plus de 40 pays. Nos marques emblématiques mondiales incluent Calvin Klein et TOMMY HILFIGER. Nos plus de 140 ans d’histoire son fondés sur la force de nos marques, notre équipe et notre engagement à mettre la mode au service du bien. C’est ce qui fait notre force à tous. C’est ce qui fait la force de PVH.

