Technip Energies et John Cockerill créent Rely, une nouvelle société proposant des solutions intégrées d'hydrogène vert

Technip Energies (PARIS : TE) et John Cockerill, deux leaders industriels sur le marché de l'hydrogène, annoncent le lancement de Rely, un fournisseur unique de solutions intégrées et compétitives d'hydrogène vert.

L’industrie de l’énergie et les industries lourdes sont à un tournant majeur. Pour atteindre les objectifs net-zéro, ces maillons essentiels de l’économie mondiale ont besoin de se décarboner massivement. L'hydrogène vert et ses dérivés (power-to-X(1)) joueront, en tant que carburants propres, un rôle clé dans la décarbonation des industries difficiles à décarboner et à électrifier.

Technip Energies et John Cockerill partagent l'objectif commun d'accélérer la transition énergétique. Technip Energies s'appuiera sur plus de 60 ans d'expérience dans la réalisation de projets et l'intégration de technologies, reflétées dans sa position de leader mondial avec plus de 270 usines d'hydrogène livrées. John Cockerill s'appuiera sur son savoir-faire industriel de plus de 200 ans, son expertise en matière d'ingénierie et de fabrication, et une part de plus de 20 % du marché des électrolyseurs.

Rely proposera des solutions de bout en bout, depuis les services préalables à la décision d'investissement, y compris les conseils techniques et financiers, jusqu’à la fourniture de produits propriétaires, l'exécution du projet, l'exploitation et la maintenance.

L'innovation jouera un rôle déterminant dans la baisse significative des coûts et permettra la croissance rapide des marchés de l'hydrogène vert. Rely abritera une plateforme unique de recherche et de développement qui permettra d'améliorer les technologies, de développer des nouveaux produits et technologies, et d'améliorer la compétitivité des projets pour les marchés de l'hydrogène vert et du power-to-X.

Rely assurera l'exécution des projets pour ses clients en sécurisant la chaîne d'approvisionnement grâce notamment à un contrat de réservation de capacité et de fourniture d'électrolyseurs alcalins pressurisés auprès de John Cockerill Hydrogen, une filiale de John Cockerill. Dans le cadre de cet accord, Rely devrait devenir actionnaire minoritaire de John Cockerill Hydrogen avec une participation minoritaire de 10%.

Rely s'adressera au marché des projets à l'échelle industrielle, avec l'ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros à horizon 2030.

Basée en Belgique, Rely sera détenue à 60% par Technip Energies et à 40% par John Cockerill. L’entreprise sera dirigée par Damien Eyriès de Technip Energies en tant que Directeur général et Jean Jouet de John Cockerill en tant que Directeur de la technologie. Dès sa création, la nouvelle société bénéficiera des services de plus de 200 spécialistes de l'hydrogène.

Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies, a déclaré : « Atteindre les objectifs net-zéro nécessite des investissements importants pour développer et implémenter des solutions de décarbonation. Ces ambitions mondiales appellent au développement de solutions abordables et de produits durables au service des industries et des consommateurs. Technip Energies s'engage à relever ce défi, et, avec John Cockerill, nous annonçons ainsi la création de Rely - une nouvelle société de technologies et de solutions intégrées pour les marchés de l'hydrogène vert et du power-to-X. Rely réunira une combinaison unique d'expertises en vue de bâtir un pont entre l’électron vert et la molécule. »

François Michel, Administrateur Délégué de John Cockerill, a déclaré : « Pour jouer un rôle important dans la transition énergétique, l'hydrogène vert a besoin de solutions robustes, flexibles et compétitives, optimisées de bout en bout. Rely fournira exactement ce dont les pays, les industries et les marchés ont besoin pour décarboner des chaînes de valeur entières grâce à l'hydrogène vert. Je suis impatient de voir son formidable développement au cours des prochaines années. Je suis également heureux de l'accélération que favorisera Rely au niveau du développement du réseau de gigafactories d'électrolyseurs de John Cockerill, ce qui profitera à tous nos clients à travers le monde. »

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires, et devrait être finalisée au cours du second semestre de cette année.

(1) Power-to-X fait référence à la conversion de l’électricité essentiellement renouvelable par nature intermittente en un autre vecteur énergétique, stockable et transportable comme la molécule d’hydrogène vert, d’ammoniac vert ou autres carburants durables

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise d’ingénierie et des technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. L’entreprise bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 35 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Technip Energies est coté sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains («ADR») négociés de gré-à-gré aux États-Unis.

Pour plus d'informations : www.technipenergies.com.

À propos de John Cockerill

Animé depuis 1817 par l'esprit d'entreprise et la passion pour l'innovation de son fondateur, le groupe John Cockerill développe des solutions technologiques à grande échelle pour répondre aux besoins de son époque : préserver les ressources naturelles, contribuer à une mobilité plus verte, produire de manière responsable, renforcer la sécurité et faciliter l'accès aux énergies renouvelables. de son temps : préserver les ressources naturelles, contribuer à une mobilité plus verte, produire de manière responsable, renforcer la sécurité et faciliter l'accès aux énergies renouvelables. Son offre aux entreprises, aux gouvernements et aux collectivités est constituée de services et d'équipements associés pour les secteurs de l'énergie, de la défense, de l'industrie, de l'environnement, des transports et des infrastructures. Avec plus de 6000 employés, John Cockerill a réalisé un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros en 2022 dans 23 pays, sur 5 continents.

Avec des décennies d'expérience dans les technologies de l'hydrogène, John Cockerill Hydrogen, une filiale à part entière de John Cockerill, est un leader mondial dans la fabrication d'électrolyseurs avec une large offre allant de la source d'énergie à la séparation des gaz, la purification et l'équilibre de l'usine. La société conçoit, construit et entretient des électrolyseurs alcalins pressurisés d'une capacité allant jusqu'à 6,5MW (1300Nm3 par heure) - parmi les plus grands au monde - et a livré ~80 stacks de 5MW ou plus depuis 2018. Grâce à son empreinte de fabrication existante et à l'augmentation prévue de sa capacité mondiale, John Cockerill Hydrogen est particulièrement bien placé pour diriger le marché de la production d'hydrogène vert à croissance rapide, en se concentrant spécifiquement sur les projets à l'échelle industrielle et à l'échelle des services publics.

Pour plus d'informations : https://johncockerill.com https://hydrogen.johncockerill.com

