C&A lanceert een nieuwe collectie met Recover™ om gerecycled katoen van hoge kwaliteit in de hedendaagse kleding te introduceren

C&A has partnered with Recover™ to launch a new collection integrating recycled Recover™ cotton (Photo: Recover™)

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Het Europese modemerk C&A heeft een nieuwe lente/zomercollectie voor 2023 gelanceerd, gemaakt met Recover™, een hoogwaardige gerecyclede katoenvezel die uit textielafval wordt geproduceerd.

De collectie is het resultaat van het 4-jarig strategisch partnerschap dat de twee bedrijven vorig jaar zijn aangegaan, met als doel om gerecycled katoen centraal te stellen in een duurzamere mode-industrie. Bestaande uit jeugdige garderobeartikelen in zeven stijlen, waaronder gebloemde basis T-shirts, vesten met kant en topjes met spaghettibandjes, bevat elk kledingstuk 20% Recover™ gerecyclede katoenvezel. De kleding is verkrijgbaar in de Europese winkels of online bij c-and-a.com.

Dit is het meest recente resultaat van de langdurige samenwerking waarin zowel Recover™ als C&A hun inzet voor circulariteit verdubbelen door het gebruik van gerecyclede grondstoffen aan krachtige educatieve boodschappen te koppelen. De nieuwe collectie, en de bijbehorende campagne, is een nieuwe stap op weg naar het informeren van consumenten over circulaire mode en het aanbieden van stijlvolle en betaalbare opties.

Alejandro Raña, Chief Business Development Officer bij Recover™, verklaarde: "De samenwerking met wereldmerken zoals C&A zorgt ervoor dat onze doelstelling van circulaire mode op schaal tot uiting komt, zodat wij aan de noodzakelijke vraag om een blijvende impact op de industrie te hebben, kunnen voldoen."

Suzanne McKenna, Chief Range and Sustainability Officer bij C&A Europa, verklaarde: "Het inzetten van innovatie en hoogwaardige gerecyclede materialen beter beschikbaar maken is een belangrijke stap naar een circulaire economie. Onze nieuwste samenwerking met Recover™ toont ons engagement om tegen 2028 bij 7 van de 10 producten het principe van circulariteit toe te passen."

Over C&A Europa

Met meer dan 1.300 winkels in 17 Europese landen en ruim 27.000 medewerkers is, C&A is een van de toonaangevende kledingretailbedrijven in Europa. Elke dag verwelkomt C&A miljoenen bezoekers in zijn Europese winkels en onlineshop. C&A biedt kwaliteit en duurzame mode tegen betaalbare prijzen voor iedereen. Bezoek voor meer informatie onze website.

Over Recover™

Recover™ is een toonaangevend bedrijf op het gebied van materiaalwetenschap en een wereldwijde producent van hoogwaardige gerecyclede katoenvezels en mengsels van katoenvezels. De hoogwaardige, milieuvriendelijke, kostenconcurrerende producten worden gecreëerd in samenwerking met de toeleveringsketen voor wereldwijde retailers en merken, en bieden een duurzame oplossing om een circulaire mode voor allen te creëren. Als familiebedrijf van de vierde generatie en gesteund door recente investeringen van STORY3 Capital en Goldman, beoogt Recover™ zijn gepatenteerde technologie op te schalen en een blijvende positieve impact op het milieu te hebben door samen te werken met merken/retailers en andere changemakers om de duurzaamheidsdoelstellingen van de sector te halen.

Ga voor meer informatie naar www.recoverfiber.com

