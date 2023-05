C&A lance une nouvelle collection de vêtements de tous les jours en fibre de coton recyclé Recover™ de qualité supérieure

MADRID, Espagne--(BUSINESS WIRE)--La marque de prêt-à-porter européenne C&A vient juste de lancer sa nouvelle collection printemps/été 2023. Celle-ci est fabriquée en Recover™, une fibre de coton recyclé de qualité supérieure issue de déchets textiles.

Cette nouvelle collection est le fruit du partenariat stratégique de 4 ans conclu l'an passé entre les deux entreprises et qui vise à rendre l'industrie de la mode plus durable par l'emploi de coton recyclé. Elle comprend des incontournables de la garde-robe juvénile déclinés dans sept styles, dont des t-shirts basiques à motifs floraux, des vestes lacées et des hauts courts à bretelles spaghetti. Chaque article est composé de 20 % de fibres de coton recyclé Recover™. La collection est vendue dans les boutiques de la marque partout en Europe et également sur son site Internet c-and-a.com.

La collection printemps/été 2023 est la dernière née de la collaboration à long terme entre Recover™ et C&A, qui à cette occasion redoublent leurs efforts en faveur de la mode circulaire en associant l'usage de matières premières recyclées à de puissants messages éducatifs. La collection et sa campagne promotionnelle sont une nouvelle étape dans le parcours actuel des deux marques visant à informer les consommateurs sur le thème de la mode circulaire en leur proposant parallèlement des habits à la fois élégants et abordables.

Alejandro Raña, responsable du développement commercial chez Recover™, a déclaré : « Les collaborations avec des enseignes mondiales telles que C&A concrétisent notre vision d'une mode circulaire à grande échelle et de la demande nécessaire pour influencer durablement l'industrie ».

Suzanne McKenna, cheffe de gamme et responsable du développement durable chez C&A Europe, a déclaré : « Mettre à profit l'innovation afin d'accroître la disponibilité de matériaux recyclés de haute qualité est un pas important réalisé dans la direction d'une économie circulaire. Notre dernière collaboration avec Recover™ atteste de notre engagement à connecter 7/10 produits au principe de circularité à horizon 2028 ».

À propos de C&A Europe

Avec plus de 1300 boutiques dans 17 pays européens et plus de 27 000 salariés, C&A figure parmi les principaux détaillants de mode en Europe. Chaque jour, C&A accueille des millions de visiteurs dans ses boutiques physiques en Europe et sur son site Internet. C&A propose une mode vestimentaire de qualité et durable à des prix abordables à tout un chacun. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur son site Internet.

À propos de Recover™

Recover™ est une société leader spécialisée dans la science des matériaux et un producteur mondial de fibres de coton et de mélanges de fibres de coton recyclé à faible impact et de haute qualité. Ses produits de qualité supérieure, écologiques et rentables sont créés en partenariat avec la chaîne logistique pour les détaillants et marques mondiaux, tout en offrant une solution durable afin de créer une mode circulaire pour chacun. Étant une entreprise familiale de quatrième génération, appuyée par les investissements récents de STORY3 Capital et Goldman Sachs, Recover™ a pour mission d'étendre sa technologie exclusive de manière à avoir un impact positif durable sur l'environnement et de collaborer avec les marques/détaillants et d'autres acteurs du changement afin de réaliser les objectifs de développement durable de l'industrie.

