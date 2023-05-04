Vultr與Backblaze合作，讓開發人員能夠靈活且低成本地實現強大的雲端運算和雲端儲存基礎架構存取

加州聖馬刁與佛羅里達州西棕櫚灘--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球頂尖規模的私人雲端運算公司 Vultr與領先的雲端儲存平臺Backblaze (Nasdaq: BLZE)宣布進一步拓展合作夥伴關係，現推出一系列雲端運算和物件儲存的整合解決方案。客戶可以利用Vultr的高效能雲端運算執行個體，透過S3相容API，與Backblaze B2貯體順暢連接，讓使用者能夠根據需要擴大或縮小運算和儲存需求。聯合解決方案還能夠預估運算與儲存成本，並在Backblaze和Vultr之間免費傳輸資料。

不同於科技龍頭的複雜雲端解決方案，Vultr和Backblaze自2021年建立合作夥伴關係以來，一直致力於提供對開發人員更加友善的替代方案。客戶能夠對Vultr的高效能產品進行本機存取，包括雲端GPU（採用NVIDIA HGX H100、A100、A40和A16）、雲端運算、最佳化雲端運算、裸機，並與Backblaze B2緊密整合。Vultr和Backblaze也將賦能開發人員，讓他們能夠在幾分鐘內啟動並連接必要的軟體和硬體。歸功於合作夥伴雙方的技術堆疊配置方式，使用者可以部署高度可自訂及可擴充的雲端基礎架構，該方式符合嚴格的MACH聯盟認證標準，並建構在API優先、組合式的基礎架構之上。聯合解決方案現對全球多個地區開放，開發團隊可在六大洲的30多個Vultr雲端資料中心地點進行本機存取。

Backblaze的執行長兼董事長Gleb Budman表示：「相較於雲端科技巨擘的服務，開發人員需要更實惠、更好的替代方案來擴充他們的應用程式。Backblaze和Vultr將攜手，為開發人員提供他們在雲端服務平臺中所需要的一切，並將他們從復雜的雲端基礎架構和不可預測的成本中釋放出來。」

Vultr和Backblaze讓越來越多的客戶能夠僅以雲端科技巨擘服務所需的一小部分成本，來實現工作負載加速。為全球客戶管理圖片及影片數量超過7000萬個的Can Stock Photo需要擴充服務和基礎架構，以向全球創作者和機構提供順暢的終端用戶體驗，基於此他們選擇了Vultr和Backblaze的聯合服務。該公司將其影像處理應用程式從AWS EC2執行個體移轉到Vultr，並將超過600 TB的資料從Amazon S3和Glacier移轉到Backblaze B2雲端儲存，所有影像和影片檔案現皆儲存於熱儲存中，包括封存檔案。這樣一來，Can Stock Photo處理影片的速度提高了四倍，同時將其基礎架構成本降低了50%以上。數位照片管理領域的領導者Monument選擇以精益基礎架構堆疊在Vultr上執行其AI軟體，並結合Backblaze B2進行加密儲存。憑藉該設定，雲端服務迅速成為公司的旗艦產品，吸引了25,000名活躍使用者。致力於建置先進AI和電腦視覺系統的Black.ai利用Vultr的雲端運算資源進行AI分析和高效能影片儲存，並透過Backblaze B2的服務來確保開發人員在大規模建構、測試和部署應用程式時有足夠的儲存空間和頻寬。

Vultr的執行長J.J. Kardwell表示：「Vultr的使命是讓高效能雲端運算易於使用、價格合理，並且可供全球企業和開發人員在本機存取。我們致力於成為組件化時代中的首選雲端基礎架構平臺，並與Backblaze等和我們具有相同理念的合作夥伴聯手，透過生態系統進行開放式創新，跳出雲端科技巨擘的封閉平臺，提供最佳替代方案。」

如需了解有關Backblaze和Vultr如何加速應用程式開發的更多資訊，請造訪：www.vultr.com/campaign/backblaze。

關於Constant和Vultr

Constant是Vultr的創立者和母公司，其使命是讓高效能雲端運算易於使用、價格合理，並且可供全球企業和開發人員在本機存取。Vultr已經為185個國家/地區的超過150萬客戶提供了靈活、可擴充的全球雲端運算、Cloud GPU、裸機和雲端儲存解決方案。Vultr由David Aninowsky創立，在未募集股權融資的情況下，完全依靠自身實力發展成為全球頂尖規模的雲端運算平臺之一。更多詳情請造訪www.constant.com和www.vultr.com。

關於Backblaze

Backblaze致力於讓資料的儲存、使用和保護更加簡單。Backblaze雲端存儲平臺為企業、開發人員、IT專業人員和個人建置開發應用程式、代管內容、管理媒體、備份和封存資料等的基礎。目前，Backblaze管理著超過20億GB的資料儲存，服務於超過175個國家/地區的逾50萬個客戶。公司成立於2007年，總部位於加州聖馬刁。了解更多資訊，請造訪www.backblaze.com。

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