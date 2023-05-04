Vultr与Backblaze合作，使开发人员能够灵活且低成本地应用强大的云计算和云存储基础设施

加利福尼亚州圣马特奥与佛罗里达州西棕榈滩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球顶级规模的私营云计算公司 Vultr与领先的云存储平台Backblaze (Nasdaq: BLZE) 宣布进一步拓展合作伙伴关系，现推出一系列云计算和对象存储的集成解决方案。客户可以利用Vultr的高性能云计算实例，通过S3兼容API，与Backblaze B2存储桶(bucket)无缝连接，使用户能够根据需要扩大或缩小计算和存储需求。联合解决方案还能够预估计算与存储费用，并在Backblaze和Vultr之间免费传输数据。

不同于科技巨头的复杂云解决方案，Vultr和Backblaze自2021年建立合作伙伴关系以来，一直致力于提供对开发人员更加友好的替代方案。客户能够对Vultr的高性能产品进行本地访问，包括云GPU（基于NVIDIA HGX H100、A100、A40和A16）、云计算、优化云计算和裸机，并与Backblaze B2紧密集成。Vultr和Backblaze也将赋能开发人员，让他们能够在几分钟内启动并连接必要的软件和硬件。得益于合作伙伴双方的技术栈配置方式，用户可以部署高度可定制及可扩展的云基础设施，该方式符合严格的MACH联盟认证标准，并构建在API优先、组合式的基础设施之上。联合解决方案现对全球多个地区开放，开发团队可在六大洲的30多个Vultr云数据中心地点进行本地访问。

Backblaze的首席执行官兼董事长Gleb Budman表示：“相较于云巨头的服务，开发人员需要更实惠、更好的替代方案来扩展他们的应用程序。Backblaze和Vultr将携手为开发人员提供他们在云服务平台中所需要的一切，并将他们从复杂的云基础设施和不可预测的成本中解放出来。”

Vultr和Backblaze让越来越多的客户能够仅以云巨头服务所需的一小部分成本，来实现工作负载加速。为全球客户管理图片及视频数量超过7000万个的Can Stock Photo需要扩展服务和基础设施，以向全球创作者和机构提供无缝的最终用户体验，基于此他们选择了Vultr和Backblaze的联合服务。该公司将其图像处理应用程序从AWS EC2实例迁移到Vultr，并将超过600 TB的数据从Amazon S3和Glacier迁移到Backblaze B2云存储，所有图像和视频文件现皆位于热存储中，包括归档文件。这样一来，Can Stock Photo处理视频的速度提高了四倍，同时将其基础设施成本降低了50%以上。数字照片管理领域的领导者Monument选择以精益基础架构堆栈在Vultr上运行其AI软件，并结合Backblaze B2进行加密存储。凭借该设置，云服务迅速成为公司的旗舰产品，吸引了2.5万名活跃用户。致力于构建先进的AI和计算机视觉系统的Black.ai利用Vultr的云计算资源进行AI分析和高性能视频存储，并通过Backblaze B2的服务来确保开发人员在大规模构建、测试和部署应用程序时有足够的存储空间和带宽。

Vultr的首席执行官J.J. Kardwell表示：“Vultr的使命是让高性能云计算易于使用、价格合理，并且可供全球企业和开发人员在本地访问。我们专注于成为组件化时代中的首选云基础设施平台，并致力于与Backblaze等和我们有着相同理念的合作伙伴联手，通过生态系统进行开放式创新，跳出云巨头的封闭平台，提供一流的替代方案。”

如需了解有关Backblaze和Vultr如何加速应用程序开发的更多信息，请访问：www.vultr.com/campaign/backblaze。

关于Constant和Vultr

Constant是Vultr的创建者和母公司，其使命是让高性能云计算易于使用、价格合理，并且可供全球企业和开发人员在本地访问。Vultr已经为185个国家/地区的超过150万客户提供了灵活、可扩展的全球云计算、云GPU、裸机和云存储解决方案。Constant由David Aninowsky创立，在未筹集股权融资的情况下，完全依靠自身实力发展成为全球顶级规模的云计算平台之一。更多详情请访问www.constant.com和www.vultr.com。

关于Backblaze

Backblaze致力于让数据的存储、使用和保护变得无比简单。Backblaze云存储平台为企业、开发人员、IT专业人员和个人搭建开发应用程序、托管内容、管理媒体、备份和归档数据等的基础。目前，Backblaze管理着超过20亿GB的数据存储，服务于超过175个国家/地区的逾50万个客户。公司成立于2007年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥。如需了解更多信息，请访问www.backblaze.com。

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