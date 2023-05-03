Fortitude Re 宣布與 Lincoln Financial Group 簽訂 280 億美元的人壽保險和年金再保險協議

百慕達漢彌頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Fortitude Reinsurance Company Ltd.（下稱「Fortitude Re」）今日宣布與 Lincoln National Corporation (NYSE: LNC) 的子公司 Lincoln National Life Insurance Company 及其關係企業（下稱「Lincoln」）簽訂 280 億美元的再保險協議。

獲得監管機構的批准後， Lincoln 將把其大部分的萬能壽險和固定年金業務再保給 Fortitude Re。Lincoln 將繼續為再保險保單提供服務和管理。

Fortitude Re 執行長 Alon Neches 表示：「今天宣布的消息再次證明 Fortitude Re 為何是保險公司的首選，這些保險公司旨在尋求解決方案而非單純進行交易，而且它們希望與合作夥伴合作而非競爭對手。我們感謝 Lincoln 對 Fortitude Re 的信任，也感謝兩家公司團隊的密切合作和不懈的努力，從而達成了這一里程碑。」

Fortitude Re 董事長 Brian Schreiber 補充說：「這項協議可以說是絕佳範例，說明了 Fortitude Re 如何憑藉其穩健的資產負債表、資產創造能力和深厚的保險專業知識，為客戶提供加值解決方案。」

Debevoise & Plimpton LLP 擔任 Fortitude Re 的法律顧問。

關於 Fortitude Re

Fortitude Re Group 管理著大約 720 億美元的普通和獨立賬戶保險準備金，管理超過 450 萬份保單。我們商業模式的基礎是我們卓越的保險專業人士，以及世界上最成熟的保險投資者的支持，包括 Carlyle 和 T&D Insurance Group。我們的員工、我們的資本實力和我們的能力推動策略性再保險解決方案，旨在滿足我們客戶的最高優先目標，並為我們的股東、團隊和我們的經營所在社區創造永續的長期價值。若要瞭解更多資訊，請造訪 www.fortitude-re.com 並在 LinkedIn 上關注 Fortitude Re。

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