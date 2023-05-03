Fortitude Re宣布与Lincoln Financial Group签订280亿美元的人寿和年金再保险协议

百慕大汉密尔顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Fortitude Reinsurance Company Ltd.（以下简称“Fortitude Re”）今天宣布与Lincoln National Corporation (NYSE: LNC)的子公司The Lincoln National Life Insurance Company及其附属公司（统称“Lincoln”）签订一项价值280亿美元的再保险协议。

在获得监管部门的批准后，Lincoln会将其通用人寿保险和固定年金业务的很大一部分分保给Fortitude Re。Lincoln会继续为这些再保险保单提供服务和管理。

Fortitude Re首席执行官Alon Neches评论道：“通过今天的公告，Fortitude Re再次证明了为什么我们是那些寻求解决方案而不是单纯进行交易、希望与合作伙伴而不是交易对手合作的保险公司的首选。我们感谢Lincoln对Fortitude Re的信任，也感谢两家公司的团队，他们为实现这一里程碑进行了密切的合作并做出了不懈的努力。”

Fortitude Re董事会主席Brian Schreiber补充道：“这项协议是一个绝佳的范例，展现了Fortitude Re能够有效利用其强大的资产负债表、资产创建能力和深厚的保险专业知识，为我们的客户提供增值解决方案。”

Debevoise & Plimpton LLP担任Fortitude Re的法律顾问。

关于 Fortitude Re

The Fortitude Re Group管理着约720亿美元的普通和独立账户保险准备金，以及450多万份保单。我们商业模式的基石是我们杰出的保险专业人员以及全球最成熟的保险投资者提供的支持，其中包括Carlyle和T&D Insurance Group。我们的员工、资本实力和专业能力推动了战略型再保险解决方案的发展，旨在满足客户的最高优先目标，并为我们的股东、合作伙伴和我们开展业务所在的社区创造可持续的长期价值。如需了解更多信息，请访问www.fortitude-re.com并在LinkedIn上关注Fortitude Re。

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