L’azienda di software Odoo apre un nuovo ufficio a Milano

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Odoo (www.Odoo.com) è un software aziendale open-source all-in-one con una valutazione USD di 3,2 miliardi di dollari; Nel mese di maggio 2023 è prevista l’apertura di un nuovo ufficio a Milano, Italia; L’azienda vuole rafforzare le relazioni con le imprese italiane locali; La missione di Odoo è quella di aiutare le PMI nel loro processo di digitalizzazione, supportandole con gli strumenti tecnologici adatti; Saranno aperte nuove posizioni di lavoro con lo scopo di raggiungere una squadra di 15/20 persone a fine anno.

Odoo, l’azienda di software all’avanguardia, ha appena annunciato l’apertura di un nuovo ufficio in Europa, più precisamente a Milano. Si tratta di una scelta strategica guidata dal bisogno di stabilire una presenza locale in un contesto imprenditoriale come quello italiano, caratterizzato da sfide particolari e dominato dalle PMI. Sono, infatti, le stesse PMI a necessitare maggiori investimenti e soluzioni tecnologiche adatte, in grado di soddisfare le loro esigenze di crescita e di rafforzare la loro posizione nel mercato.

Intuitivo e modulare, il software di Odoo aiuta le aziende a digitalizzare rapidamente i propri processi, fornendo la giusta flessibilità. Attualmente, molte imprese italiane non hanno ancora avviato la loro trasformazione digitale e tendono ad essere caute negli investimenti a causa della recente instabilità economica. Attraverso il suo software unico e completamente integrato, tariffe agevolate e una proposta di valore convincente, Odoo intende affrontare il mercato e accelerare la trasformazione digitale italiana.

Alla ricerca di nuovi talenti

Per iniziare questa avventura, Odoo ha scelto come sede strategica la vivace città di Milano. Internazionale e dinamica per natura, il polo lombardo offre l’ambiente perfetto per supportare la rapida crescita di Odoo, sostenere una forte brand awareness e fare rete a livello locale. Per promuovere le ambizioni di Odoo, il team italiano si propone di assumere circa 15/20 nuovi talenti entro la fine dell’anno. Inoltre, rafforzerà le relazioni con i partner Odoo già presenti sul territorio e promuoverà la nascita di nuove collaborazioni con l'obiettivo di espandere la rete in futuro.

“La cultura aziendale rispecchierà la mission e i valori della casa madre in Belgio, promuovendo un ambiente lavorativo stimolante e inclusivo che incoraggia la crescita e la creatività. L’azienda è alla ricerca di persone dinamiche, pronte a mettersi alla prova in un contesto in continua evoluzione che richiede grandi capacità di adeguamento e premia lo spirito di iniziativa” Miriam Bastianello, direttrice di Odoo Italia.

Distribuito da APO Group per conto di Odoo.

Odoo in CIFRE:

Fondata nel 2002 – con un fatturato annuo di 169 milioni di euro nel 2021 – crescita organica annuale del 71% – 2.200 dipendenti in tutto il mondo (970 in Belgio) tra cui 230 sviluppatori – 2 nuovi dipendenti al giorno negli ultimi 12 mesi – 4.100 partner con più di 30.000 posizioni lavorative legate a Odoo create in 130 Paesi – 16 uffici (Belgio (5), Lussemburgo, Spagna, Germania, Hong Kong, India, Australia, Stati Uniti (2), Messico, Kenya, Dubai) – 10 milioni di utenti in tutto il mondo. www.Odoo.com