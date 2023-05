TotalEnergies SE : Angola : Une nouvelle étape franchie vers le développement des Blocs 20 et 21

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies SE (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) :

L’Agence Nationale Angolaise du Pétrole, du Gaz et des Biocombustibles (ANPG), TotalEnergies EP Angola et Sonangol Pesquisa e Produção S.A, ont signé aujourd’hui un protocole d’accord en vue du futur développement des champs de Cameia et Golfinho, situés sur les Blocs 20 et 21 du bassin de la Kwanza.

Cet accord est une étape majeure en vue de la décision finale d’investissement, attendue dans le courant de l’année 2023, après obtention de l’accord des partenaires et des autorités.

Ce futur développement sur les Blocs 20 et 21, à 150 kilomètres environ au sud-ouest de Luanda, comprendra un FPSO, le septième pour TotalEnergies en Angola, relié à un réseau sous-marin. La conception du projet prévoit une turbine à cycle combiné pour la production d’électricité et l’élimination complète du torchage, permettant de réduire l’intensité carbone.

« Avec nos partenaires, nous travaillons à rendre possible le premier projet de développement offshore du bassin de la Kwanza, qui permettra de mettre en production les découvertes de Cameia et Golfinho et de valoriser ces nouvelles ressources nationales », a déclaré Nicolas Terraz, Directeur général Exploration-Production de TotalEnergies. « TotalEnergies célèbre cette année ses 70 ans de présence en Angola. Nous avons, depuis toujours, été des pionniers en matière d’énergie dans ce pays.»

« Cet accord devrait permettre de lancer la première production du bassin maritime de la Kwanza et contribuera significativement aux objectifs de production nationaux. Son potentiel pourrait attirer d'autres opérateurs, notamment pour lancer d'autres développements dans le bassin de la Kwanza », a déclaré Paulo Jerónimo, président du conseil d'administration de l'ANPG, félicitant TotalEnergies et Sonangol Pesquisa e Produção, et rappelant qu’il attend avec impatience les prochaines phases qui concrétiseront le projet.

« Nous avons franchi une étape importante aujourd’hui. Pour les années à venir, l'objectif est que ce projet soit couronné de succès. Depuis un certain temps déjà, nous voulons voir les blocs 20 et 21 produire. Nous visons une décision finale d'investissement cette année, qui lancera la production du bassin offshore de la Kwanza », a déclaré Gaspar Martins, président du conseil d'administration de Sonangol.

TotalEnergies EP Angola (opérateur) détient une participation de 80 % dans chacun des Blocs 20 et 21. Sonangol Pesquisa & Produção détient les 20 % restants.

***

TotalEnergies en Angola

Présente en Angola depuis 1953, TotalEnergies emploie environ 1 500 personnes à travers ses différents segments. Avec un portefeuille d’activités diversifié (actifs exploités en offshore profond représentant quelque 45 % de la production d’hydrocarbures du pays, stations-service en partenariat avec Sonangol et énergies renouvelables), TotalEnergies en Angola est un acteur clé pour accompagner la transition énergétique équitable du pays.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies l TotalEnergies l TotalEnergies l TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).