Weber tar grilling til nye høyder med appen WEBER CONNECT Smart Grilling 2.0

As a result of WEBER CONNECT user requests and feedback, outdoor cooks can now graph the progress of multiple recipes at once via a mission-control-style dashboard. Watch the grill’s temperature (and food!) change with beautiful, colorful live graphs of temperature changes during grilling. Each Weber smart grill and WEBER CONNECT Smart Grilling Hub can simultaneously handle up to 12 recipes and timers.

Create grilled-to-perfection, delicious meals on any grill with the newly redesigned WEBER CONNECT Smart Grilling 2.0 App. This App features new experiences, such as a dynamic grilling dashboard, cook graphing, and step-by-step instructional recipes with videos, all to help users monitor and track the progress of their cook -- either at the grill or remotely.

PALATINE, Ill.--(BUSINESS WIRE)--Like før startskuddet går for 2023-sesongen for utendørs matlaging introduserte Weber-Stephen Products, LLC., global leder innen utendørs matlaging, teknologi og produkter, i dag sin redesignede WEBER CONNECT Smart Grilling 2.0-app. Appen tilbyr nye opplevelser, slik som et dynamisk grilling-dashbord, matlagingsgrafikk, oppskrifter, instruksjonsvideoer, og matlagingskapasitet for multi-grill og multi-oppskrifter. Slik hjelper appen brukerne med å overvåke og spore matlagingen - enten ved grillen eller eksternt - og tilbyr inspirasjon og grillkunnskap. Alt i en frisk, strømlinjeformet, vakkert utformet opplevelse.

WEBER CONNECT App ble utformet av Webers egne programvareteknikere og er tilgjengelig for grillentusiaster på flere språk og støtter gass, kull, trepellets, og elektrisk matlaging på griller med og uten WEBER-varemerket. For å skape denne opplevelsen lagde Weber-teamet flere datapunkter som mater skyen på en svært orkestrert måte, slik at utendørskokker mottar kontinuerlige, fargerike og dynamiske tids- og temperaturavlesninger på akkurat det rette tidspunktet.

«Å lage mat utendørs med Weber er morsomt, hyggelig og avslappende, og vi har redesignet hvert element i vår nye WEBER CONNECT Smart Grilling-app for å utfylle den eksepsjonelle opplevelsen vi streber etter å bringe med grillene," sa Nikhil Bhogal, Senior Vice President for Teknologi og tilkoblede enheter hos Weber. «Da vi bestemte oss for å forbedre appen, visste vi at vi ønsket å heve dens utseende og hvordan den føles. Samtidig ville vi utdype funksjonaliteten og brukervennligheten slik at den kunne snakke med utendørskokker på alle ferdighetsnivåer. Kort sagt, lage en app som ikke er tilgjengelig andre steder enn hos Weber.»

«Vi har skapt en tilpasset veiledet grillopplevelse for eierne. Denne inkluderer et nytt dashbord, funksjonssett, funksjonalitet og innhold som spenner fra nybegynnerkokker til erfarne grillere. For eksempel kan en kokk som bruker mer enn én grill nå spore og overvåke hva som skjer på sin SMOKEFIRE vedfyrte pelletsgrill mens et annet måltid tilberedes på WEBER GENESIS-gassgrillen. Eller for våre mer avanserte grillere: en ny presisjonskokegrafikk som visuelt viser fremgangen til matlagingen sekund for sekund,» la Bhogal til.

OM WEBER CONNECT SMART GRILLING 2.0-APPEN

WEBER CONNECT Smart Grilling-appen, ledsagerappen til Webers smarte griller og enheter, revolusjonerte matlaging utendørs da den først ble introdusert i 2020 med bedriftens Smart Grilling Hub, og fikk Consumer Electronics ShowsBeste tilkoblede hjemmeprodukt-prisen.

Den nylig redesignede WEBER CONNECT Smart Grilling 2.0-appen inkluderer følgende:

Helt ny grafikk. Basert på forbrukeretterspørsel, kan brukere nå lage grafikk av tilberedningen av flere oppskrifter samtidig på et dashbord i mission control-stil. Se grillens temperatur (og maten!) endre seg med vakre, fargerike levende grafer over temperaturområder under grilling. Hver smartgrill og WEBER CONNECT Smart Grilling Hub kan håndtere opptil 12 oppskrifter og timere samtidig, og dele appdata med flere brukere. Slik kan kokker få hjelp fra andre til å tilberede et måltid, ved behov.

I tillegg kan brukere dele statusoppdateringer med venner og familie gjennom eksport av grafikkdata. I tillegg til bilder, kan CSV-filer opprettes og nedlastes for de som digger regneark.

Flere oppskrifter. Appen tilbyr over 300 oppskrifter og nye legges til hele tiden. Disse støtter mange ulike kostholdskrav – fra vegetar til pescetar. Hver oppskrift er laget og testet ut av Weber Grill Masters, med fanfavoritter uthevet. Alle oppskriftene er «smarte oppskrifter» som hjelper brukerne trinnvis gjennom dem, med korte loop-videoer og klare instruksjoner.

Forbedret brukervennlighet. Har du flere griller eller smarte enheter? Ikke noe problem. Gi dem navn og deretter spore hver enkelt i appen. Vis nylig tilberedte oppskrifter enkelt og legg til bokmerke for favorittene dine.

Oppgradert enhetsstøtte. WEBER CONNECT 2.0-appen er kompatibel med iPhone, iPad, Apple Silicon-datamaskiner and Androide operatørssystemer. I tillegg kan brukerne enkelt kontakte Weber Customer Care hvis de trenger ekstra hjelp.

Forbedret tilgjengelighet. Webers designere var omtenksomme og ville gjøre appen mer tilgjengelig for flere kokker, så de oppgraderte WEBER CONNECT 2.0 for å tillate dynamisk tekst (muligheten til å øke skriftstørrelsen) og voiceover (hjelper synshemmede kokker). Det er også en mørk modus for å endre app-grensesnittet fra farge til svart-hvitt for å redusere belastningen på øynene.

Spor temperaturen fra hvor som helst. Griller og enheter med WEBER CONNECT -teknologi kan spore en grills temperatur og varsle brukere når den faller under måltemperaturen eller opplever andre temperatursvingninger. Teknologien gir også sanntidsdata om matens temperatur med tilkoblede matprober. Brukere kan se temperaturøkningen i appens diagrammer og grafer og motta et varsel når maten når måltemperaturen.

Juster temperaturen eksternt. Med noen griller, som SMOKEFIRE vedfyrt pelletsgrill, kan eierne endre grillens koketemperatur og -modus via appen. Skru opp varmen, eller slå av grillen, alt fra sofaen.

For å få tilgang til den nye WEBER CONNECT 2.0-appen, gå til Google Play Store eller Apple App Store. For å gjøre enhver grill til en smart grill, kjøp WEBER CONNECT Smart Grilling Hub på weber.com og fra Weber detaljhandel og nettpartnere.

OM WEBER CONNECT-TEKNOLOGIEN

WEBER CONNECT-teknologien er en proprietær, presisjons utendørs matlagingsplattform som gjør det enkelt å grille det perfekte måltid via en banebrytende WiFi/Bluetooth og smarttelefonaktivert trinnvis grillopplevelse. I tillegg gir teknologien utekokker varsler og assistanse via smartenheter. Innenfor WEBER CONNECT-plattformen tilbyr Weber GENESIS og SPIRIT smarte gassgriller og SMOKEFIRE vedfyrte pelletsgrill, som har denne smarte teknologien innebygd i grillene. Bedriften tilbyr også WEBER CONNECT Smart Grilling Hub som en frittstående enhet som gjør enhver grill smart.

