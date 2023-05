Weber relève le niveau de l’art des grillades avec l'application WEBER CONNECT Smart Grilling 2.0

As a result of WEBER CONNECT user requests and feedback, outdoor cooks can now graph the progress of multiple recipes at once via a mission-control-style dashboard. Watch the grill’s temperature (and food!) change with beautiful, colourful live graphs of temperature changes during grilling. Each Weber smart grill and WEBER CONNECT Smart Grilling Hub can simultaneously handle up to 12 recipes and timers.

Create grilled-to-perfection, delicious meals on any grill with the newly redesigned WEBER CONNECT Smart Grilling 2.0 App. This App features new experiences, such as a dynamic grilling dashboard, cook graphing, and step-by-step instructional recipes with videos, all to help users monitor and track the progress of their cook -- either at the grill or remotely.

PALATINE, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Juste avant la saison de cuisson en plein air de 2023, Weber-Stephen Products, LLC., leader mondial de la cuisine, de la technologie et des produits en plein air, a lancé aujourd’hui son application restructurée : WEBER CONNECT Smart Grilling 2.0. Avec de nouvelles fonctionnalités, telles qu'un tableau de bord dynamique pour les grillades, des graphiques de cuisson, des recettes, des vidéos didactiques et des capacités de cuisson multi-gril et multi-recettes, l'application aide les utilisateurs à surveiller et à suivre leur cuisson - que ce soit sur le gril ou à distance - et leur offre une certaine inspiration et des connaissances en matière de grillades, le tout de façon originale, simplifiée et parfaitement conçue.

L'application WEBER CONNECT, entièrement créée en interne par les ingénieurs logiciels de Weber, est disponible en plusieurs langues pour les amateurs de barbecue et gère la cuisson au gaz, au charbon de bois, aux granulés de bois et à l'électricité sur les grils de marque WEBER et non WEBER. Pour offrir une telle expérience, l'équipe de Weber a stratifié plusieurs points de données qui alimentent le cloud de manière extrêmement coordonnée, de sorte que les cuisiniers du plein air seront en mesure de recevoir des mesures continues, colorées et dynamiques de la durée et de la température de cuisson au moment opportun.

« Cuisiner à l’extérieur avec Weber est intéressant, agréable et relaxant, et nous avons repensé chaque élément de notre nouvelle application WEBER CONNECT Smart Grilling pour compléter l’expérience exceptionnelle que nous nous efforçons d’apporter avec nos grils », a déclaré Nikhil Bhogal, vice-présidente principale, responsable de la technologie et des appareils connectés chez Weber. « Lorsque nous avons pris la décision d’améliorer notre application, nous savions pertinemment que notre but était d’en améliorer l’apparence, la fonctionnalité et la convivialité pour s’adresser aux cuisiniers de tous les niveaux, essentiellement en créant une application qui n’est disponible nulle part ailleurs qu’avec Weber. »

« Nous avons mis en place une expérience de cuisson guidée personnalisée pour nos détenteurs ; cette dernière comprend un nouveau tableau de bord, des ensembles de caractéristiques, des fonctionnalités et du contenu couvrant aussi bien les cuisiniers débutants que les cuisiniers les plus expérimentés. Par exemple, un cuisinier qui utilise de nombreux grils peut désormais suivre et gérer ce qui se passe sur son gril à granulés de bois SMOKEFIRE®, tout en concoctant un autre repas sur son gril à gaz WEBER GENESIS. Ou pour nos grilleurs les plus expérimentés, le nouveau graphique de cuisson de précision indique la progression de la cuisson à la seconde près », a ajouté Bhogal.

À PROPOS DE L’APPLICATION WEBER CONNECT SMART GRILLING 2.0

WEBER CONNECT Smart Grilling App : l'application compagnon des grils de cuisson et appareils intelligents Weber, a révolutionné la cuisine en plein air lorsqu'elle a été lancée pour la première fois en 2020 avec le Smart Grilling Hub de l'entreprise, recevant le prix dudu meilleur produit domestique connecté du Consumer Electronics Show.

La nouvelle application repensée WEBER CONNECT Smart Grilling 2.0 comprend les éléments suivants :

Tous les nouveaux graphiques. À la demande des consommateurs, les utilisateurs peuvent désormais représenter graphiquement leur cuisson de plusieurs recettes à la fois sur un tableau de bord de type « mission-control ». Observez l'évolution de la température du gril (et des aliments !) grâce à de magnifiques graphiques colorés en temps réel des variations de température durant la cuisson. Chaque gril intelligent et WEBER CONNECT Smart Grilling Hub peut traiter jusqu'à 12 recettes et minuteurs à la fois, et partager les données de l'application avec plusieurs utilisateurs. Ainsi, les cuisiniers pourront obtenir une assistance d'autres individus pour préparer un repas en fonction de leurs besoins.

Dans cette perspective, les utilisateurs peuvent partager des mises à jour de statut avec leurs amis et leur famille grâce à l'exportation de données graphiques. En plus des images, des fichiers CSV peuvent être créés et téléchargés pour les adeptes des feuilles de calcul.

Plus de recettes. L'application propose plus de 300 recettes, auxquelles s'ajoutent régulièrement de nouvelles recettes, pour répondre à de nombreux besoins alimentaires différents, du végétarien au pescatarien. Chaque recette est conçue et testée par Weber Grill Masters, avec les favoris des fans mis en évidence. Toutes les recettes sont des « recettes intelligentes » qui guident les utilisateurs étape par étape, avec de courtes vidéos en boucle et des instructions claires.

Meilleure ergonomie. Vous avez plusieurs grils ou appareils intelligents ? Pas de problème. Nommez et suivez chacun d’eux sur l’application. Visualisez facilement les recettes auxquelles l’on a récemment eu recours et marquez vos favoris.

Prise en charge améliorée des appareils. L'application WEBER CONNECT 2.0 est compatible avec les iPhones, les iPads, les ordinateurs Apple Silicon et les systèmes d'exploitation Android. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent facilement contacter le service clientèle de Weber s'ils ont besoin d'une aide additionnelle.

Une meilleure accessibilité. Les concepteurs de Weber ont réfléchi à la possibilité de rendre l’application plus accessible à un plus grand nombre de cuisiniers. Ils ont donc mis à jour WEBER CONNECT 2.0 pour permettre le texte dynamique (capacité d’augmenter la taille de la police) et le voice-over (aide les cuisiniers ayant une déficience visuelle). Il existe également un mode sombre qui permet de changer l'interface de l'application : de la couleur au noir et blanc, afin de réduire la fatigue oculaire.

Suivi des températures depuis n'importe où. Les grils et les appareils dotés de la technologie WEBER CONNECT peuvent suivre la température d'un gril et alerter les utilisateurs lorsqu'elle descend en dessous de la température cible ou qu'elle subit d'autres fluctuations de température. La technologie fournit également des données en temps réel sur la température des aliments grâce à des sondes alimentaires connectées. Les utilisateurs peuvent observer l'augmentation de la température dans les tableaux et graphiques de l'application et recevoir une alerte lorsque les aliments atteignent la température cible.

Régler la température à distance. Avec certains grils intelligents Weber, comme le gril à granulés de bois SMOKEFIRE, les propriétaires peuvent changer la température et le mode de cuisson du gril via l’application. Augmentez le chauffage ou éteignez le barbecue, tout cela depuis le confort de votre canapé.

Pour accéder à la nouvelle application WEBER CONNECT 2.0, visitez le Google Play Store ou l'Apple App Store. Pour faire de n'importe quel gril un gril intelligent, achetez le Weber Connect Smart Grilling Hub sur weber.com et auprès des détaillants et partenaires en ligne de Weber.

À PROPOS DE LA TECHNOLOGIE WEBER CONNECT

La technologie WEBER CONNECT est une plateforme exclusive de cuisson de précision en plein air qui simplifie la préparation du repas parfait grâce à une expérience de cuisson étape par étape par WiFi/Bluetooth et par smartphone. De même, la technologie permet aux cuisiniers de plein air de recevoir des notifications et de l’assistance sur leurs appareils intelligents. Sur la plate-forme WEBER CONNECT, Weber propose les grils à gaz intelligents GENESIS et SPIRIT®, ainsi que le gril à granulés de bois SMOKEFIRE, lesquels sont dotés de cette technologie intelligente intégrée dans les grils. La société propose également le WEBER CONNECT Smart Grilling Hub, une unité autonome qui transforme n'importe quel gril en gril intelligent.

À PROPOS DE WEBER-STEPHEN PRODUCTS, LLC

Weber, dont le siège social se trouve à Palatine, dans l’État de l’Illinois, est la première marque mondiale de barbecues. Le fondateur de la Société, George Stephen, père, a créé la catégorie de cuisson à l’extérieur lorsqu’il a inventé le premier barbecue sphérique au charbon de bois, il y a 70 ans. Weber offre une gamme complète de produits innovants, y compris des barbecues au charbon de bois, au gaz, à granulés et électriques, des brûleurs et des accessoires conçus pour rassembler les gens qui veulent créer des souvenirs inoubliables et des mets délicieux. Weber offre ses barbecues et accessoires, ses services et ses expériences à une communauté passionnée rassemblant des millions de personnes dans 78 pays.

WEBER, the kettle silhouette, the kettle configuration, GENESIS, SPIRIT, SMOKEFIRE, et WEBER CONNECT sont des marques de commerce ; elles appartiennent toutes à Weber-Stephen Products LLC. ; sont soumises aux enregistrements de marques de commerce et leurs demandes sont encore en instance aux USA et dans d'autres pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.