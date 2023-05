PowerSchool s’associe à Board Middle East (BME) pour étendre la transformation numérique des leaders de l’éducation au Moyen-Orient

FOLSOM, Californie--(BUSINESS WIRE)--PowerSchool (NYSE : PWSC), le fournisseur mondial pionnier en matière de logiciels basés sur le cloud pour l'enseignement de la maternelle à la terminale (K12) en Amérique du Nord, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un partenariat avec Board Middle East (BME) dans le cadre de l’expansion continue de son initiative de partenariat mondial, le programme PowerPartner de PowerSchool. Ce partenariat avec BME permettra d’élargir l’accès aux solutions innovantes et critiques de PowerSchool au Moyen-Orient.

Le partenariat avec BME s’efforcera d’offrir le soutien nécessaire aux éducateurs et près de 8 millions d’élèves inscrits en Arabie saoudite, au Qatar et au Koweït, avec l’intention de servir plus de 750,000 élèves dans ces pays au cours de la prochaine année. Grâce à ce partenariat, les éducateurs de ces pays pourront accéder aux outils essentiels qui font partie du cadre de localisation international de PowerSchool, notamment son système de gestion de l’apprentissage (LMS), ainsi que les produits PowerSchool Unified Classroom®, et Unified Operations™ PowerSchool SIS, pour soutenir encore plus d’élèves et de familles et les aider à concrétiser la promesse d’une éducation personnalisée.

« Chez BME, nous nous efforçons de construire un avenir meilleur pour les élèves en offrant des services et des solutions intégrés ayant un impact significatif sur l’ensemble de l’expérience éducative et qui remettent en question le modèle actuel d’éducation ; et nous œuvrons pour apporter la meilleure technologie éducative à notre région », a déclaré M. Abdulaziz Alsania, président et propriétaire de BME. « Nous sommes fiers de nous associer à PowerSchool pour continuer à créer des changements positifs dans la façon dont l’éducation est dispensée et vécue dans la région. »

Le programme PowerPartner, une initiative mondiale de partenaires de distribution, s'appuie sur les partenaires de distribution régionaux de PowerSchool pour soutenir les efforts de marketing, de vente et de déploiement client localisés. Actuellement, les partenaires de distribution PowerSchool servent des clients en Afrique subsaharienne, en Thaïlande, en Inde, aux Philippines et en Uruguay, et prévoient d’étendre rapidement le programme cette année.

Pour sa part, Robert Speed, vice-président des ventes internationales chez PowerSchool a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à BME pour soutenir la base de clientèle étendue et croissante de PowerSchool dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA). Ensemble, nous nous engageons à fournir aux éducateurs et aux étudiants les technologies essentielles qui leur permettront d’atteindre leur plein potentiel ; et nous sommes heureux de nous associer à BME pour continuer à permettre la transformation numérique de l’éducation à l’échelle mondiale. »

En plus du partenariat avec BME, PowerSchool renforce son support client dans la région avec l’ouverture de son premier bureau au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU) au deuxième trimestre 2023. En outre, la société a récemment annoncé son intention d’étendre son cadre de localisation internationale, y compris le prochain lancement d’un produit qui fournira un soutien prêt à l’emploi de la prise en charge linguistique de droite à gauche et des capacités de traduction arabe dans trois de ses solutions d’opérations unifiées (Unified Operations™), ainsi que son système de gestion de l’apprentissage (LMS), PowerSchool Unified Classroom® Schoology Learning.

À propos de Board Middle East

Forte de plus de 13 ans d’expérience, BME Holding dirige actuellement des bureaux à Riyad, Dubaï et autres régions du Moyen-Orient. BME travaille en étroite collaboration avec des partenaires de toute la région pour mettre ses solutions d’apprentissage en ligne à la disposition des écoles, des universités, des entreprises, du gouvernement et des organisations militaires.

BME réinvente l’avenir de l’éducation en avançant de grandes idées qui révolutionnent la pensée conventionnelle et font progresser de nouveaux modèles d’apprentissage. Chaque jour, BME inspire les gens à créer de nouvelles façons d’apprendre, de se connecter et de créer un changement dans la façon dont l’éducation est dispensée et vécue. Grâce à la technologie et aux services, BME rapproche les gens des connaissances qu’ils recherchent pour améliorer leur propre monde.

En s’associant avec des clients et des fournisseurs à travers le Moyen-Orient et à l’étranger, BME à développer es meilleures technologies et solutions pour faire progresser le secteur de l’éducation de manière significative. BME ne se contente pas de créer de nouveaux produits d’apprentissage ; elle crée une nouvelle façon d’apprendre. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique : www.bmeholding.com.

À propos de PowerSchool

PowerSchool (NYSE : PWSC) est le fournisseur mondial pionnier en matière de logiciels basés sur le cloud pour l'enseignement de la maternelle à la terminale (K12) en Amérique du Nord. Sa mission consiste à alimenter l'écosystème de l'éducation avec une technologie unifiée qui aide les éducateurs et les étudiants à réaliser leur plein potentiel, à leur manière. PowerSchool relie les élèves, les enseignants, les administrateurs et les parents dont l'objectif commun consiste à améliorer les résultats des élèves. Du bureau à la salle de classe à la maison, PowerSchool aide les écoles et les districts scolaires à gérer efficacement les rapports d'état et la conformité connexe, l'éducation spéciale, les ressources financière et humaine, les talents, l'inscription, la fréquentation, le financement, l'apprentissage, l'instruction, la notation, les évaluations et les analyses via une seule plateforme unifiée. PowerSchool soutient plus de 50 millions d'étudiants dans le monde et plus de 15,000 clients, y compris plus de 90 des 100 meilleurs districts scolaires en termes d’inscription d’étudiants aux États-Unis. Elle vend également des solutions dans plus de 90 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site électronique : www.powerschool.com.

©PowerSchool. PowerSchool et les autres marques de PowerSchool sont des marques commerciales de PowerSchool Holdings, Inc. ou de ses filiales. D'autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété d'autrui.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.