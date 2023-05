HAVI, le chef de file de la chaîne d'approvisionnement, et Kinaxis, le leader des technologies de la chaîne d'approvisionnement, unissent leurs forces pour transformer les capacités de planification et d’analyse destinées à la restauration rapide

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX : KXS), la référence sectorielle en matière d'agilité pour une prise de décision rapide et confiante dans la chaîne d’approvisionnement dans un monde imprévisible, et HAVI, un chef de file mondial de la chaîne d’approvisionnement, unissent leurs forces pour fournir des solutions de planification et d’analyse de la chaîne d’approvisionnement répondant aux besoins spécifiques des dirigeants du secteur de la restauration rapide. HAVI, déjà client de Kinaxis, et Kinaxis fournissent des solutions de pointe qui s'appuient sur la plateforme RapidResponse® de Kinaxis et sur l'expertise de plus de quarante ans de HAVI dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement. Les clients de HAVI pourront tirer parti d'une analyse prédictive et prescriptive avancée à l’aide de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle, de la visibilité de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement et de la planification éprouvée des scénarios.

« Kinaxis a prouvé la puissance et la flexibilité de sa plateforme RapidResponse pour répondre aux besoins des clients dans de nombreux secteurs. Les exigences de nos clients, une vision partagée pour faire progresser radicalement l’art du possible, et l’expérience de Kinaxis dans la conception et le développement, en font le partenaire idéal pour promouvoir nos services », déclare Rodney Brown, vice-président principal et responsable de la chaîne d’approvisionnement en Amérique du Nord, HAVI. « La puissance de notre partenariat rassemble les pratiques de HAVI en matière de chaîne d’approvisionnement et la technologie de Kinaxis. Nous pensons que cette collaboration est un changement radical pour le secteur de la restauration rapide — et pour nos clients. »

Les secteurs de la restauration rapide et de la vente au détail continuent de vivre une période de changement rapide et permanent, nécessitant une approche dynamique, résiliente et intégrée pour proposer un approvisionnement garanti. Les solutions avancées découlant de ce partenariat accéléreront la création de valeur pour les clients des deux entreprises en fournissant des décisions optimales grâce à des modèles ML/IA avancés qui apprennent continuellement d’une combinaison de clients, du secteur de la restauration rapide, des réseaux sociaux, de la météo, des événements locaux et nationaux et des données macroéconomiques. De plus, les clients bénéficieront de la capacité de l’entreprise à détecter rapidement les risques, à analyser les impacts et les options d’atténuation et à mettre en œuvre des mesures rapides pour traiter et/ou prévenir les risques qui menacent l’approvisionnement. Cette collaboration contribuera également à répondre aux besoins d’initiatives commerciales en pleine évolution, telles que la transformation numérique et la durabilité.

« Nous sommes absolument ravis de travailler avec HAVI, qui soutient les plus grands acteurs de la restauration rapide au monde, afin d'intensifier notre présence dans ce secteur et de poursuivre notre longue histoire d’innovation pour l’industrie de la chaîne d’approvisionnement », déclare John Sicard, CEO de Kinaxis. « Alors que les secteurs de la restauration rapide et de la vente au détail continuent de faire face aux perturbations et à la volatilité de leurs chaînes d’approvisionnement, la collaboration avec HAVI aidera les entreprises et leurs chaînes d’approvisionnement à devenir plus résilientes au changement en injectant de l’agilité dans leurs processus grâce à l’utilisation de nouvelles techniques, à l’unification des données et à l’évolution du rôle de chacun dans la chaîne d’approvisionnement élargie pour avoir les informations plus tôt et agir plus rapidement. »

À propos de HAVI

HAVI est une entreprise mondiale privée qui connecte les gens aux idées, les données aux informations, l’offre à la demande, les restaurants aux livreurs et les personnes avec les produits qu’elles aiment. Qu’il s’agisse de sourçage, de stockage ou de livraison de produits, nous apportons une expertise et une excellence opérationnelle inégalées, combinées à des analyses et des informations numériques éprouvées. Fondée en 1974, HAVI emploie plus de 10 000 personnes et sert ses clients dans plus de 100 pays. Les unités commerciales de HAVI comprennent Supply Chain, tms et Stanley. Notre portefeuille d’entreprises offre les meilleures capacités de sourçage et de chaîne d’approvisionnement, des services de marketing et de promotion de marque et des produits de consommation innovants. Pour plus d’informations, veuillez visiter HAVI.com, tmsw.com et stanley1913.com.

À propos de Kinaxis Inc.

La volatilité et l'incertitude du quotidien exigent une action rapide. Kinaxis® offre l'agilité qui permet de prendre des décisions rapides en toute confiance en ce qui concerne la planification commerciale intégrée et la chaîne d'approvisionnement numérique, afin que vous puissiez mieux planifier, mieux vivre et changer le monde. Des marques innovantes font confiance à Kinaxis, qui allie intelligence humaine, IA et planification simultanée pour aider les entreprises à planifier leur avenir, surveiller les risques et les opportunités et tenir le rythme du changement. Reposant sur une plateforme évolutive basée sur le cloud, Kinaxis propose des applications éprouvées par le secteur de sorte que chacun puisse être informé plus tôt, agir plus vite et éliminer le gaspillage. Pour en savoir plus sur Kinaxis, rendez-vous sur Kinaxis.com et suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations du présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent des déclarations relatives aux possibilités de croissance de Kinaxis ainsi qu'aux avantages potentiels et à la demande de produits et services Kinaxis. Ces énoncés sont soumis à certains risques, hypothèses et incertitudes, notamment notre vision du positionnement relatif des produits et services de Kinaxis vis-à-vis des offres concurrentes du secteur. Nous exhortons le lecteur à ne pas se fier indûment à ces énoncés. Les résultats, performances, évolutions et accomplissements réels de Kinaxis sont susceptibles de différer sensiblement des résultats, performances, évolutions et accomplissements exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. Les facteurs de risque pouvant faire en sorte que les résultats, performances, évolutions et accomplissements réels de Kinaxis diffèrent sensiblement des résultats, performances, évolutions et accomplissements exprimés ou sous-entendus par ces énoncés sont énumérés dans les documents publics déposés par Kinaxis auprès des autorités de réglementation financière canadiennes. Kinaxis décline toute obligation de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs qui résulterait de nouvelles informations, d'événements subséquents ou autres, sauf si la loi l'exigeait expressément.

