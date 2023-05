Führendes Lieferkettenunternehmen HAVI und führender Lieferkettentechnologieanbieter Kinaxis wollen gemeinsam die Planungs- und Analysefähigkeiten für Schnellrestaurants transformieren

OTTAWA, Kanada--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), die Autorität in der Flexibilitätssteigerung für schnelle, sichere Entscheidungsfindung in der Lieferkette in einer unberechenbaren Welt, und HAVI, ein führender Anbieter in der globalen Lieferkette, wollen gemeinsam modernste Planungs- und Analyselösungen für die Lieferkette mit Fokus auf die einzigartigen Anforderungen führender Schnellrestaurants der QSR-Branche (Quick Service Restaurants) bereitstellen. HAVI, bereits Kunde von Kinaxis, und Kinaxis bieten modernste Lösungen, die die RapidResponse®-Plattform von Kinaxis und HAVIs mehr als 40-jährige Erfahrung in der Lieferkette nutzen. Kunden von HAVI können fortschrittliche prädiktive und präskriptive Analysen unter Einsatz von maschinellem Lernen (ML) und künstlicher Intelligenz (KI), lückenlose Lieferkettentransparenz und leistungsstarke Szenarienplanung für „Was passiert, wenn...“ in Anspruch nehmen.

„Kinaxis hat die Leistungskraft und Flexibilität seiner RapidResponse-Plattform unter Beweis gestellt, die die Anforderungen zahlreicher Kunden in vielen Branchen erfüllen kann. Die hohen Ansprüche unserer Kunden, eine gemeinsame Vision für radikale Fortschritte in der „Kunst des Möglichen“ und die Erfahrung von Kinaxis in Design und Entwicklung machen dieses Unternehmen zum perfekten Partner für die Ausdehnung unserer Dienstleistungen“, so Rodney Brown, HAVI SVP und Chief Supply Chain Officer für Nordamerika. „In dieser starken Partnerschaft kommen die branchenführenden Lieferkettenmethoden von HAVI und die hochmoderne Technologie von Kinaxis zusammen. Unseres Erachtens ist diese Zusammenarbeit ein richtungweisender Schritt für die QSR-Branche - und für unsere Kunden.“

Die QSR- und Einzelhandelsbranche befindet sich in einer Phase von rapidem und stetigem Wandel, die einen schnellen, widerstandsfähigen und integrierten Ansatz zur Gewährleistung einer gesicherten Versorgung erfordert. Die im Rahmen der Partnerschaft erstellten fortschrittlichen Lösungen werden die Wertschöpfung für die Kunden beider Unternehmen beschleunigen, indem fortschrittliche ML/KI-Modelle eine optimale Entscheidungsfindung ermöglichen, da diese kontinuierlich aus einer Kombination von Ereignissen bei Kunden, in der QSR-Branche, in sozialen Medien, beim Wetter sowie auf lokaler und nationaler Ebene plus makroökonomischen Daten hinzulernen. Darüber hinaus profitieren die Kunden von der Fähigkeit des Unternehmens, potenzielle Risiken schnell zu erkennen, die Auswirkungen und Minderungsoptionen zu analysieren und rapide Maßnahmen zu ergreifen, um Risiken in der Versorgungskette vorzubeugen und/oder abzuhelfen. Hinzu kommt auch die Bewältigung im Wandel befindlicher Geschäftsinitiativen, wie digitale Transformation und Nachhaltigkeit.

„Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit mit HAVI, das die weltweit größten Schnellrestaurants unterstützt, um den Vorstoß in diese Branche weiter zu beschleunigen und unsere lange Innovationsgeschichte in der Lieferkette fortzusetzen“, so John Sicard, CEO von Kinaxis. „Die QSR- und Einzelhandelsbranchen müssen sich weiterhin mit laufenden Störungen und Volatilität in ihren Lieferketten auseinandersetzen, und die Zusammenarbeit mit HAVI wird Unternehmen und ihren Lieferketten helfen, Veränderungen besser zu verkraften, indem ihre Prozesse durch neue Verfahren, Datenvereinheitlichung und Weiterentwicklung der Rollen aller Beteiligten flexibler gemacht werden, damit alle schneller Bescheid wissen und entsprechend reagieren können.“

Über HAVI

HAVI ist ein globales, privatgeführtes Unternehmen, das Menschen mit Ideen, Daten mit Erkenntnissen, Angebot mit Nachfrage, Restaurants mit Lieferungen und letztendlich Menschen mit den Produkten, die sie mögen, verbindet. Egal, ob wir Produkte beschaffen, lagern oder ausliefern, wir verfügen über unübertroffene Fachkenntnisse und konkurrenzlose operative Exzellenz, kombiniert mit leistungsstarken digitalen Analysen und Erkenntnissen. HAVI wurde 1974 gegründet, beschäftigt mehr als 10.000 MitarbeiterInnen und beliefert Kunden in mehr als 100 Ländern. Zu den Geschäftsbereichen von HAVI gehören Supply Chain, tms und Stanley. Unser Unternehmensportfolio bietet erstklassige Beschaffungs- und Lieferkettenkompetenzen, markendefinierende Marketing- und Werbedienstleistungen und innovative Verbraucherprodukte. Weitere Informationen finden Sie unter HAVI.com, tmsw.com und stanley1913.com.

Über Kinaxis Inc.

Alltägliche Volatilität und Unsicherheit erfordern schnelles Handeln. Kinaxis® bietet die nötige Flexibilität, um schnelle und sichere Entscheidungen in der integrierten Geschäftsplanung und der digitalen Lieferkette zu treffen. Menschen können besser planen, besser leben und die Welt verändern. Innovative Marken vertrauen darauf, dass wir menschliche Intelligenz mit KI und gleichzeitiger Planung kombinieren, um Unternehmen dabei zu helfen, für jede Zukunft zu planen, Risiken und Chancen zu überwachen und mit dem Tempo des Wandels Schritt zu halten. Dank einer erweiterbaren, cloudbasierten Plattform liefert Kinaxis branchenerprobte Anwendungen, damit alle früher Bescheid wissen, schneller handeln und Verschwendung vermeiden können. Weitere Kinaxis-Nachrichten finden Sie auf Kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über die Wachstumschancen von Kinaxis sowie die potenziellen Vorteile von und die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Kinaxis. Diese Aussagen unterliegen bestimmten Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, darunter unsere Einschätzung der relativen Marktstellung der Produkte und Dienstleistungen von Kinaxis im Vergleich zu Konkurrenzlösungen. Wir warnen ausdrücklich davor, unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge und Entwicklungen von Kinaxis können erheblich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge oder Entwicklungen von Kinaxis wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, sind in den öffentlichen Unterlagen aufgeführt, die Kinaxis bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat. Kinaxis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren bzw. zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Quelle: Kinaxis

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.