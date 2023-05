Stonepeak ondertekent herkapitalisatie van portfoliobedrijf euNetworks naast strategische investeringen van APG en IMCO

NEW YORK & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Stonepeak, een toonaangevende alternatieve investeringsmaatschappij, gespecialiseerd in infrastructuur en onroerend goed, kondigde vandaag de herkapitalisatie van euNetworks aan, een West-Europees bedrijf voor bandbreedte-infrastructuur. De herkapitalisatie vindt plaats in de vorm van een verkoop van euNetworks, verankerd in een door Stonepeak beheerd instrument, naast strategische investeringen van APG Asset Management (APG) en Investment Management Corporation of Ontario (IMCO).

euNetworks is een toonaangevende aanbieder van datacenter- en cloudconnectiviteit die zich richt op het leveren van schaalbare, op glasvezel gebaseerde producten en oplossingen aan klanten in de sectoren groothandel, financiën, content, media, datacenters en ondernemingen. Het bedrijf bezit en exploiteert 17 fijnmazige glasvezelnetwerken in grote steden, verbonden met langeafstandsnetwerken die 53 steden in 17 landen bestrijken. Het bedrijf leidt de markt voor datacenterconnectiviteit in Europa en verbindt momenteel meer dan 510 datacenters rechtstreeks, met verdere indirecte verbindingen.

Stonepeak nam in januari 2018 voor het eerst een meerderheidsbelang in euNetworks en sindsdien heeft het bedrijf het aantal aangesloten datacenters met meer dan 60% uitgebreid, drie overnames aangekondigd en de kapitaalstructuur geoptimaliseerd door middel van incrementele schuld- en aandelenfinanciering. Operationeel gezien heeft het bedrijf zijn organisatie verder opgeschaald en zijn personeelsbestand met meer dan 20% uitgebreid om de groei te ondersteunen, terwijl het verschillende strategische initiatieven heeft uitgevoerd om zijn leidende positie op het gebied van duurzaamheid te verstevigen.

Cyrus Gentry, Managing Director en hoofd Communications Europe bij Stonepeak, verklaarde: " Vanaf onze initiële investering in euNetworks in 2018 heeft het bedrijf zijn strategie ontwikkeld en versneld en is het uitgegroeid tot een marktleider in bandbreedte-infrastructuur in Europa. We zijn ongelooflijk trots op de vooruitgang die het bedrijf tot nu toe heeft geboekt. APG en IMCO delen ons enthousiasme voor de toekomst van euNetworks en gezamenlijk kijken we uit naar een nauwe samenwerking met het bedrijf, terwijl het de komende jaren blijft groeien en Stonepeak zijn aanwezigheid in Europa blijft uitbreiden."

Paula Cogan, Chief Executive van euNetworks, merkte op: " Met deze transactie versterken we onze positie, terwijl we werken aan de groei van onze netwerkoplossingen en ons netwerkaanbod voor onze klanten die centraal staan in de technologische transformatie. Met de steun van Stonepeak, APG en IMCO zullen wij ons blijven richten op het opbouwen en verdichten van onze netwerken in belangrijke Europese steden en in de hele regio, door meer datacenters en belangrijke locaties met glasvezel te verbinden. Ik ben enthousiast over de kansen die ons te wachten staan en het is met grote trots dat ik het team van euNetworks voorwaarts leid."

Arjan Reinders, hoofd Infrastructure Europe bij APG, stelde: " Wij zijn onder de indruk van de focus van euNetworks op duurzame groei en het bieden van aantrekkelijke connectiviteitsoplossingen voor haar klanten. Wij zijn verheugd om deze samenwerking namens onze pensioenfondsklant ABP aan te gaan en willen het team van euNetworks graag ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun strategische visie."

Matthew Mendes, Managing Director en hoofd Infrastructure van IMCO, zei: " Sinds onze eerste investering in euNetworks in 2018 zijn we trots om samen met onze medeaandeelhouders de groei van het bedrijf en de vooruitgang op het gebied van ESG te stimuleren. euNetworks vertegenwoordigt het soort digitale infrastructuurplatform waarin IMCO wereldwijd wil investeren: een gedifferentieerde strategie, een missiekritisch netwerk en een voorkeurspartner voor de industrie. Wij hebben vertrouwen in het uitstekende managementteam van euNetworks en zijn verheugd deel uit te maken van de toekomst van euNetworks in deze fase van het bedrijfstraject."

De transactie zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 worden afgerond, afhankelijk van goedkeuring door de regelgevende instanties en andere sluitingsvoorwaarden.

J.P. Morgan treedt op als enig financieel adviseur van euNetworks. Simpson Thacher & Bartlett LLP trad op als juridisch adviseur van Stonepeak. UBS en Baker McKenzie traden respectievelijk op als financieel en juridisch adviseur van APG. Gowling WLG trad op als juridisch adviseur van IMCO.

Over Stonepeak

Stonepeak is een toonaangevende onderneming in alternatieve investeringen gespecialiseerd in infrastructuur en onroerend goed met een beheerd vermogen van ongeveer $ 55,7 miljard dollar. Door wereldwijd te investeren in defensieve bedrijven met harde activa, wil Stonepeak waarde creëren voor zijn investeerders en portfoliobedrijven en een positieve invloed hebben op de gemeenschappen waarin het actief is. Stonepeak sponsort investeringsinstrumenten gericht op private equity en krediet. Het bedrijf biedt kapitaal, operationele ondersteuning en toegewijd partnerschap om investeringen in zijn doelsectoren, waaronder communicatie, energie en energietransitie, transport en logistiek, en sociale infrastructuur, duurzaam te laten groeien. Stonepeak heeft zijn hoofdkantoor in New York en kantoren in Hongkong, Houston, Londen, Singapore en Sydney. Voor meer informatie kunt u terecht op www.stonepeak.com.

Over euNetworks

euNetworks is een bandbreedte-infrastructuurbedrijf en is eigenaar en exploitant van 17 glasvezelnetwerken die verbonden zijn met een grote interstedelijke backbone die 53 steden in 17 landen bestrijkt. Het bedrijf is marktleider op het gebied van datacenterconnectiviteit en verbindt momenteel meer dan 510 datacenters rechtstreeks. euNetworks is ook een toonaangevende aanbieder van cloudconnectiviteit, met rechtstreekse verbindingen met alle belangrijke cloudplatforms en toegang tot aanvullende platforms. Het bedrijf biedt een gericht portfolio van grootstedelijke en langeafstandsdiensten, waaronder Dark Fibre, Wavelengths en Ethernet. Groothandels-, financiële, content-, media-, datacenter- en zakelijke klanten profiteren van de unieke inventaris van euNetworks van op glasvezel en buizen gebaseerde activa die zijn afgestemd op hun behoeften aan hoge bandbreedte.

Over APG Asset Management

Als de grootste pensioenaanbieder van Nederland verzorgt APG de pensioenen van 4,8 miljoen deelnemers. APG levert uitvoerend advies, vermogensbeheer, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten. Wij werken voor pensioenfondsen en werkgevers in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak, woningcorporaties, sociale werkvoorziening, medisch specialisten en architecten. APG beheert ongeveer € 522 miljard (februari 2023) aan pensioenvermogen. Met ongeveer 3.000 medewerkers werken wij vanuit Heerlen, Amsterdam, Brussel, New York, Hong Kong, Shanghai en Beijing. Bezoek onze website: www.apg-am.nl.

Over IMCO

De Investment Management Corporation of Ontario (IMCO) beheert $ 73,3 miljard dollar aan activa namens onze klanten. IMCO is uitsluitend ontworpen om betere beleggingsresultaten te behalen voor de bredere publieke sector van Ontario en opereert onder een onafhankelijke structuur zonder winstoogmerk en met kostendekking. Wij bieden toonaangevende beleggingsbeheerdiensten, waaronder advies over portfolioconstructie, betere toegang tot een breed scala aan activaklassen en geavanceerde mogelijkheden voor risicobeheer. Als een van Canada's grootste institutionele beleggers investeren wij over de hele wereld en voeren wij grote transacties efficiënt uit. Dankzij onze schaalgrootte hebben klanten toegang tot een goed gediversifieerd wereldwijd portfolio, inclusief gewilde particuliere en alternatieve activaklassen. Volg ons op LinkedIn en Twitter @imcoinvest.

