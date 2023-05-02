Workiva透過整合CDP加強其商業報告平臺以推進客戶的ESG專案

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的安全雲端報告編製平臺Workiva Inc. (NYSE:WK)今天宣布，已將CDP納入Workiva平臺，以推進客戶的環境、社會和治理(ESG)專案。CDP是獲得廣泛認可的衡量環境影響的領先揭露系統。這項最新創新利用Workiva的ESG Program和ESG Explorer簡化客戶對CDP問卷的回覆，讓各企業能夠更有效地管理其永續發展資料，推動正向的環境影響和業務成效。據CDP稱，2022年透過其線上回覆系統揭露環境資料的公司超過18,700家，占全球市值的一半，比去年同期成長了38%。

CDP創辦人兼董事長、Workiva的ESG顧問Paul Dickinson表示：「擁有統一的真實資料來源可以提高一致性、透明度和可稽核性，最終降低成本並贏得利害關係人的信任。作為整合財務報告、ESG、稽核和控制措施的技術公司，Workiva的獨特優勢在於簡化揭露過程，同時對氣候資料實施與金融資料一樣嚴格的投資人等級保障。這是對Workiva ESG報告解決方案重要且及時的補充，我相信它將為產業帶來一次變革——不僅對永續發展專業人士而言，同時也將影響目前負責企業氣候揭露的財務、稽核和風險管理團隊。」

回覆CDP問卷以及其他與ESG相關的架構問題通常是一個耗時且複雜的任務，涉及不同部門的多個團隊。Workiva透過用於報告協作和自動化資料收集的集中處理中心簡化了這項流程，為公司節省時間和資源，同時確保準確性、一致性和可靠性。

Workiva的成長資深副總裁兼ESG解決方案負責人Paul Volpe表示：「客戶告訴我們，他們面臨的一些最嚴峻挑戰包括收集資料，並根據不斷變化的報告要求與全球ESG架構和標準保持一致。新的CDP報告功能是我們產業領先的ESG報告解決方案的延伸，它利用Workiva無與倫比的整合報告平臺，連接不同的資料來源，並支援客戶的獨特報告需求。ESG報告正迅速成為董事會層面的任務。不僅組織需要完成他們的ESG承諾和根據科學設定的目標，領導者還透過評估財務和ESG資料來做出關鍵的商業決策，所以留給報告準備過程的時間並不多。Workiva致力於投資持續創新，並與CDP等合作夥伴共同努力，幫助世界各地的更多公司管理並擴大其正向的環境和社會影響。」

Workiva的新功能也為CDP領導下的一個獨立資訊揭露API試點專案提供幫助。作為一家獲得金牌認證的解決方案供應商，Workiva被選中為一個新的資訊揭露API進行測試，讓客戶能夠自動將資料從Workiva平臺傳輸到CDP的線上回覆系統。在2023年的資訊揭露週期中，CDP API試點僅限於氣候資料，但Workiva的CDP創新還適用於回覆該組織的森林和水資源安全問卷。從2024年開始，CDP希望能與更多供應商合作，支援不同城市、州和地區的回覆功能，並期待擴大其影響和涵蓋範圍。

如需瞭解更多資訊，歡迎收看免費網路研討會錄影：《2023年永續發展、報告和揭露的熱點問題》，來自CDP和Workiva的領導者們在其中分享了各自的洞見。

關於CDP

CDP是一個全球性非營利組織，支援公司應投資人、客戶和其他利害關係人的要求揭露環境資訊。CDP成立於2000年，與740多家金融機構合作，資產超過130兆美元。該組織率先利用資本市場和企業採購措施來激勵公司揭露環境影響，並減少溫室氣體排放、保護水資源和森林。CDP擁有世界上規模首屈一指的環境資料庫。CDP評分被廣泛用於推動投資和採購決策，實現零碳、永續的強韌經濟。

關於Workiva

Workiva Inc. (NYSE:WK)致力於推動透明報告，打造更美好的世界。我們建構並交付全球領先的可靠雲端報告編製平臺，以滿足利害關係人對行動、透明度和財務及非財務資料揭露的需求。Workiva提供唯一的統一SaaS平臺，將客戶的財務報告、環境、社會和治理(ESG)以及治理、風險和法規遵循(GRC)集中在一個受控制、安全、稽核就緒的環境中。我們的平臺透過簡化流程、連接資料和團隊以及確保一致性，簡化了最複雜的報告和資訊揭露任務。如需瞭解更多資訊，請造訪workiva.com。

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