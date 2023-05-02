Workiva通过整合CDP加强其商业报告平台以推进客户的ESG项目

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的安全报告整合云平台Workiva Inc. (NYSE:WK)今天宣布，已将CDP纳入Workiva平台，以推进客户的环境、社会和治理(ESG)项目。CDP是获得广泛认可的衡量环境影响的领先披露系统。这一最新创新利用Workiva的ESG Program和ESG Explorer简化客户对CDP问卷的回复，使得各企业能够更高效地管理可持续发展数据，并推动正向的环境影响和业务成效。据CDP称，2022年通过其在线回复系统披露环境数据的公司超过18,700家，占全球市值的一半，同比增长了38%。

CDP创始人兼董事长、Workiva的ESG顾问Paul Dickinson表示：“统一的真实数据来源可以提高一致性、透明度和可审计性，从而降低成本并赢得利益相关者的信任。作为整合财务报告、ESG、审计和控制措施的技术公司，Workiva的独特优势在于简化披露过程，同时对气候数据实施与金融数据一样严格的投资者级别保障。这是对Workiva ESG报告解决方案重要且及时的补充，我相信它将为行业带来一次变革——不仅对可持续发展专业人士而言，同时也将影响目前负责企业气候披露的财务、审计和风险管理团队。”

回复CDP问卷以及其他与ESG相关的框架问题通常是一个耗时且复杂的任务，涉及到不同部门的多个团队。Workiva通过用于报告协作和自动化数据收集的集中处理中心简化了这一流程，为公司节省时间和资源，同时确保准确性、一致性和可靠性。

Workiva的增长高级副总裁兼ESG解决方案负责人Paul Volpe表示：“客户告诉我们，他们面临的一些最严峻挑战包括收集数据，并根据不断变化的报告要求与全球ESG框架和标准保持一致。新的CDP报告功能是我们行业领先的ESG报告解决方案的延伸，它利用Workiva无与伦比的集成报告平台，连接不同的数据源，并支持客户的独特报告需求。ESG报告正迅速成为董事会层面的任务。不仅组织需要完成他们的ESG承诺以及基于科学设定的目标，领导者还通过评估财务和ESG数据来做出关键的商业决策，所以留给报告准备过程的时间并不多。Workiva致力于投资持续创新，并与CDP等合作伙伴共同努力，帮助世界各地的更多公司管理并扩大其积极的环境和社会影响。”

Workiva的新功能也为CDP领导下的一个独立信息披露API试点项目提供支持。作为一家获得金牌认证的解决方案提供商，Workiva被选中为一个新的信息披露API进行测试，支持客户自动将数据从Workiva平台传输到CDP的在线回复系统。在2023年的信息披露周期中，CDP API试点仅限于气候数据，但Workiva的CDP创新还支持回复该组织的森林和水资源安全问卷。从2024年开始，CDP希望能与更多供应商合作，以实现在不同城市、州和地区的回复功能，并期待扩大其影响和覆盖范围。

如需了解更多信息，欢迎收看免费网络研讨会录像——《2023年可持续发展、报告和披露的热点问题》，来自CDP和Workiva的领导者们在其中分享了各自的真知灼见。

关于CDP

CDP是一个全球性非营利组织，支持公司应投资者、客户和其他利益相关者的要求披露环境信息。CDP成立于2000年，与740多家金融机构合作，资产超过130万亿美元。该组织率先利用资本市场和企业采购措施来激励公司披露环境影响，并减少温室气体排放、保护水资源和森林。CDP拥有世界上规模首屈一指的环境数据库。CDP评分被广泛用于推动投资和采购决策，以实现零碳、可持续的强韧经济。

关于Workiva

Workiva Inc. (NYSE:WK)致力于推动透明报告，以打造更美好的世界。我们构建并交付全球领先的安全报告整合云平台，以满足利益相关者对行动、透明度和财务及非财务数据披露的需求。Workiva提供唯一的统一SaaS平台，将客户的财务报告、环境、社会和治理(ESG)以及治理、风险和合规(GRC)集中在一个受控、安全、审计就绪的环境中。我们的平台通过简化流程、连接数据和团队以及确保一致性，简化了最复杂的报告和信息披露任务。如需了解更多信息，请访问workiva.com。

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