Workiva reforça sua plataforma de relatórios de negócios ao se integrar com a CDP para avançar em programas de ESG de clientes

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Workiva Inc. (NYSE:WK), líder mundial em plataformas de nuvem para relatórios integrados garantidos, anunciou hoje que a CDP, amplamente considerada por seu principal sistema de divulgação para medir impactos ambientais, foi incorporada à plataforma Workiva para avançar em programas de ESG de clientes. Esta inovação mais recente aproveita o Programa de ESG da Workiva e o Explorador de ESG para agilizar respostas dos clientes a questionários da CDP, capacitando as empresas a gerenciar seus dados de sustentabilidade de modo mais eficiente e eficaz bem como gerar impacto ambiental positivo e resultados de negócios. Segundo a CDP, mais de 18.700 empresas, representando metade da capitalização do mercado internacional, divulgaram dados ambientais mediante seu sistema de resposta online em 2022, um aumento de 38% quanto ao ano anterior.

"Ter uma única fonte de verdade impulsiona consistência, transparência e capacidade de auditoria, o que, em última análise, reduz custos e gera confiança com as partes interessadas. Como a empresa de tecnologia que une relatórios financeiros, ESG, auditoria e controles, a Workiva está posicionada de forma única para simplificar o processo de divulgação ao aplicar o mesmo rigor e garantia de grau de investimento a dados climáticos que é esperado de dados financeiros", disse Paul Dickinson, Fundador e Presidente, Consultor de CDP e ESG da Workiva. "Esta é uma adição significativa e oportuna à solução de relatórios de ESG da Workiva e acredito será um divisor de águas, não apenas para profissionais de sustentabilidade, mas também para equipes de finanças, auditoria e gestão de riscos que agora são responsáveis pelas divulgações do clima corporativo."

Responder aos questionários da CDP e outras estruturas referentes a ESG em geral é uma tarefa demorada e complexa que envolve várias equipes em diferentes departamentos. A Workiva simplifica este processo através de seu hub centralizado para cooperar em relatórios e coleta automatizada de dados, poupar tempo e recursos de empresas, além de garantir precisão, consistência e garantia.

"Os clientes nos dizem que alguns de seus maiores desafios envolvem a coleta de dados e o alinhamento com as estruturas e padrões mundiais de ESG com requisitos de relatórios que mudam com rapidez. A nova capacidade de relatórios da CDP é uma extensão de nossa solução de relatórios de ESG líder do setor e aproveita a plataforma de relatórios integrada e incomparável da Workiva, que conecta fontes de diferentes dados e oferece suporte às necessidades exclusivas de relatórios de nossos clientes", disse Paul Volpe, Vice-Presidente Sênior de Crescimento e Chefe de Soluções ESG na Workiva. "Não há tempo para esperar. Os relatórios de ESG estão se tornando rapidamente um mandato do conselho. As organizações não apenas têm a tarefa de satisfazer seus compromissos de ESG e metas baseadas na ciência, mas também os líderes estão tomando decisões cruciais de negócios, ao avaliar os dados financeiros e de ESG em conjunto. A Workiva está comprometida em investir em inovação contínua e trabalhar com parcerias como a CDP para ajudar mais empresas ao redor do mundo a gerenciar e dimensionar seu impacto ambiental e social positivo."

O novo recurso da Workiva complementa um piloto de API de divulgação separado conduzido pela CDP. Como provedor de soluções com certificação Gold, a Workiva foi selecionada para pilotar uma nova API de divulgação que irá permitir que os clientes transfiram dados automaticamente da plataforma Workiva ao sistema de resposta online da CDP. Para o ciclo de divulgação de 2023, o piloto de CDP API é restrito a dados climáticos, mas a inovação de CDP da Workiva também oferece suporte a respostas aos questionários de segurança hídrica e florestal da organização. A partir de 2024, a CDP espera poder trabalhar com provedores para disponibilizá-lo às cidades, estados e regiões que respondam, bem como expandir seu alcance e impacto.

Para mais informações, assista "Tópicos Importantes para Sustentabilidade, Relatórios e Divulgação em 2023", uma gravação de oficina virtual gratuita com percepções de líderes da CDP e da Workiva.

Sobre a CDP

A CDP é uma organização mundial sem fins lucrativos que permite que as empresas divulguem informações ambientais a pedido de investidores, clientes e outras partes interessadas. Fundada em 2000 e trabalhando com mais de 740 instituições financeiras com mais de US$ 130 trilhões em ativos, a CDP foi pioneira no uso de mercados de capitais e aquisições corporativas para motivar as empresas a divulgar seus impactos ambientais e reduzir emissões de gases de efeito estufa, salvaguardar recursos hídricos e proteger florestas. A CDP detém o maior banco de dados ambiental do mundo, sendo que as pontuações da CDP são amplamente utilizadas para direcionar decisões de investimento e aquisição rumo a uma economia de carbono zero, sustentável e resiliente.

Sobre a Workiva

A Workiva Inc. (NYSE:WK) tem a missão de fornecer relatórios transparentes para um mundo melhor. Construímos e oferecemos a plataforma de nuvem líder mundial para relatórios integrados garantidos, a fim de satisfazer demandas das partes interessadas por ação, transparência e divulgação de dados financeiros e não financeiros. A Workiva oferece a única plataforma SaaS unificada que reúne relatórios financeiros, ambientais, sociais e de governança (ESG), e governança, risco e conformidade (GRC) dos clientes em um ambiente controlado, seguro e pronto para auditoria. Nossa plataforma simplifica os desafios mais complexos de relatórios e divulgação, ao simplificar processos, conectar dados e equipes, além de garantir consistência. Saiba mais em workiva.com.

