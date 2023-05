VANCOUVER, British Columbia & BRISBANE, Australië--(BUSINESS WIRE)--Loop Energy™ (TSX: LPEN), een ontwikkelaar en fabrikant van op waterstof brandstofcellen gebaseerde oplossingen, en MYNT First Element, een toonaangevende Australische fabrikant van stroomgeneratoren, kondigt met trots een strategisch partnerschap aan voor de productie van elektrische waterstofgeneratoren. Volgens de overeenkomst worden de waterstof brandstofcelmodules van Loop Energy in de Purple H2-generatoren van MYNT geïntegreerd. De Purple H2 is ontworpen om een alternatieve schone energieoplossing te bieden voor dieselgeneratoren in basislasttoepassingen voor klanten in de mijnbouw, industrie en bouw. Het akkoord werd ondertekend na de succesvolle marktintroductie van de Purple H2-productlijn in het eerste kwartaal van 2023.

