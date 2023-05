Loop Energy et MYNT annoncent un accord d’approvisionnement et de distribution en Australie

VANCOUVER, Colombie-Britannique et BRISBANE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Loop Energy™ (TSX : LPEN), un chef de file des solutions de piles à combustible à hydrogène, et MYNT First Element, un leader australien des générateurs électriques, sont fiers d’annoncer un partenariat stratégique pour la fabrication de générateurs d’énergie électrique à hydrogène. En vertu de l’accord, les modules de pile à hydrogène de Loop Energy sont intégrés à la gamme de générateurs Purple H2 de MYNT. Le Purple H2 est conçu pour fournir une solution alternative à énergie propre aux générateurs diesel dans les applications de charge de base pour les secteurs de l'extraction minière, de l'industrie et de la construction. L’accord a été signé après la commercialisation réussie de la gamme de produits Purple H2 sur le marché au premier trimestre de 2023. MYNT prévoit trois essais dans la seconde moitié de 2023 au Queensland et en Nouvelle-Galles du Sud. Avec les premières unités de générateurs déjà en production, MYNT s’attend à ce que la demande des clients augmente considérablement au cours des deux prochaines années sur le marché australien.

L’efficacité énergétique, la longévité des produits et le coût total de possession sont essentiels à la viabilité des groupes électrogènes zéro émission afin d’assurer un remplacement pratique des générateurs diesel. MYNT a choisi Loop Energy en grande partie pour sa technologie eFlow™, qui permet d'augmenter de 16 % l'écoefficience ; de 90 % la puissance de pointe ; et jusqu’à 10 fois l’uniformité de la densité par rapport aux produits comparables actuellement disponibles sur le marché. Ces attributs permettront aux générateurs Purple H2 de MYNT de fournir aux clients de MYNT le coût total de possession et les avantages de fiabilité souvent requis dans les applications critiques à la mission.

« L’équipe de MYNT évolue dans le domaine de la production d’énergie hors réseau optimisée et réduite en carbone depuis plus de 20 ans. Pour être un remplacement viable des générateurs diesel, les générateurs à hydrogène nécessiteront une durée de vie supérieure à 20 000 heures. Au cours des trois dernières années, nous avons cherché un partenaire de pile à hydrogène avec la capacité technique, l’échelle et la vision de travailler à nos côtés dans le développement de produits pour fournir une alternative authentique et décarbonée aux générateurs diesel dans les applications de charge de base », déclare Gary Radford, directeur général de MYNT First Element. « La culture d’équipe et la technologie propriétaire de Loop Energy ont apporté une telle valeur à la fois à notre capacité de chaîne d’approvisionnement et à notre capacité à fournir à nos clients les meilleurs résultats dans le domaine de l’hydrogène, que nous avons activement poursuivi l’accord d’approvisionnement avec Loop Energy comme groupe motopropulseur de choix pour notre gamme de générateurs d’hydrogène Purple H2. »

Dans le cadre de l’accord, Loop Energy a également nommé MYNT comme partenaire exclusif de distribution à valeur ajoutée pour le marché australien.

« L’expertise de MYNT au niveau du système et de l’intégration est incomparable. Nous sommes très heureux d’étendre leurs connaissances et leur expérience à d’autres équipementiers australiens alors qu’ils se préparent à lancer des produits électriques à hydrogène », déclare George Rubin, responsable commercial, Loop Energy. « Nous savons tous à quel point le délai de mise sur le marché est crucial. En collaboration avec nos partenaires de MYNT, nous pouvons aider nos clients à développer et à mettre en œuvre des solutions d’hydrogène plus rapidement et à moindre coût. »

À propos de MYNT First Element

La mission de MYNT First Element est d’être le partenaire d’énergie renouvelable de choix pour les entreprises de construction, d’exploitation minière, industrielles et de location d’équipements pendant la transition vers un avenir net zéro. En tant qu’experts indépendants avec plus de 20 ans d’expérience dans l’optimisation des carburants et l’énergie hors réseau, MYNT First Element utilise une approche axée sur les solutions pour présenter une valeur quantifiable, ainsi que des réductions de carbone. En restant agnostique vis-à-vis des produits et des technologies, MYNT First Element vise à des utilisations finales pérennes en veillant à ce que tous ses produits renouvelables soient interchangeables avec diverses sources d’énergie propre, y compris le solaire, l’éolien, le biodiesel et l’hydrogène. MYNT est fier de présenter une croissance à trois chiffres et d’une importante acquisition de clients à l’échelle nationale pour nous assurer que notre participation à la transition zéro net de nos clients soit moins axée sur les équipements que sur l’ajout de valeur au nouveau triptyque des énergies renouvelables : viabilité commerciale, conformité ESG et commerciabilité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.myntgroup.com.au.

À propos de Loop Energy Inc.

Loop Energy est l'un des principaux concepteurs et fabricants de systèmes de piles à combustible servant à électrifier les véhicules commerciaux, notamment les véhicules commerciaux légers, les bus urbains et les camions de poids moyen et lourd. Les produits de Loop Energy sont dotés de la technologie brevetée eFlow™ dans les plaques de pile à combustible bipolaires. eFlow est conçue pour permettre aux clients commerciaux de maximiser les performances et de minimiser les coûts. Loop Energy travaille avec les équipementiers et les principaux fournisseurs de sous-systèmes automobiles qui produisent des véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène. Pour obtenir plus d'informations sur la contribution de Loop Energy pour un avenir sans émission, rendez-vous sur le site www.loopenergy.com.

Avertissement à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui tiennent compte des attentes et des projections actuelles de la direction concernant des événements futurs. En particulier, les déclarations concernant les attentes de la société en matière de résultats, de performances, de réalisations, de perspectives ou de possibilités futurs ou de marchés sur lesquels nous sommes actifs, constituent des informations prospectives, y compris, sans s'y limiter, les bons de commande, les objectifs de réduction des coûts, de rentabilité et de revenus ; nos perspectives de croissance future et nos perspectives commerciales, y compris, sans s'y limiter, la demande attendue de nos produits, l'affectation des ressources et des fonds, le calendrier prévu pour la rentabilité, la croissance planifiée de notre base client et de nos activités à l'échelle mondiale. Les informations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses (y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les performances actuelles et futures des produits de l'entreprise, une croissance accrue de la demande pour les produits de l'entreprise, la capacité de l'entreprise à mettre en œuvre sa stratégie, à réaliser ses objectifs et à faire progresser les clients existants et futurs dans le cycle d'adoption par les clients en temps voulu) et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, beaucoup d'entre eux étant indépendants de l'entreprise et pouvant entraîner des résultats et des événements réels sensiblement différents de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s’y limiter, la réalisation de l’électrification des transports des taux d’adoption de l’hydrogène, l’élimination du carburant diesel et le soutien continu du gouvernement à de tels développements, la croissance attendue de la demande de piles à combustible pour le marché du transport commercial, notre capacité à obtenir de futures subventions de brevet pour notre technologie propriétaire et l’efficacité des brevets actuels et futurs dans la protection de notre technologie et les facteurs décrits dans la section « Risk Factors » dans le formulaire d’information annuel de la société daté du 23 mars 2022. Loop décline toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

