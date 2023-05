Air Liquide et Holcim collaborent sur un projet de décarbonation de la production de ciment en Belgique

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) et Holcim ont signé un protocole d'accord concernant un projet de décarbonation de la nouvelle cimenterie de Holcim, en cours de développement, en Belgique. Celle-ci utilisera la technologie innovante et propriétaire de captage du CO 2 CryocapTM d'Air Liquide. À cet égard, Air Liquide et Holcim ont déposé une demande conjointe de financement auprès du Fonds européen pour l'innovation. Ce partenariat est une étape importante pour accélérer la décarbonation de l'industrie en Belgique.

La nouvelle cimenterie annoncée remplacera un actif existant. En faisant levier sur la technologie innovante de captage du carbone d'Air Liquide, Holcim pourra réduire ses émissions de CO 2 de 1,1 million de tonnes par an. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de GO4Zero, le programme d'investissement de Holcim qui a pour ambition de permettre à l'entreprise d'atteindre la neutralité carbone en Belgique d'ici 2030.

Air Liquide soutiendra cette initiative en s'appuyant sur son savoir-faire et son expertise unique en matière de technologies de captage du CO 2 . Air Liquide a l’intention de construire et d’exploiter une unité de sa technologie innovante et exclusive CryocapTM Oxy pour capturer et purifier jusqu'à 95 % du CO 2 généré par l'unité de production d'Holcim à Obourg. Le CO 2 capté sera ensuite géré par Antwerp@C1 CO 2 Export Hub, où il sera transporté, liquéfié et chargé sur des navires le transportant vers un stockage permanent et sûr en mer.

La mise en œuvre du projet sera réalisable à travers l'accès à des programmes européens de soutien à la décarbonation. Dans ce cadre, Air Liquide et Holcim ont déposé un dossier conjoint de candidature auprès du Fonds européen pour l'innovation, l’un des plus grands programmes au monde de promotion de technologies bas carbone.

Pascal Vinet, Directeur de la Société et membre du Comité Exécutif d'Air Liquide, supervisant notamment les activités Europe Industries, a déclaré : « La décarbonation de l'industrie est au cœur de notre plan stratégique ADVANCE. Nous proposons une large gamme de solutions innovantes pour accompagner nos clients. CryocapTM, technologie propriétaire d'Air Liquide, et particulièrement adaptée à la décarbonation de l'industrie du ciment, en est un parfait exemple. Cette collaboration avec Holcim illustre notre capacité à coopérer avec nos clients pour réduire de manière significative leur empreinte CO 2 et faire de la décarbonation de l'industrie une réalité. En ligne avec ses objectifs de développement durable, visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, l'ambition d'Air Liquide est de contribuer activement à l'émergence d'une industrie bas carbone.”

Air Liquide au Benelux Air Liquide Benelux comprend des filiales présentes dans la production, la distribution et la commercialisation de gaz industriels et médicaux, de technologies et de services du groupe Air Liquide. Implanté en Belgique en 1906 et aux Pays-Bas en 1913, Air Liquide exploite 22 sites industriels au Benelux. Le Groupe y emploie aujourd’hui plus de 1 200 collaborateurs, toutes activités confondues, et fournit plus de 122 000 clients et patients.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 73 pays avec 67 100 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,9 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 29,9 milliards d’euros en 2022. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.

1 Antwerp@C CO2 Export Hub est un projet d’infrastructure en libre accès pour le transport, la liquéfaction et le chargement de CO 2 sur des navires CO 2 dans le port d’Anvers-Bruges

www.airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter @airliquidegroup