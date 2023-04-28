Starr現在透過自有保險公司直接核保技術風險財產保險

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Starr Insurance Companies今日宣佈，自4月23日起透過自有保險公司直接核保其財產技術風險，結束與Chubb長達17年的合作關係。

Starr將複雜風險與能源財產業務轉移至自有保險公司，該轉變不會對其客戶造成影響。客戶將繼續直接與Starr的業界專家團隊合作，該團隊仍採用相同的技術風險管理方法並提供同等業務能力水準及客戶服務。客戶將看到的唯一變化是Starr的自有保險公司將成為簽發保單的命名實體。

Starr International Insurance及Starr Tech總裁Richard Shaak表示：「我們在核保複雜風險和能源財產保險業務方面已有超過55年的經驗。我們十分感謝Chubb在合作關係中所提供的支援。」

關於Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies（簡稱Starr）是Starr International Company, Inc.和C. V. Starr & Co., Inc.的行銷品牌，Starr International Company及旗下子公司主營保險和旅行援助業務，C.V. Starr & Co., Inc.及旗下子公司主營投資業務。Starr 是首屈一指的保險和投資機構，其業務遍佈六大洲；Starr透過旗下的保險公司提供財產險、災害險、人身意外和健康險產品以及一系列特殊保險，包括航空保險、海上保險、能源保險和超賠災害保險等。Starr位於美國、百慕達、中國大陸、香港、馬爾他、新加坡、瑞士和英國的保險公司子公司均獲得A.M. Best的“A”（卓越）級評等。Starr的勞依茲辛迪卡(Lloyd’s syndicate)獲得標普“A+”（強勁）級評等。

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