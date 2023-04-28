Starr现将通过自有保险公司直接承保技术风险财产保险

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Starr Insurance Companies今天宣布，自4月23日起结束与Chubb长达17年的合作关系，现将通过自有保险公司直接承保其财产技术风险。

Starr将复杂风险和能源财产业务转移至自有保险公司，该转变不会对其客户造成影响。客户将继续直接与Starr的行业专家团队合作，该团队仍采用相同的技术风险管理方法提供同等业务水平及客户服务。客户将看到的唯一变化是Starr的自有保险公司将成为签发保单的指定实体。

Starr International Insurance及Starr Tech总裁Richard Shaak表示：“我们已经在承保复杂风险和能源财产保险业务方面拥有超过55年的经验。我们十分感谢Chubb在一直以来的合作中所提供的支持。”

关于Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies（简称Starr）是Starr International Company, Inc.和C. V. Starr & Co., Inc.的营销品牌，Starr International Company及旗下子公司主营保险和旅行援助业务，C.V. Starr & Co., Inc.及旗下子公司主营投资业务。Starr 是一家领先的保险和投资机构，其业务遍布六大洲；Starr通过旗下的保险公司提供财产险、责任险、意外健康险以及一系列特殊保险，包括航空航天险、水险、能源险和超赔责任险等。Starr位于美国、百慕大、中国大陆、香港、马耳他、新加坡、瑞士和英国的保险公司子公司均获得了A.M. Best的“A”（卓越）评级。Starr的劳埃德联合财团获得了标普“A+”（强劲）评级。

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