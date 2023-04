Starr onderschrijft nu rechtstreeks eigendomsverzekeringen voor technische risico's via zijn eigen verzekeringsmaatschappijen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Starr Insurance Companies heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf vanaf 23 april zijn eigendomsverzekeringen voor technische risico's nu rechtstreeks onderschrijft via zijn eigen verzekeringsmaatschappijen, na de beƫindiging van een succesvolle 17-jarige relatie met Chubb.

Deze overgang van de activiteiten voor complexe risico's en energievastgoed van Starr naar de eigen verzekeringsmaatschappijen van Starr gaat voor onze klanten naadloos verlopen. Klanten zullen rechtstreeks blijven werken met het team van branche-experts van Starr, die dezelfde aanpak voor het beheer van technische risico's hanteren en dezelfde capaciteitsniveaus en klantenservice bieden. De enige verandering die klanten zullen zien, is dat de verzekeringsmaatschappijen van Starr de genoemde entiteiten zullen zijn die de polissen uitgeven.

"We verzekeren al meer dan 55 jaar activiteiten op het gebied van complexe risico's en energievastgoed," aldus Richard Shaak, President, International Insurance & Starr Tech. "We danken Chubb voor zijn steun gedurende deze relatie."

