Starr assure désormais directement les biens contre les risques techniques par l’intermédiaire de ses propres compagnies d’assurance

Starr Insurance Companies a annoncé aujourd'hui que, depuis le 23 avril, la compagnie souscrivait désormais directement les biens contre les risques techniques par l'intermédiaire de ses propres compagnies d'assurance, mettant ainsi fin à une relation fructueuse de 17 ans avec Chubb.

Cette transition des risques complexes et des activités liées aux biens énergétiques de Starr vers ses propres compagnies d’assurance devrait se faire sans heurts pour les clients de Starr. Ces derniers continueront à travailler directement avec l’équipe d’experts de Starr, qui utiliseront la même approche en termes de gestion des risques techniques, et offriront les mêmes capacités et niveaux de service à la clientèle. La seule différence est que les clients verront que les entités désignées émettant les polices sont désormais les compagnies d’assurance de Starr.

« Nous souscrivons des polices pour les risques complexes et les biens énergétiques depuis plus de 55 ans », a déclaré Richard Shaak, président d’International Insurance and Starr Tech. « Nous remercions Chubb pour le soutien qu’ils nous ont apporté tout au long de notre relation avec eux. »

À propos de Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (ou Starr) est la désignation commerciale pour les compagnies d’assurance opérationnelle et d’assurance voyage de Starr International Company, Inc. et ses filiales, ainsi que pour les activités d’investissements de C.V. Starr & Co., Inc. et ses filiales. Organisme phare en matière d’assurance et d’investissement, Starr est présente sur les six continents ; grâce à ses compagnies d’assurance opérationnelle, Starr propose des produits d’assurance de biens, multirisques, accident et santé, ainsi qu’une gamme de couvertures spécialisées dans les domaines aérien et maritime, de l’énergie et de l’assurance tous risques complémentaire. Les compagnies d’assurance filiales de Starr domiciliées aux États-Unis, aux Bermudes, en Chine, à Hong Kong, à Malte, à Singapour, en Suisse et au Royaume-Uni ont toutes obtenu la meilleure notation de « A » (Excellent) de la part d’A.M. Best. Le syndicat Lloyd’s de Starr a quant à lui obtenu la notation « A+ » (Fort) décernée par Standard & Poor’s.

Retrouvez-nous à l’adresse www.starrcompanies.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

