Le gouvernement du Canada verse à l’Université Concordia une subvention de recherche sans précédent de 123 millions de dollars pour l’électrification de la société et la décarbonation des collectivités

Aujourd’hui, le ministre canadien de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a annoncé le versement à l’Université Concordia d’une subvention de 123 160 035 $ du Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada. Ce montant servira à financer les activités et initiatives du projet Électrifier la société : pour des collectivités décarbonées et résilientes.

Cet investissement constitue à lui seul la plus importante subvention de recherche de l’histoire de l’Université. Il amplifiera considérablement l’expertise déjà phénoménale de Concordia dans plusieurs domaines touchant à l’électrification, aux bâtiments intelligents et aux collectivités carboneutres, renforçant son leadership en vue d’aider le Canada à atteindre son objectif de carboneutralité d’ici 2050.

Ensemble, l’Université et ses partenaires établiront un programme de recherche de calibre mondial qui tablera sur des technologies inédites pour créer des sources d’énergie novatrices, sécuriser l’infrastructure critique et fournir, dans diverses conditions, une énergie verte abordable à des municipalités et des collectivités situées aux quatre coins du pays.

« Cet investissement audacieux du gouvernement du Canada atteste la réputation de leader de Concordia en matière de développement durable. Nos partenaires et nous formons la trame des collectivités de tout le pays, et ce financement historique nous aidera à ouvrir la voie vers un avenir plus durable et résilient pour le Canada et le monde. »

- Graham Carr, recteur et vice-chancelier de l’Université Concordia

« L’octroi de cette subvention témoigne de l’excellence en recherche de Concordia et de sa capacité à susciter un changement social d’importance. En plus de mettre à profit l’expertise en sciences fondamentales ou appliquées et en génie que l’on trouve à Concordia, le projet Électrifier la société comprendra des recherches en production à haute efficacité, en marketing et en gestion de la chaîne d’approvisionnement de technologies inédites dans divers contextes sociaux, culturels et politiques. »

- Dominique Bérubé, vice-rectrice à la recherche et aux études supérieures de l’Université Concordia

Faits saillants de la recherche sur l’électrification à Concordia

Grâce à l’expertise de plus de 140 chercheuses et chercheurs de différentes disciplines, Concordia entend donner une impulsion à l’échelle mondiale aux efforts pour relever le défi de concevoir des collectivités décarbonées, résilientes et durables.

L’Université a récemment annoncé son projet PLAN/NET-ZÉRO, gage de sa détermination à décarboner ses campus et à atteindre la carboneutralité d’ici 2040. Cette audacieuse démarche cadre étroitement avec les objectifs de l’initiative Électrifier la société.

La Chaire d’excellence en recherche du Canada sur les collectivités et les villes intelligentes, durables et résilientes de Concordia, ses deux réseaux stratégiques primés du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) sur les bâtiments intelligents à consommation énergétique nette nulle ainsi que son leadership au sein du Réseau d’innovation pour la cybersécurité, financé à hauteur de plus de 160 millions de dollars par Innovation, Sciences et Développement économique Canada, reflètent la force de l’Université dans ce domaine.