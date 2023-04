Canada : TotalEnergies accepte une offre de Suncor pour le rachat de ses actifs dans les sables bitumineux

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Suite à l’annonce du projet de spin-off de ses actifs canadiens, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a reçu plusieurs offres spontanées dont une de la part de Suncor Energy Inc pour l’acquisition de l’intégralité des titres de TotalEnergies EP Canada Ltd, offre qui s’est concrétisée au cours du dernier mois.

Dans le cadre de l’accord signé, Suncor devrait ainsi acquérir l’intégralité des titres de TotalEnergies EP Canada Ltd pour une considération comprenant un paiement comptant au closing de 5,5 milliards de dollars canadiens (soit environ 4,1 milliards de dollars américains) ainsi que des paiements additionnels pouvant atteindre un maximum de 600 millions de dollars canadiens (environ 450 millions de dollars américains) sous certaines conditions.

Ce montant est en ligne avec les valorisations comprises entre 5 et 6 milliards de dollars canadiens envisagées pour la cotation initiale de la société dans le cadre du projet de spin-off par les conseillers financiers de TotalEnergies.

En conséquence, le Conseil d’administration de TotalEnergies a jugé que cette transaction, dont l’exécution est plus aisée que le spin-off envisagé, est suffisamment attractive pour constituer une alternative dans l’intérêt de la Compagnie et de ses actionnaires et a décidé d’y donner suite.

Cette transaction est soumise au non-exercice du droit de préemption des partenaires de TotalEnergies EP Canada Ltd et aux conditions usuelles de réalisation, notamment l’obtention des autorisations requises des autorités publiques. L’objectif de TotalEnergies et de Suncor est de finaliser la transaction avant la fin du 3ème trimestre 2023.

Compte tenu des futurs produits de cette cession, le Conseil d’administration a décidé d’allouer en 2023 au moins 40% du cash-flow (CFFO) généré en 2023 par la Compagnie aux actionnaires (au plus haut de la fourchette de 35-40% annoncée en 2022), soit par le rachat d’actions, soit par une distribution d’un dividende exceptionnel. Le Conseil d’administration prendra sa décision au closing de l’opération, à l’issue d’un dialogue avec ses actionnaires.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).