SAN JOSE, Calif. & RIGA, Letland--(BUSINESS WIRE)--Bloom Energy (NYSE:BE) heeft een overeenkomst getekend met Elugie om in totaal 9,75 megawatt (MW) stroom te leveren via de Bloom Energy Server® op vijf commerciële, industriële en datacenterlocaties in België. Het is de eerste stap van Bloom op de Noord-Europese markt. Elugie, met hoofdzetel in Riga, Letland, en kantoren in Mechelen, België, is een energiedienstverlener in de Benelux-markt van België, Nederland en Luxemburg.

De vaste-oxide brandstofcelplatforms van Bloom, die eind 2023 en begin 2024 worden geleverd, zullen de nieuwe compatibiliteit van Bloom met warmtekrachtkoppelingssystemen (WKK) omvatten.

