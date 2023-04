CROIX BLEUEMD S’ENGAGE SUR UN PARTENARIAT IMPACTANT DE 5 ANS AVEC MAKE-A-WISH® | RÊVES D’ENFANTSMD CANADA

Tim Bishop, directeur général de Croix Bleue du Canada, avec Katie Girard et Meaghan Stovel McKnight, cheffe de la direction de Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada. Katie est récemment rentrée de son rêve de voyage, un voyage à New York, grâce au partenariat d’assurance voyage Blue Cross. (Photo: Business Wire)

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre d’une entente inédite conclue avec la Fondation Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada, Croix Bleue, qui soutient depuis longtemps les efforts visant à exaucer les rêves, aidera à réaliser plus de 6 000 nouveaux rêves de voyage pour plus de 26 000 enfants et leurs familles, au cours des cinq prochaines années. Cette promesse de don en nature permettra de leur offrir une assurance voyage indispensable afin qu’ils voyagent en toute tranquillité. Il s’agit du don le plus important jamais accordé à la Fondation.

« La Journée mondiale du vœu est l’événement annuel de Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada venant souligner l’origine de la réalisation des rêves qui transforment la vie d’enfants atteints d’une maladie grave, déclare Meaghan Stovel McKnight, directrice générale de Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada. La Journée mondiale du vœu sera très spéciale cette année grâce à l’annonce d’un don en nature de la part de Croix Bleue qui nous permettra de commencer à exaucer des rêves de voyages internationaux au-delà des États-Unis à partir du 29 avril, et ce pour la première fois depuis le début de la pandémie ».

L’année 2023 marque également le 40ᵉ anniversaire de l’initiative Make-A-Wish | Rêves d’enfants au Canada, un héritage dont Croix Bleue fait partie depuis trois décennies.

« D’ici 2027, nous aurons appuyé plus de 130 000 rêves d’enfants et leurs familles, ajoute Tim Bishop, directeur général de Croix Bleue du Canada. Chaque enfant devrait vivre la magie du voyage, et cette promesse renforce notre engagement continu envers la Fondation Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada. Nous nous réjouissons à l’idée de continuer à concrétiser les rêves de voyage et à appuyer cette merveilleuse organisation pour les années à venir. »

Environ 70 % des rêves réalisés par l’intermédiaire de Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada implique une forme de voyage, soit vers une destination, soit pour rencontrer une célébrité préférée. Les maladies graves qui rendent les enfants admissibles pour un rêve peuvent également les empêcher d’obtenir une assurance voyage, ce qui rend ce cadeau encore plus essentiel. Le don en nature de Croix Bleue assurera la réalisation de milliers de rêves au cours des cinq prochaines années, en fournissant une assurance voyage complète aux enfants et à leurs familles.

Récemment, la jeune Zoeya est revenue de son voyage à Walt Disney World, et l’assurance voyage pour elle et sa famille a été fournie par Croix Bleue.

« Zoeya a eu une longue convalescence après la leucémie. Savoir que nous avions une assurance voyage en place nous a permis de nous détendre et de nous concentrer sur nos enfants qui n’ont d’ailleurs pas arrêté de sourire de toute la semaine! », raconte Faiza, maman de Zoeya.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes quant au potentiel durable de ce partenariat, conclut Mme Stovel McKnight. Un don en nature de cette ampleur contribue à éliminer l’incertitude entourant le processus de réalisation des rêves et couvre une part importante des coûts opérationnels associés aux rêves impliquant des voyages. Être en mesure de dire « oui » de nouveau aux rêves de voyages à l’étranger est une étape importante de notre plan de reprise postpandémie, et nous sommes incroyablement reconnaissants envers Croix Bleue pour son engagement et sa générosité. »

À propos de Make-A-Wish® | Rêves d’enfantsMD Canada

Make-A-Wish® réalise des rêves qui transforment la vie d'enfants atteints d'une maladie grave. La mission de l’organisme est de réaliser le rêve de chaque enfant admissible, puisque le rêve fait partie intégrante du traitement de l’enfant. La recherche démontre en effet que les enfants qui réalisent leur rêve sont beaucoup plus propices à retrouver la force physique et émotionnelle nécessaire pour combattre une maladie grave. Make-A-Wish International est le plus important organisme exauçant des vœux au monde et opère dans plus de 50 pays. En tant que filiale indépendante de ce réseau, Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada est au service d’enfants de toutes les communautés du Canada. En 2023, Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada célèbre son 40e anniversaire. Depuis 1983, plus de 37 000 rêves ont été réalisés au pays, dont plus de 1000 l'année dernière seulement.

Pour en savoir plus sur Make-A-Wish |Rêves d’enfants Canada, consultez revesdenfants.ca.

À propos de Croix Bleue

L’Association canadienne des Croix Bleue (Croix Bleue du Canada) représente les sociétés membres Croix Bleue et les titulaires d’une licence de l’Association canadienne des Croix Bleue qui font affaire de façon indépendante partout au pays, dont Croix Bleue de l’Alberta, Croix Bleue Canassurance (Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’Ontario), Croix Bleue du Manitoba, Croix Bleue Medavie, Croix Bleue du Pacifique et Croix Bleue de la Saskatchewan. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.croixbleue.ca.