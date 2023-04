VigiPay choisit la solution IA de ThetaRay pour surveiller le blanchiment d’argent

LAGOS (Nigeria), NEW YORK, et TEL AVIV (Israël)--(BUSINESS WIRE)--VigiPay, une fintech nigériane fournissant des services de paiement numérique, et ThetaRay, un leader de la technologie de surveillance des transactions optimisée par l’IA, annoncent ce jour leur décision de collaborer pour protéger les activités en pleine croissance de VigiPay contre le blanchiment d’argent, les violations des sanctions et autres risques de criminalité financière.

En vertu de cet accord, ThetaRay fournira à VigiPay sa solution SONAR AML, une plateforme cloud de surveillance et de filtrage des transactions capable de détecter les premiers signes d’une activité sophistiquée de blanchiment d’argent. Ce nouveau système permettra à VigiPay de croître en toute sécurité et en conformité avec la réglementation. En outre, la transparence des transactions des consommateurs sera garantie dans le contexte actuel d’expansion des volumes de transactions et des services à valeur ajoutée de paiements nationaux et transfrontaliers.

Ce nouveau partenariat témoigne de la croissance continue de ThetaRay sur le marché financier nigérian.

VigiPay est une plateforme technologique d’envois de fonds transfrontaliers et de paiements B2B en ligne au Nigeria et dans toute l’Afrique. La Société fournit des terminaux de point de vente, des services automatisés de recouvrement des paiements pour les paiements locaux et internationaux, ainsi que des services de rapprochements automatisés pour les entreprises et les organismes gouvernementaux.

« Plus nous nous développons sur le marché mondial, plus nous améliorons notre conformité AML. Grâce au lancement d’un outil de surveillance et de filtrage des transactions optimisé par l’IA, nous serons en mesure de conclure des transactions avec les grandes entreprises du monde entier qui privilégient les processus d’automatisation et la transparence des transactions », a déclaré Oluseyi Oluwabusola, directeur général de VigiPay.

« ThetaRay est le partenaire idéal pour réaliser ce progrès. Avec l’ajout d’une surveillance et d’un filtrage automatisés des transactions, notre efficacité devrait atteindre un nouveau record et nous permettre de mieux servir notre clientèle. Nous nous engageons à aider nos clients à accéder facilement à plusieurs pays et ainsi à développer leurs activités et à exceller dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. »

Désireux de favoriser le passage à une société sans argent liquide, le gouvernement nigérian a pris diverses mesures visant à promouvoir les paiements numériques, notamment en matière de limites applicables aux distributeurs automatiques de billets et aux comptes publics.

« Nous sommes fiers de nous associer à une fintech nigériane innovante qui donne la priorité à la confiance et au service pour favoriser l’inclusion financière en Afrique, a déclaré Mark Gazit, PDG de ThetaRay. La technologie optimisée par l’IA de ThetaRay établit une nouvelle norme de confiance dans le monde en pleine croissance des paiements en ligne qui stimule une croissance rapide des revenus des fintechs en ouvrant la voie aux affaires avec de nouveaux partenaires financiers dans le monde entier. »

La solution SONAR primée de ThetaRay est basée sur une forme exclusive d’IA : l’intuition artificielle, qui remplace les préjugés humains pour repérer les anomalies par rapport au comportement normal, y compris les manœuvres entièrement nouvelles. SONAR permet aux fintechs et aux banques d’adopter une approche basée sur les risques pour identifier efficacement les activités réellement suspectes, notamment sur les canaux complexes de transactions transfrontalières. La solution permet de découvrir rapidement les menaces de blanchiment d’argent connues et inconnues et de réduire jusqu’à 99% les faux positifs par rapport aux solutions basées sur des règles.

Pour en savoir davantage sur le parcours de VigiPay, assistez à l’événement clients « AI in Preventing Financial Crime: A New Normality » (l’IA et la prévention de la criminalité financière : la nouvelle normalité) organisé par ThetaRay à Lagos le 4 mai, avec la participation de dirigeants du secteur bancaire et de fintech du Nigeria.

Contactez info@thetaray.com pour plus d’informations et pour vous inscrire.

À propos de ThetaRay :

La solution de surveillance des transactions SONAR offerte par ThetaRay, optimisée par l'IA et basée sur « l'intuition de l'intelligence artificielle », permet aux banques et aux fintechs d'élargir leurs opportunités commerciales et d'augmenter leurs revenus grâce à des paiements transfrontaliers fiables. La solution révolutionnaire améliore également la satisfaction des clients, réduit les coûts de conformité et accroît la couverture des risques. Les organisations financières qui s'appuient sur des écosystèmes hautement hétérogènes et complexes bénéficient grandement des faibles taux de résultats faussement positifs et des taux de détection élevés incomparables de ThetaRay.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.