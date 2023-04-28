Jefferies和SMBC集團擴大並強化策略性聯盟，擴大聯合業務並增加SMBC對Jefferies的股權持股

紐約和東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Jefferies Financial Group, Inc.（NYSE：JEF）（Jefferies）和Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.（NYSE：SMFG）（SMFG）、Sumitomo Mitsui Banking Corporation（SMBC）、SMBC Nikko Securities Inc.（SMBC Nikko）和SMBC Nikko Securities America Inc.（合稱SMBC Group）今天宣布擴大策略性聯盟，以擴展未來的企業和投資銀行業務機會，同時強化股票銷售、交易和研究。

過去一年，Jefferies和SMBC Group的策略性聯盟在跨境購併、醫療保健和槓桿融資方面推進了兩家公司的企業和投資銀行業務。這次對結盟關係的重大擴展將擴大在併購諮詢服務方面的合作範圍，並增加在公司股票和債券資本市場業務方面的合作。擴大後的策略性聯盟還包括對指定投資級客戶的聯合服務。過去與SMBC保持銀行業務往來的客戶，現在將有專門的Jefferies投資銀行服務。SMBC Group將負責信用產品和債券資本市場，而Jefferies將負責購併和股權資本市場。Jefferies和SMBC Group深信這些措施不僅會增加並強化公司之間的關係，還能進一步鞏固各家公司滿足客戶需求的能力。Jefferies和SMBC Group一直非常謹慎地實施適當的合作架構和監管體制，以一個團隊的型態為客戶提供整合的資源。這次主要的合作目標是進一步協調Jefferies廣泛的產業部門和資本市場知識，與SMBC Group深厚的銀行和債券資本市場專業知識結合，並搭配強勁的資產負債表來支援和服務客戶。

2021年，SMBC向Jefferies提供了22.5億美元的融資，並收購了Jefferies發行的約4.5％普通股。根據相關監管機構的批准以及Jefferies股東批准新型無投票權普通股的授權，SMBC現打算透過直接和間接在公開市場購買Jefferies的普通股來增加其對Jefferies的投資，並將其所購買的普通股換發為可強制轉換為無投票權普通股的優先股。這麼一來，SMBC計畫在轉換和全面稀釋的基礎上將其經濟所有權提高到最高達15％。SMBC在2021年提供的22.5億美元融資和投資，根據目前市場價格，將為Jefferies帶來約34億美元的財務承諾。Jefferies預計在2023年7月的特別股東大會上尋求批准非表決普通股。Jefferies的非表決強制轉換優先股和非表決普通股享有與Jefferies表決普通股相同的股息和分配。

當SMBC的投資在轉換後且完全稀釋的基礎上達到或超過Jefferies的經濟所有權的10％時，SMBC有權指定一名新成員進入Jefferies的董事會。此過程將受到Jefferies常規的入職程序限制，以確保此人員作為董事的資格和能力。

Jefferies的執行長Rich Handler和總裁Brian Friedman表示：「在2021年7月與SMBC Group簽約結盟時，我們相信這是重要的長期合作夥伴關係的開始，並希望進一步擴大在全球平台上的合作。我們對此次擴大聯盟的前景非常期待，因為我們可以為現有客戶提供更多產品和服務，同時我們還將能協助SMBC Group強化其客戶服務。將我們廣泛的投資銀行、銷售、交易和研究能力與SMBC Group的龐大資本基礎和世界級能力相結合，正是達成上述目標的最佳方式。我們非常高興並感激SMBC Group不僅看到了擴大合作的策略性價值，還對Jefferies充滿信心和信任。SMBC Group將成為Jefferies的最大股東。」

SMFG總裁兼執行長Jun Ohta、SMBC總裁兼執行長Akihiro Fukutome和SMBC Nikko執行長Yuichiro Kondo表示：「我們的策略性聯盟正在按照計畫進展。Jefferies的能力廣度和對客戶的關注，與SMBC Group的長期願景非常契合，可為客戶提供最佳的服務。Jefferies已建立了首屈一指的全球投資銀行業務，SMBC Group透過2021年的第一階段聯盟加強了此一業務。此次在雙方獨特合作關係中的下一步行動和進一步調節雙方的資源，可將商業和投資銀行業務的最佳部份結合起來，為我們的客戶提供更好的服務。我們也深信，擴大與Jefferies的合作對我們的股東最有利，期待我們的代表加入Jefferies董事會。我們有很多事情要一起做，期待能發現更多與Jefferies長期互惠的合作模式。」

Citi和SMBC Nikko擔任SMBC Group的財務顧問，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔任法律顧問。Jefferies LLC擔任財務顧問，Cravath, Swaine & Moore LLP and Davis Polk & Wardwell LLP擔任Jefferies的法律顧問。

關於Jefferies Financial Group Inc.

Jefferies是首屈一指全球性全方位投資銀行和資本市場公司，提供諮詢、銷售及交易、研究和財富管理等服務。我們在全球擁有40多家辦事處，為投資人、企業和政府提供見解和專業知識。

關於Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

SMFG是總部位於日本的最大型金融機構之一，涉足所有消費者和企業銀行業務。透過其子公司和附屬公司，SMFG提供多元化的金融服務，包括商業銀行、租賃、證券、信用卡、消費者金融等服務。截至2022年12月31日，SMFG的總資產達到264兆日圓。

關於Sumitomo Mitsui Banking Corporation

SMBC是SMFG的商業銀行子公司，以總資產計算是全球最大的銀行之一，在日本和全球提供廣大的企業和消費者銀行業務。

關於SMBC Nikko Securities Inc.

SMBC Nikko是日本首屈一指的全方位證券公司之一，透過其國際網路為所有客戶提供多元的金融產品和服務。

更多資訊與獲取方式

本通訊可能被視為就修訂並重申的公司章程授權創建非表決普通股的股東批准（股東批准）的募集材料。有關Jefferies舉行股東批准的特別股東大會，Jefferies打算向證券交易委員會（SEC）提交相關材料，包括Jefferies的初步和最終授權書。Jefferies的投資人和股東應閱讀所有與股東批准有相關的文件，包括Jefferies的授權書（如有且在可獲取時），因為此類文件包含或將包含有關所提出的修改和重申之公司章程的重要資訊。投資人和證券持有人可以從SEC的網站www.sec.gov免費取得文件（如有且在可獲取時），或向Jefferies免費索取，可直接聯絡Laura Ulbrandt DiPierro，公司秘書，520 Madison Avenue, New York, NY 10022。

參與徵集的人員

根據SEC規定，Jefferies及其董事、執行長和其他管理人員和員工，可能被視為對贊成Jefferies股東決定的「徵集」投票的「參與者」。Jefferies的董事和執行長的資訊載於Jefferies的2023年股東大會的14A表格代理人聲明書中，該聲明書已於2023年2月17日遞交給SEC。如Jefferies的董事或執行長對Jefferies的證券持股自該代理人聲明書以來發生變化，則該等變化已經或將在遞交給SEC的表格3或表格4的「股權利益初始報告」或「股權變動報告」中予以反映。當有關的代理人聲明書公佈時，將會披露Jefferies的參與者透過持股或其他方式所持有的直接或間接利益，該利益在某些情況下可能與Jefferies的股東普遍持有的利益有所不同。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據《1933年證券法》修訂版第27條安全港條款和《1934年證券交易法》修訂版第21條安全港條款所述的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括關於我們未來的陳述以及不是歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述通常可由「相信」、「期望」、「預期」、「可能」、「打算」、「前景」、「將」、「估計」、「預測」、「預計」、「應該」等類似的詞語和表達方式識別，並受到無數的假設、風險和不確定性的影響，這些假設、風險和不確定性將隨著時間而改變。前瞻性陳述可能包含有關收入、收益、營運、安排和其他結果的預期、目標、意圖和期望，並可能包括有關未來表現、計畫和目標的陳述。前瞻性陳述還包括有關我們未來業務和產品發展策略的陳述，包括Jefferies和SMBC Group的策略性聯盟。尤其，前瞻性陳述包括有關與SMBC Group合作的潛在效益和SMBC打算增加對Jefferies的股權投資的陳述，因為SMBC沒有義務這樣做。前瞻性陳述僅代表發表之日的情況，我們不承擔任何義務，也不承諾更新任何前瞻性陳述。此外，由於前瞻性陳述僅代表我們對未來事件的預期，其中許多事件本質上是不確定的，因此實際結果可能會與這些前瞻性陳述中預期的結果不同，可能存在實質上的差異。有關重要因素的資訊，包括可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述存在實質差異的風險因素，包含在我們遞交給SEC的報告中。您閱讀並解讀任何前瞻性陳述時應參考我們遞交給美國證券交易委員會（SEC）的報告。過去的表現可能不代表未來的結果。不同類型的投資涉及不同程度的風險。因此，不應假設任何特定投資或投資策略的未來表現將是有利可圖或等同於相應的績效水準。

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