Jefferies和SMBC扩大并加强战略联盟，拓展联合业务范围，增加SMBC持有的Jefferies股权

纽约和东京--(BUSINESS WIRE)--Jefferies Financial Group，Inc.（纽约证券交易所代码：JEF，简称“Jefferies”）和Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.（纽约证券交易所代码：SMFG，简称“SMFG”）、Sumitomo Mitsui Banking Corporation（简称：“SMBC”）、SMBC Nikko Securities Inc.（简称“SMBC Nikko”）以及SMBC Nikko Securities America Inc.（统称“SMBC集团”）今天宣布扩大其战略联盟，以拓展未来企业与投资银行业务机会，并在股权销售、交易和研究方面开展合作。

在过去的一年里，Jefferies和SMBC集团的战略联盟同时推动了这两家公司的企业与投资银行业务，并在跨境并购、医疗保健和杠杆融资上重点发力。该联盟的这一重大扩张将扩大其并购咨询服务的合作范围，并增加两家公司在股权及债务资本市场业务方面的合作。扩大后的联盟还将共同为与SMBC具有银行业务往来的指定投资级客户提供服务，这些客户现在可享受专属的Jefferies投资银行服务。SMBC集团将负责信贷产品和债务资本市场，而Jefferies将负责并购和股权资本市场。Jefferies和SMBC集团相信，这些举措不仅会发展并加强两家公司之间的联系，还将进一步增强其各自满足客户需求的能力。Jefferies和SMBC集团一直在谨慎地实施适当的合作框架和治理监督工作，并作为一个团队，向客户提供最佳的资源整合。在两家公司合作道路上迈出的这重要一步是为了进一步将Jefferies丰富的行业和资本市场知识与SMBC集团深厚的银行和债务资本市场实力进行统筹规划，并结合以强劲的资产负债表，为客户提供强大的支持和服务。

2021年，SMBC向Jefferies提供了22.5亿美元的融资，并收购了Jefferies约4.5%的发行在外的普通股。SMBC目前计划，在获得相关监管机构的审批以及Jefferies股东批准新型无投票权普通股的授权的前提下，通过直接和间接在公开市场购买Jefferies的普通股来增加对该公司的投资，并将其所购买的普通股换发为可强制转换为无投票权普通股的优先股。这么一来，SMBC计划在转换和全面稀释的基础上，将其经济所有权提高到最高15%。SMBC在2021提供的22.5亿美元融资以及相关投资，按当前市场价格计算，可为Jefferies贡献约34亿美元的财务承诺。Jefferies预计将在2023年7月的特别股东大会上申请对此类无投票权普通股的批准。Jefferies的无投票权强制可转换优先股和无投票权普通股享有与Jefferies有投票权普通股相同的股息和分配。

在SMBC对Jefferies的投资在转换后且完全稀释的基础上达到或超过该公司10%的经济所有权时，SMBC可任命一名Jefferies董事会新成员。该流程需遵循Jefferies的常规入职程序，以确保此人担任董事的资格和资质。

Jefferies首席执行官Rich Handler和总裁Brian Friedman表示：“ 在2021年7月与SMBC集团结盟时，我们相信这将是重要的长期合作伙伴关系的开端，并希望进一步扩大在全球平台上的合作。我们对这次顺畅且目的明确的新发展感到非常兴奋，这让我们能够为现有客户提供更多的产品和服务，我们也将协助SMBC集团更好地为客户提供服务。我们相信，将我们广泛的投资银行、销售、交易和研究能力与SMBC集团强大的资本基础和世界级的能力相结合，是实现上述目标的最佳方式。我们非常高兴并感激SMBC集团不仅看到了发展双方合作伙伴关系中一致的战略价值，而且对Jefferies充满信心，并成为Jefferies的最大股东。”

SMFG总裁兼集团首席执行官Jun Ohta、SMBC总裁兼首席执行官Akihiro Fukutome和SMBC Nikko首席执行官Yuichiro Kondo评论道：“ 我们的战略联盟正在按计划进行。Jefferies广泛的能力和以客户为中心的宗旨与SMBC集团服务客户的长期愿景十分契合。Jeffeires建立了领先的全球投资银行业务，SMBC集团在2021年联盟成立的第一阶段中对其进行了强化。双方独特合作关系的下一步将是进一步整合资源，为我们的客户带来更好的商业和投资银行业务。我们也深信，扩大与Jefferies的合作关系符合我们股东的最大利益，期待我们的代表加入Jefferies董事会。我们将携手并进，期待能够发现更多的互利方式，实现与Jefferies的长期合作。”

Citi和SMBC Nikko担任SMBC集团的财务顾问，Skadden、Arps、Slate、Meagher&Flom LLP担任SMBC集团的法律顾问。Jefferies LLC担任Jefferies的财务顾问，Cravath、Swaine&Moore LLP和Davis Polk & Wardwell LLP担任Jefferies的法律顾问。

关于Jefferies Financial Group Inc.

Jefferies是全球领先的全方位投资银行和资本市场公司，提供咨询、销售及交易、研究及财富管理服务。我们在世界各地设有40多个办事处，为投资者、企业和政府提供深度见解和专业知识。

关于Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

SMFG是总部位于日本的最大金融机构之一，涉足所有消费者和企业银行业务。SMFG通过子公司和附属公司提供多种金融服务，包括商业银行、租赁、证券、信用卡、消费金融等服务。截至2022年12月31日，SMFG的总资产达264万亿日元。

关于Sumitomo Mitsui Banking Corporation

SMBC是SMFG的商业银行子公司，也是全球总资产规模最大的银行之一，在日本和全球范围内提供广泛的企业与消费者银行服务。

关于SMBC Nikko Securities Inc.

SMBC Nikko是日本领先的全方位证券公司之一，覆盖各类型客户群体，通过其国际网络提供广泛的金融产品和服务。

更多信息与获取方式

本通讯可能被视为就修订并重申的公司章程授权创建无投票权普通股的股东批准（“股东批准”）的征求材料。关于为征求股东批准而举行的股东特别会议，Jefferies计划向美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission，简称“SEC”）提交相关材料，包括Jefferies的初步和最终委托书。Jefferies的投资者和股东需阅读向SEC提交的所有相关文件，包括Jefferies的委托书（如可用），因为其中包含或将会包含关于拟议修订和重述的公司证书方面的重要信息。投资者和证券持有人能够或将会能够在SEC网站（www.sec.gov）免费获得这些文件（如有），或直接联络公司秘书Laura Ulbrandt DiPierro，向Jefferies免费索取（其地址为：520 Madison Avenue, New York, NY 10022）。

征集活动参与者

根据美国证券交易委员会的规定，Jefferies及其董事、执行官、其他管理层成员和员工可被视为Jefferies股东委托书征集活动的“参与者”，以获得股东批准。关于Jefferies董事及执行官的信息载于Jefferies 2023年年度股东大会附表14A中的委托书，该委托书已于2023年2月17日提交至美国证券交易委员会。如Jefferies的董事或执行官对Jefferies的证券持股自该委托书以来发生变化，则这些变化已经或将会反映在向美国证券交易委员会提交的《表格 3：初始实益所有权声明》或《表格 4：所有权变更声明》中。关于Jefferies参与征集活动的直接或间接利益（通过证券持有或其他方式）的其他信息，在某些情况下，可能与Jefferies股东的利益不同，并会在Jefferies与股东批准相关的委托书中列出。

前瞻性声明

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条安全港条款所指的“前瞻性声明”。前瞻性声明包括关于我们未来的声明和非历史事实性的声明。这些前瞻性陈述通常可根据“相信”、“预期”、“预计”、“可能”、“计划”、“展望”、“将要”、“估计”、“预测”、“项目”、“应该”和其他类似的词语和表达来识别，并受到许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险或不确定性会随着时间的推移而变化。前瞻性声明可能包含关于收入、收益、运营、安排和其他相关结果的信念、目标、意图和期望，也可能包括未来业绩、计划和目标的声明。前瞻性声明还包括与我们未来业务和产品发展战略有关的声明，包括Jefferies和SMBC集团的战略联盟。特别是，前瞻性声明包括关于与SMBC集团合作的潜在利益的声明，以及SMBC增加对Jefferies股权投资的意向，但SMBC没有义务这样做。前瞻性声明仅在发出之日起生效；我们不承担任何责任，也不承诺更新任何前瞻性声明。此外，由于前瞻性声明仅代表我们对未来事件的信念，其中许多事件本质上是不确定的，因此实际结果和结局可能与这些前瞻性声明中的预期结果和结局存在重大差异。我们向美国证券交易委员会提交的报告中包含了有关重要因素的信息，包括可能导致实际结果或结局与我们前瞻性声明中的结果或结局存在重大差异的风险因素。您应将任何前瞻性声明与我们向美国证交会提交的报告一起阅览和解读。过去的表现可能不代表未来的结果。不同类型的投资涉及不同程度的风险。因此，不应假设任何特定投资或投资策略的未来绩效将会带来收益，或会实现相应的绩效水平。

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