Jefferies e SMBC expandem e fortalecem sua aliança estratégica, ampliando os esforços comerciais conjuntos e aumentando a participação societária da SMBC na Jefferies

NOVA YORK E TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--Jefferies Financial Group, Inc. (NYSE: JEF) (“Jefferies”) e Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (NYSE: SMFG) (“SMFG”), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”), SMBC Nikko Securities Inc. (“SMBC Nikko”) e SMBC Nikko Securities America Inc. (coletivamente denominados “Grupo SMBC”) anunciaram hoje que expandiram sua aliança estratégica para colaborar em futuras oportunidades de negócios corporativos e no setor bancário de investimentos, bem como na vendas, negociação e pesquisa de ações.

No ano passado, a aliança estratégica entre a Jefferies e o Grupo SMBC desenvolveu os negócios de operações bancárias corporativas e de investimento de ambas as empresas, com foco em fusões e aquisições transnacionais, assistência médica e alavancagem financeira. Essa expansão significativa da aliança ampliará o escopo da colaboração em serviços de consultoria de fusões e aquisições, além de aumentar a colaboração entre os negócios de ações e mercados de capital de dívida das empresas. A aliança expandida também inclui a cobertura conjunta de clientes com grau de investimento designados que têm relações bancárias com a SMBC e agora terão cobertura dedicada de operações bancárias de investimento da Jefferies. O Grupo SMBC será responsável por produtos de crédito e mercados de capital de dívida, enquanto a Jefferies será responsável por fusões e aquisições e mercados de capital de ações. A Jefferies e o Grupo SMBC estão confiantes de que essas iniciativas, além de aumentar e fortalecer o vínculo entre as empresas, também aumentarão ainda mais a capacidade de cada empresa de atender às necessidades de seus clientes. A Jefferies e o Grupo SMBC tiveram o cuidado de implementar uma estrutura colaborativa apropriada e uma supervisão de governança para trabalhar como uma equipe unificada para entregar melhor seus recursos combinados aos clientes. O objetivo deste importante passo na jornada das empresas é coordenar ainda melhor o amplo conhecimento do setor e dos mercados de capitais da Jefferies com a profunda experiência em bancos e mercados de capitais de dívida do Grupo SMBC, combinados com um balanço patrimonial sólido para apoiar e atender os clientes.

Em 2021, a SMBC forneceu US$ 2,25 bilhões em financiamento para a Jefferies e comprou aproximadamente 4,5% das ações ordinárias da Jefferies emitidas e em circulação. Mediante as aprovações regulatórias aplicáveis e a aprovação dos acionistas da Jefferies para autorização de uma nova classe de ações ordinárias sem direito a voto, a SMBC pretende aumentar seu investimento na Jefferies por meio de compras diretas e indiretas no mercado aberto de ações ordinárias da Jefferies que serão trocadas por ações preferenciais sem direito a voto, as quais serão obrigatoriamente conversíveis em ações ordinárias sem direito a voto. Ao fazer isso, a SMBC planeja aumentar sua propriedade econômica para até 15% em uma base convertida e totalmente diluída. Considerando os preços de mercado atuais, o financiamento de US$ 2,25 bilhões da SMBC em 2021 e os investimentos resultarão em um compromisso financeiro de aproximadamente US$ 3,4 bilhões com a Jefferies. A Jefferies espera receber a aprovação das ações ordinárias sem direito a voto em uma assembleia especial de acionistas em julho de 2023. As ações preferenciais obrigatoriamente conversíveis sem direito a voto e as ações ordinárias sem direito a voto da Jefferies têm direito a receber os mesmos dividendos e distribuições que as ações ordinárias com direito a voto da Jefferies.

Após o investimento da SMBC alcançar ou ultrapassar 10% da propriedade econômica da Jefferies em uma base convertida e totalmente diluída, a SMBC terá o direito de designar um novo membro para o Conselho Administrativo da Jefferies. Esse processo estará sujeito aos procedimentos habituais de integração da Jefferies para determinar a elegibilidade e as qualificações do designado para atuar como diretor.

Rich Handler, CEO da Jefferies, e Brian Friedman, o presidente da empresa, afirmaram: “ Quando firmamos nossa aliança originalmente com o Grupo SMBC em julho de 2021, acreditávamos que era o início de uma parceria importante de longo prazo que queríamos ampliar ainda mais em nossa plataforma global. Estamos muito animados com este próximo passo lógico e objetivo que nos permitirá oferecer mais produtos e serviços aos nossos clientes atuais, além de ajudar o Grupo SMBC a atender melhor sua base de clientes. Acreditamos que isso pode ser alcançado alinhando nossos amplos recursos de operações bancárias de investimento, vendas, negociação e pesquisa com a grande base de capital e recursos de alto nível do Grupo SMBC. Estamos muito satisfeitos e gratos pelo fato de o Grupo SMBC não apenas ver o mesmo valor estratégico no desenvolvimento de nossa parceria, mas também ter confiança e fé na Jefferies, tornando o Grupo SMBC o maior acionista da Jefferies”.

O presidente e CEO do Grupo SMFG, Jun Ohta, o presidente e o CEO da SMBC, Akihiro Fukutome e Yuichiro Kondo, e o CEO da SMBC, Nikko, comentaram: “ Nossa aliança estratégica está avançando como planejamos. A diversidade de capacidades e o foco no cliente da Jefferies complementa a visão de longo prazo do Grupo SMBC para melhor atender nossos clientes. A Jefferies construiu uma franquia líder global de operações bancárias de investimento, que o Grupo SMBC aprimorou durante a primeira fase de nossa aliança em 2021. Este próximo passo em nossa colaboração e no maior alinhamento de nossos recursos reúne o melhor dos bancos comerciais e de investimento para nossos clientes. Além disso, acreditamos que é do interesse de nossos acionistas expandir nossa parceria com a Jefferies e esperamos a entrada de um representante nosso no Conselho Administrativo da Jefferies. Temos muito trabalho pela frente e estamos animados para encontrar outras maneiras mutuamente benéficas de trabalhar em parceria com a Jefferies a longo prazo”.

A Citi e a SMBC Nikko atuaram como consultoras financeiras, e a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atuou como consultora jurídica do Grupo SMBC. A Jefferies LLC atuou como consultora financeira, enquanto a Cravath, Swaine & Moore LLP e a Davis Polk & Wardwell LLP atuaram como consultoras jurídicas da Jefferies.

Sobre o Jefferies Financial Group Inc.

A Jefferies é uma empresa líder global em serviços bancários de investimento e mercados de capitais que fornece serviços de consultoria, vendas e negociação, pesquisa e gestão de patrimônio. Com mais de 40 escritórios no mundo todo, oferecemos insights e expertise para investidores, empresas e governos.

Sobre o Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

A SMFG é uma das maiores instituições financeiras com sede no Japão, com presença em todos os negócios bancários corporativos e de consumo. Por meio de suas subsidiárias e afiliadas, a SMFG oferece uma gama diversificada de serviços financeiros, incluindo operações bancárias comerciais, leasing, valores mobiliários, cartão de crédito, serviços financeiros ao consumidor e outras soluções. Os ativos totais consolidados da SMFG eram de 264 trilhões de ienes em 31 de dezembro de 2022.

Sobre a Sumitomo Mitsui Banking Corporation

A SMBC é a subsidiária de serviços bancários comerciais da SMFG e um dos maiores bancos do mundo com base no total de ativos. Ela fornece uma ampla gama de serviços bancários corporativos e de consumo no Japão e globalmente.

Sobre a SMBC Nikko Securities Inc.

A SMBC Nikko é uma das principais empresas de valores mobiliários de linha completa no Japão, atendendo todos os segmentos de clientes com uma ampla gama de produtos e serviços financeiros com sua rede internacional.

