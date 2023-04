Jefferies et SMBC renforcent leur alliance stratégique, élargissent les efforts commerciaux conjoints et accroissent la participation de SMBC à Jefferies

NEW YORK et TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Jefferies Financial Group, Inc. (NYSE : JEF) (« Jefferies ») et Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (NYSE : SMFG) (« SMFG »), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (« SMBC »), SMBC Nikko Securities Inc. (« SMBC Nikko ») et SMBC Nikko Securities America Inc. (collectivement, « SMBC Group ») ont annoncé aujourd’hui avoir élargi leur alliance stratégique pour collaborer sur les futures opportunités d’affaires en banque d’entreprise et d’investissement, ainsi que dans la vente d’actions, le trading et la recherche.

Au cours de l’année écoulée, l’alliance stratégique entre Jefferies et SMBC Group a fait progresser les activités bancaires d’entreprise et d’investissement des deux entreprises, en mettant l’accent sur les fusacs transfrontalières, les soins de santé et la finance à effet de levier. Cette expansion importante de l’alliance élargira la portée de la collaboration aux services de conseil en fusacs et renforcera la collaboration entre les activités des entreprises sur les marchés d'actions et de capitaux d'emprunt. L’alliance élargie comprend également une couverture conjointe des clients désignés de qualité investissement qui ont des relations bancaires avec SMBC et qui bénéficieront maintenant de la couverture bancaire d'investissement dédiée de Jefferies. SMBC Group sera responsable des produits de crédit et des marchés des capitaux d’emprunt, tandis que Jefferies sera responsable des marchés fusacs et des capitaux propres. Jefferies et SMBC Group sont convaincus que ces initiatives permettront non seulement de développer et de renforcer les liens entre les entreprises, mais aussi d’améliorer encore la capacité de chaque entreprise à répondre aux besoins de ses clients. Jefferies et SMBC Group ont pris soin de mettre en œuvre le cadre collaboratif approprié et la surveillance de la gouvernance pour travailler comme une seule équipe afin de fournir au mieux leurs ressources combinées aux clients. L’objectif de cette nouvelle étape importante dans la voie commune des entreprises est de mieux coordonner les connaissances approfondies de Jefferies sur le secteur et les marchés des capitaux avec l’expertise approfondie de SMBC Group en matière d'activités bancaires et de marchés des capitaux d’emprunt, avec un bilan solide pour soutenir et servir les clients.

En 2021, SMBC a fourni 2,25 milliards de dollars de financement à Jefferies et a acheté environ 4,5 % des actions ordinaires émises et en circulation de Jefferies. SMBC a maintenant l’intention, sous réserve des approbations réglementaires applicables et de la réception de l’approbation des actionnaires de Jefferies pour l’autorisation d’une nouvelle catégorie d’actions ordinaires sans droit de vote, d’augmenter son investissement dans Jefferies par le biais d’achats directs et indirects sur marché ouvert d’actions ordinaires de Jefferies qui seront échangées contre des actions privilégiées sans droit de vote qui seront obligatoirement convertibles en actions ordinaires sans droit de vote. Ce faisant, SMBC prévoit d’augmenter sa propriété économique jusqu’à 15 % sur une base convertie et entièrement diluée. Le financement de 2,25 milliards de dollars de SMBC en 2021 et les investissements se traduiront, aux prix actuels du marché, par un engagement financier d’environ 3,4 milliards de dollars envers Jefferies. Jefferies s’attend à obtenir l’approbation des actions ordinaires sans droit de vote lors d’une assemblée extraordinaire des actionnaires en juillet 2023. Les actions privilégiées obligatoirement convertibles sans droit de vote et les actions ordinaires sans droit de vote de Jefferies ont le droit de recevoir les mêmes dividendes et distributions que les actions ordinaires avec droit de vote de Jefferies.

Lorsque l’investissement de SMBC atteint ou dépasse 10 % de la propriété économique de Jefferies sur une base convertie et entièrement diluée, SMBC aura le droit de désigner un nouveau membre au conseil d’administration de Jefferies. Ce processus sera soumis aux procédures habituelles d’intégration de Jefferies afin de déterminer l’admissibilité et les qualifications de la personne désignée à servir à titre d’administrateur.

Rich Handler, PDG de Jefferies, et Brian Friedman, son président, déclarent : « Lorsque nous avons conclu notre alliance avec SMBC Group en juillet 2021, nous savions que c’était le début d’un partenariat pérenne que nous espérions élargir encore sur notre plateforme mondiale. Nous sommes très enthousiasmés par cette prochaine étape logique et simple qui nous permettra d’offrir plus de produits et de services à nos clients existants et nous serons également en mesure d’aider SMBC Group à mieux servir sa clientèle. Nous pensons que la meilleure façon d’y parvenir est d’aligner nos vastes capacités de banque d’investissement, de vente, de négociation et de recherche avec les importantes capacités de capital et de classe mondiale de SMBC Group. Nous sommes extrêmement heureux et reconnaissants que SMBC Group voit non seulement la même valeur stratégique dans la croissance de notre partenariat, mais qu’il ait également confiance en Jefferies, ce qui fera de SMBC Group le plus grand actionnaire de Jefferies. »

Le président et CEO du groupe de SMFG, Jun Ohta, le président et CEO de SMBC, Akihiro Fukutome, et Yuichiro Kondo, CEO de SMBC Nikko, déclarent : « Notre alliance stratégique progresse comme nous l’avions prévu. L’étendue des capacités et le focus client de Jefferies correspondent à la vision à long terme de SMBC Group de servir au mieux ses clients. Jefferies a construit une franchise mondiale de banque d’investissement, que SMBC Group a renforcée au cours de la première phase de notre alliance en 2021. Cette prochaine étape de notre collaboration unique et de l’alignement de nos ressources rassemble le meilleur des services bancaires commerciaux et d’investissement pour nos clients. Nous pensons également qu’il est dans l’intérêt de nos actionnaires d’élargir notre partenariat avec Jefferies et nous nous réjouissons de voir notre représentant se joindre au conseil d’administration de Jefferies. Il y a beaucoup à faire ensemble et nous sommes ravis de trouver d’autres moyens mutuellement bénéfiques de travailler en partenariat avec Jefferies à long terme. »

Citi et SMBC Nikko ont agi en qualité de conseillers financiers et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a agi à titre de conseiller juridique de SMBC Group. Jefferies LLC a agi en tant que conseiller financier et Cravath, Swaine & Moore LLP et Davis Polk & Wardwell LLP ont agi en qualité de conseillers juridiques de Jefferies.

À propos de Jefferies Financial Group Inc.

Jefferies est un chef de file mondial des services bancaires d’investissement et des marchés financiers qui fournit des services de conseil, de vente et de négociation, de recherche et de gestion de patrimoine. Avec plus de 40 bureaux à travers le monde, nous offrons des perspectives et une expertise aux investisseurs, aux entreprises et aux gouvernements.

À propos de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

SMFG est l’une des plus grandes institutions financières dont le siège social est au Japon, avec une présence établie dans toutes les activités bancaires de particuliers et d’entreprises. Par l’intermédiaire des filiales et des sociétés affiliées, SMFG offre une gamme diversifiée de services financiers, notamment activités bancaires commerciales, crédit-bail, valeurs mobilières, cartes de crédit, financement à la consommation et autres services. L’actif total consolidé de SMFG s'élevait à 264 trillions de yens au 31 décembre 2022.

À propos de Sumitomo Mitsui Banking Corporation

SMBC est la filiale d'activités bancaires commerciales de SMFG et l’une des plus grandes banques au monde sur la base du total des actifs. La société fournit une vaste gamme de services bancaires aux entreprises et aux particuliers au Japon et à l'international.

À propos de SMBC Nikko Securities Inc.

SMBC Nikko est l’une des principales sociétés de valeurs mobilières au Japon couvrant tous les segments de clients avec une large gamme de produits et services financiers à travers son réseau international.

Informations supplémentaires et où les trouver

Cette communication peut être considérée comme un document de sollicitation à l’égard de l’approbation des actionnaires (l’« Approbation des actionnaires ») du certificat de constitution modifié et reformulé autorisant la création d’actions ordinaires sans droit de vote. Dans le cadre d’une assemblée extraordinaire de ses actionnaires pour l’Approbation des actionnaires, Jefferies a l’intention de déposer des documents pertinents auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris la déclaration de procuration de Jefferies sous forme préliminaire et définitive. LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES DE JEFFERIES SONT INVITÉS À LIRE TOUS LES DOCUMENTS PERTINENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC, Y COMPRIS LA DÉCLARATION DE PROCURATION DE JEFFERIES (SI ET LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES), CAR ILS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE CERTIFICAT DE CONSTITUTION MODIFIÉ ET REFORMULÉ PROPOSÉ. Les investisseurs et les porteurs de titres sont ou seront en mesure d’obtenir les documents (si et lorsqu’ils seront disponibles) gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov, ou auprès de Jefferies en adressant une demande à Laura Ulbrandt DiPierro, Corporate Secretary, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022.

Participants à la sollicitation

Jefferies et ses administrateurs, dirigeants et autres membres de la direction et employés, en vertu des règles de la SEC, peuvent être considérés comme des « participants » à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de Jefferies en faveur de l’Approbation des actionnaires. L’information sur les administrateurs et les dirigeants de Jefferies est présentée dans la déclaration de procuration de Jefferies à l’annexe 14A de son assemblée annuelle des actionnaires de 2023, qui a été déposée auprès de la SEC le 17 février 2023. Dans la mesure où les avoirs de titres de Jefferies par ses administrateurs ou dirigeants ont changé depuis les montants indiqués dans la déclaration de procuration de 2023, ces changements ont été ou seront reflétés dans les déclarations initiales de propriété effective sur le formulaire 3 ou les déclarations de changement de propriété sur le formulaire 4 déposés auprès de la SEC. Des renseignements supplémentaires concernant les intérêts directs ou indirects, par les participations en valeurs mobilières ou autres, des participants de Jefferies à la sollicitation, qui peuvent, dans certains cas, être différents de ceux des actionnaires de Jefferies en général, seront présentés dans la déclaration de procuration de Jefferies relative à l’Approbation des actionnaires lorsqu’elle sera disponible.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de règle refuge de la Section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations sur notre avenir et des déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « penser », « s'attendre à », « anticiper », « peut », « avoir l'intention de », « perspectives », « estimer », « prévision », « projet », les conjugaisons au futur et au conditionnel, et d’autres mots et expressions similaires, et sont sujettes à de nombreuses hypothèses, risques et incertitudes, qui changeront au fil du temps. Les déclarations prospectives peuvent contenir des convictions, des objectifs, des intentions et des attentes concernant les revenus, les bénéfices, les opérations, les arrangements et d’autres résultats, et peuvent inclure des déclarations de performance, de plans et d’objectifs futurs. Les déclarations prospectives comprennent également des déclarations relatives à nos stratégies de développement futur de nos activités et de nos produits, y compris l’alliance stratégique de Jefferies et SMBC Group. En particulier, les déclarations prospectives comprennent des déclarations sur les avantages potentiels de la collaboration avec SMBC Group et l’intention de SMBC d’augmenter son investissement en actions dans Jefferies, étant donné que SMBC n’est pas tenue de le faire. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites ; nous n’assumons aucune obligation et ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives. De plus, étant donné que les déclarations prospectives ne représentent que notre conviction à l’égard d’événements futurs, dont bon nombre sont intrinsèquement incertains, les résultats réels peuvent différer, éventuellement de manière significative, des résultats prévus indiqués dans ces déclarations prospectives. Les informations relatives aux facteurs importants, y compris les facteurs de risque qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent, éventuellement de manière significative, de ceux de nos déclarations prospectives figurent dans les rapports que nous déposons à la SEC. Le lecteur est invité à interpréter toute déclaration prospective avec les rapports que nous déposons à la SEC. Les résultats passés peuvent ne pas être indicatifs des résultats futurs. Différents types d’investissements impliquent différents degrés de risque. Par conséquent, il convient de ne pas présumer que les performances futures d’un investissement ou d’une stratégie d’investissement spécifique seront rentables ou égales au(x) niveau(x) de performance indiqué(s).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.