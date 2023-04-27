挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球人工智能软件公司、AI Virtual Smart Sensors™全球领导者Elliptic Labs (OSE: ELABS)今天宣布，其AI Virtual Smart Sensors™ INNER BEAUTY®将在全球五大智能手机制造商之一的Vivo Y78+智能手机上首次推出。Vivo Y78+是一款中高端大容量智能手机，将面向中国市场推出。Vivo Y78+由Elliptic Labs合作伙伴高通提供驱动，搭载了高通骁龙695芯片组。此次合作的合同之前由Elliptic Labs宣布。

“我们与全球五大智能手机制造商之一的Vivo合作的首款智能手机的发布表明我们的AI Virtual Smart Sensors™继续推动智能手机市场的创新，”Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen表示。“我们正在与全球最大的智能手机制造商合作，推动我们的AI虚拟智能传感器更广泛地应用于各种设备中，致力于使设备更加环保、智能和用户友好。”

AI虚拟接近传感器INNER BEAUTY

Elliptic Labs的AI虚拟接近传感器INNER BEAUTY在用户将智能手机放在耳朵旁通话时关闭智能手机的显示屏并禁用屏幕的触摸功能。如果缺少这种接近检测能力，用户的耳朵或面颊可能会在通话期间意外触发不需要的操作，例如挂断或拨打号码。自动关闭屏幕还有助于节省电池寿命。接近检测是所有现今市场上智能手机所使用的核心功能。

Elliptic Labs的AI虚拟接近传感器INNER BEAUTY提供强大的接近检测，无需专用硬件传感器。通过将硬件传感器替换为我们的软件，AI虚拟接近传感器降低了设备成本并消除了采购风险。

INNER BEAUTY是Elliptic Labs的注册商标。

AI虚拟智能传感器、AI虚拟人体存在传感器和AI虚拟智能传感器平台是Elliptic Labs的商标。

所有其他商标或服务市场归其各自组织所有。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。该公司成立于2006年，是挪威奥斯陆大学的研究分支机构，采用机器学习、超声波和传感器融合等专利软件，提供直观的手势感应、接近感应、存在感应、呼吸和心跳检测技术。其可扩展的AI虚拟智能传感器平台创建了可持续、便捷的纯软件传感器，已在全球数亿台设备中得到部署。Elliptic Labs是唯一一家使用人工智能软件、超声波和传感器融合技术在大规模市场实现检测功能的软件公司。该公司于2022年3月在奥斯陆证券交易所的主板块上市。

Elliptic Labs总部位于挪威，在美国、中国、韩国、中国台北和日本等地均设有分支机构。其技术和知识产权在挪威开发，并完全归公司所有。