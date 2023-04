GA Drilling teste avec succès une technologie révolutionnaire permettant un forage géothermique profond

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--GA Drilling, a.s. (« GA Drilling ») a réalisé la première démonstration publique de son nouvel outil de forage profond, ANCHORBIT®. GA Drilling a développé cet outil dans le but de réduire sensiblement le coût du forage géothermique profond en doublant la vitesse de forage et en prolongeant la durée de vie des trépans dans les formations dures et abrasives.

Le test a été réalisé le 25 avril 2023, en partenariat avec Nabors Industries Ltd. (« Nabors ») (NYSE : NBR) dans leur centre technologique de Houston. L’intégration des outils de forage innovants de GA Drilling au sein des opérations de forage automatisées de pointe de Nabors devrait accélérer la commercialisation sur le terrain et éliminer les obstacles économiques traditionnels aux projets de géothermie profonde. Cela devrait également permettre d’élargir l’accès mondial à l’énergie géothermique.

GA Drilling, une société de technologie géothermique ayant des opérations à Houston (États-Unis), Bratislava (Slovaquie) et Bristol (Royaume-Uni), est un pionnier dans le domaine du forage avancé, utilisant des technologies de forage au plasma et thermomécanique, ainsi qu’un expert en matière de mouvement/ancrage.

Exploiter la géothermie n’importe où nécessite de nouvelles technologies de forage profond

Les centrales géothermiques fournissent de l’énergie 24h/24 et 7j/7 depuis des décennies, mais uniquement dans des zones tectoniquement actives comme la Californie ou l’Islande, où seul un forage relativement peu profond est nécessaire. Partout ailleurs, les technologies conventionnelles n’ont jusqu’à présent pas permis un forage rentable. GA Drilling est en train de lancer des technologies révolutionnaires pour libérer progressivement cette énorme source d’énergie de base sans fossiles partout où cela est nécessaire, et fournir des térawatts d’énergie propre à partir de profondeurs sans précédent dans le monde entier. L’entreprise cherche également à exploiter l’opportunité commerciale que représente l’énergie géothermique.

ANCHORBIT® est spécialement conçu pour les formations rocheuses dures à haute température

ANCHORBIT® est un système de type « downhole walking » qui canalise les vibrations et améliore la stabilité lors du forage au moyen de systèmes rotatifs utilisés dans les formations dures et abrasives que l’on retrouve fréquemment dans les projets géothermiques profonds et chauds. Dans ces conditions, ANCHORBIT® devrait doubler le taux de pénétration et la durée de vie du trépan, l’outil permettant de stabiliser le trépan dans le puits de forage, et d’y appliquer davantage de poids. Actuellement, le forage dans de telles conditions se traduit par des vibrations, un faible taux de pénétration et un remplacement fréquent des trépans.

ANCHORBIT® est conçu pour améliorer l’aspect financier du forage et pour rendre davantage de projets géothermiques économiquement viables. Il s’agit d’une solution prête à l’emploi qui s’intègre au forage rotatif conventionnel, ce qui permettra une commercialisation immédiate une fois le cycle de développement final terminé. L’outil est également conçu pour s’intégrer à la technologie PLASMABIT® de GA Drilling, qui change la donne pour l’industrie du forage géothermique.

Atteindre les objectifs de décarbonation

L’énergie géothermique est la seule source d’énergie de base propre, renouvelable et fiable ; cependant, en raison de la répartition géographique limitée des roches à haute température proches de la surface du sol, son plein potentiel reste largement inexploité jusqu’à présent. ANCHORBIT® est conçu pour rendre possible un forage profond dans des formations dures et à haute température, à un coût comparable au forage conventionnel dans des puits peu profonds. Ces technologies éprouvées visent à pénétrer la roche cristalline à des taux de pénétration élevés et à des profondeurs supérieures à 5 km (3 milles). L’énergie propre est générée en produisant de l’eau chauffée à l’intérieur de la croûte terrestre, puis en la convertissant en électricité à la surface. S’appuyant sur une infrastructure technologique commune et sur la possibilité d’accéder à la géothermie presque partout dans le monde, GA Drilling va accélérer et élargir la disponibilité des options énergétiques sans carbone pour la production d’électricité. La géothermie est également une solution idéale pour moderniser les centrales électriques au charbon à forte intensité de carbone, éliminer les émissions et renforcer l’indépendance énergétique des pays vis-à-vis des combustibles fossiles.

Commentaires de la direction

Igor Kočiš, fondateur et PDG de GA Drilling, déclare que : « Pendant des années, notre équipe a travaillé sans relâche pour rendre possible une énergie géothermique de base propre partout dans le monde. Nous sommes ravis d’avoir obtenu aujourd’hui dans un vrai puits un succès important : l’utilisation réussie de notre premier outil ANCHORBIT®, tel qu’il peut être utilisé dans le cadre des projets géothermiques actuels. Il va permettre d’améliorer le rendement de ces projets, de réduire les risques et d’aider l’industrie actuelle à étendre ses projets à de nouveaux territoires. Nous entamons une nouvelle ère pour notre entreprise et pour toute la filière géothermique, notre objectif étant de devenir un acteur décisif du mix énergétique. Grâce à cette percée, nous avons fait un nouveau grand pas en avant vers la réalisation de notre promesse de permettre la "Géothermie Partout". »

Tomas Kristofic, fondateur et directeur technique de GA Drilling, déclare que : « La technologie ANCHORBIT® est un excellent mélange de technologies existantes, "pimentée" par des innovations uniques. En conséquence, elle améliore de façon inégalée les performances de forage et est cohérente par rapport aux technologies de forage existantes. Il s’agit d’une avancée attendue depuis longtemps sur la voie d’une technologie de pointe qui sera vectrice d’une révolution géothermique. »

Siggi Meissner, président du département Transition énergétique et Automatisation industrielle chez Nabors Industries, déclare : « Félicitations à GA Drilling pour la démonstration réussie de sa technologie ANCHORBIT. Le test a fourni une expérience et des informations précieuses à l’heure où nous cherchons à intégrer des outils géothermiques nouveaux et innovants sur les plateformes de Nabors. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec GA. »

À propos de GA Drilling

GA Drilling, avec ses technologies brevetées ANCHORBIT® et PLASMABIT®, offre une solution révolutionnaire pour une source locale et indépendante d’électricité, de chauffage, d’eau propre et de production alimentaire dans un monde instable. L’entreprise vise à fournir des solutions modulaires et évolutives pour une production d’énergie neutre en carbone. L’énergie géothermique est la seule source renouvelable d’énergie propre et de base, disponible 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an. Elle fonctionne indépendamment des conditions météorologiques ou du cycle jour-nuit. PLASMABIT® permet de réduire considérablement la durée des opérations et de réaliser des économies en forant plus rapidement, plus profondément et à moindre coût à travers n’importe quel matériau, y compris les roches dures et l’acier. Cette technologie est le résultat de plusieurs années de R&D, avec plus de 25 brevets déposés, le tout soutenu par une équipe à temps plein de plus de 60 ingénieurs et chercheurs, un financement industriel, des investisseurs, des subventions de recherche de l’UE et des partenariats stratégiques de développement technologique avec des chefs de file de l’industrie du forage en Europe, aux États-Unis et en Asie : www.gadrilling.com.

À propos de Nabors Industries

Nabors Industries (NYSE : NBR) est un fournisseur de premier plan de technologies avancées destinées à l’industrie de l’énergie. Présent dans plus de 15 pays, Nabors a mis en place un réseau mondial de personnes, de technologies et d’équipements pour déployer des solutions permettant une production d’énergie sûre, efficace et responsable. En s’appuyant sur ses compétences clés, notamment dans les domaines du forage, de l’ingénierie, de l’automatisation, de la science des données et de la fabrication, Nabors vise à innover dans l’avenir de l’énergie et à permettre la transition vers un monde à plus faibles émissions de carbone. Pour en savoir plus sur Nabors et son leadership en matière de technologies énergétiques, rendez-vous sur : www.nabors.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.