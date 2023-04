IonQ annonce un accord avec le Quantum Research Center - Technology Innovation Institute des Émirats arabes unis

COLLEGE PARK, Maryland--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE : IONQ), chef de file de l’informatique quantique, annonce aujourd’hui un nouvel accord avec le Quantum Research Center - Technology Innovation Institute (QRC-TII) d'Abou Dhabi aux Émirats arabes unis. L’accord permettra au QRC-TII d’accéder à l’ordinateur quantique Aria d'IonQ pour tester et exécuter des algorithmes quantiques.

« Nous sommes heureux de fournir au Technology Innovation Institute l’accès à ce que nous croyons être l’ordinateur quantique le plus puissant au monde, alors que l'institut cherche à développer des algorithmes quantiques pour résoudre les problèmes les plus complexes d’aujourd’hui », déclare Peter Chapman, CEO et président d'IonQ. « L’intérêt pour l’informatique quantique s’est accru dans toute la région ces dernières années, et IonQ est fier d’être reconnu comme l’un des principaux moteurs de l’innovation et de l’accessibilité du matériel quantique. »

Ces dernières années, le gouvernement des Émirats arabes unis a alloué des millions de dollars pour soutenir le QRC-TII et faire progresser un secteur de l’informatique quantique en plein essor dans le pays. Composé d’un large éventail de scientifiques, de chercheurs et d’ingénieurs de premier plan dans le monde, l’institut concentre son attention sur la création de meilleurs algorithmes quantiques sur des systèmes quantiques disponibles dans le commerce. L’annonce d’aujourd’hui renforce les efforts du QRC-TII pour développer, comparer et optimiser des algorithmes quantiques novateurs ainsi que des techniques de caractérisation quantique et d’atténuation des erreurs quantiques.

« L’accès à IonQ Aria offrira aux développeurs du QRC-TII la possibilité de tester et d’optimiser de nouveaux algorithmes optimisés par l'informatique quantique pour relever des défis informatiques. Ces problèmes complexes vont des circuits quantiques heuristiques variationnels pour les problèmes d’optimisation au prototypage d’algorithmes quantiques rigoureux pour l’arithmétique matricielle et la simulation quantique », déclare le professeur José Ignacio Latorre, chercheur principal, QRC-TII. « En outre, les utilisateurs peuvent plus facilement explorer des techniques de caractérisation quantique et d’atténuation des erreurs, conduisant potentiellement à des algorithmes plus précis. »

L’accord d’IonQ avec le QRC-TII aux Émirats arabes unis est le dernier d’une série de développements internationaux pour IonQ ces derniers mois. En janvier de cette année, IonQ a acquis la startup canadienne Entangled Networks pour son expertise en réseau quantique, ouvrant ainsi son premier bureau au Canada. Le mouvement a suivi de près la création de deux entités commerciales internationales en Allemagne et en Israël l’année dernière, rendant ainsi les systèmes de classe mondiale d'IonQ accessibles à un éventail d’entreprises, d’États et de gouvernements européens.

À propos d'IonQ

IonQ, Inc. est un leader dans le domaine de l'informatique quantique, qui a fait ses preuves en matière d'innovation et de déploiement. IonQ Aria est le petit dernier d'une gamme de systèmes quantiques commerciaux, avec une offre inégalée de 25 qubits algorithmiques. Grâce à des performances record, IonQ a défini ce qu’il estime être le meilleur chemin vers la mise à l’échelle.

IonQ est la seule entreprise dont les systèmes quantiques sont disponibles via le cloud sur Amazon Braket, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi que via un accès API direct. IonQ a été créée en 2015 par Christopher Monroe et Jungsang Kim sur la base de 25 années de recherches pionnières. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.ionq.com.

Déclarations prospectives d'IonQ

