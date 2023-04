Alnylam et Regeneron publient des données cliniques provisoires positives de Phase 1 évaluant ALN-APP, un iARN thérapeutique expérimental pour la maladie d’Alzheimer et l’angiopathie amyloïde cérébrale

CAMBRIDGE, Massachusetts et TARRYTOWN, New York--(BUSINESS WIRE)--Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq : ALNY) et Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq : REGN) ont annoncé aujourd’hui des résultats provisoires positifs du volet à dose unique ascendante en cours de l’étude de Phase 1 évaluant ALN-APP, un iARN expérimental ciblant la protéine précurseur de l'amyloïde (APP) en développement pour le traitement de la maladie d’Alzheimer et de l’angiopathie amyloïde cérébrale (AAC).

Vingt patients ont été recrutés dans trois groupes à dose unique dans la partie A de l’étude de Phase 1 en cours chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer précoce. Dans cette étude, à ce jour, les doses uniques d’ALN-APP, administrées par injection intrathécale, ont été bien tolérées. Tous les événements indésirables ont été légers ou modérés, et les données disponibles sur le liquide cérébrospinal pour les globules blancs et les protéines sont similaires au placebo. Les premières données sur la chaîne légère du neurofilament d’un sous-ensemble de groupes (2 sur 3 à l'étude) sont comparables à celles du placebo. Les patients traités par ALN-APP ont présenté une réduction dose-dépendante, rapide et durable dans le liquide cérébrospinal de l'APPα soluble (sAPPα) et de l'APPβ soluble (sAPPβ), les biomarqueurs d'engagement des cibles, avec une réduction maximale de 84 % et 90 %, respectivement. Les diminutions médianes des deux biomarqueurs de plus de 70 % ont été maintenues pendant au moins trois mois à la dose la plus élevée testée. Les résultats intermédiaires détaillés de cette étude devraient être communiqués lors d’une prochaine conférence scientifique.

« Via son mécanisme de ciblage en amont, ALN-APP a le potentiel de s’attaquer à la cause sous-jacente de deux maladies dévastatrices du SNC, la maladie d’Alzheimer et l'AAC, qui touchent plusieurs millions de personnes et leurs proches à travers le monde. Nous sommes donc ravis par ces données cliniques provisoires pour ALN-APP, qui démontrent une réduction rapide, substantielle et soutenue des protéines cibles et une innocuité et une tolérabilité encourageantes à ce jour », déclare Pushkal Garg, M.D., Chief Medical Officer, Alnylam. « Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à faire progresser ALN-APP dans le cadre de l’étude de Phase 1, qui orientera nos futurs plans de développement tant pour la maladie d’Alzheimer que pour l’AAC. »

Ces premiers résultats établissent la première traduction humaine de la plateforme du conjugué C16-siRNA propriétaire d’Alnylam pour l'administration dans le système nerveux central (SNC) et constituent la première démonstration clinique du silençage génique dans le cerveau humain à l’aide d’un iARN thérapeutique.

« Établir une preuve de concept chez l'humain avec ALN-APP est une étape majeure dans nos efforts pour étendre notre moteur de produits organiques aux tissus extra-hépatiques comme le SNC, un objectif crucial dans notre stratégie Alnylam P5x25 », déclare Yvonne Greenstreet, MBChB, CEO d’Alnylam. « Cela renforce encore notre conviction que les agents thérapeutiques iARN ont le potentiel de devenir une nouvelle classe de médicaments pour le silençage des gènes impliqués dans des maladies du SNC. Compte tenu de ces données provisoires encourageantes, nous accélérons nos efforts avec Regeneron pour proposer d’autres candidats au développement génétiquement validé pour d’autres maladies neurologiques, dont beaucoup n’ont que peu ou pas d’options thérapeutiques pour les patients. »

« Quand nous avons lancé cette collaboration, l’idée de silencer efficacement les gènes causant des maladies dans le cerveau était tout simplement un rêve audacieux. Les données actuelles suggèrent que ce rêve est plus proche de devenir une réalité, et apportent de l’espoir aux nombreux patients souffrant de maladies neurologiques incurables », déclare George D. Yancopoulos, M.D., Ph.D., président et responsable scientifique, Regeneron. « Cette approche visant à prévenir la production de protéines précurseurs de l'amyloïde — au lieu d’essayer d'éliminer les plaques amyloïdes après qu’elles se sont déjà formées — fournit une nouvelle façon de lutter potentiellement contre le fléau de la maladie d’Alzheimer, qui a dévasté tant de familles et s’est avéré historiquement difficile à traiter. »

Une étude plus approfondie des doses uniques d’ALN-APP est en cours dans la partie A de l’étude de Phase 1 (Canada, Pays-Bas, Royaume-Uni et États-Unis) afin d’évaluer l’innocuité et la durée d’action à plus long terme et d’identifier le régime multidose dans la partie B. La partie B inclura les patients de la partie A et a reçu l’autorisation réglementaire pour commencer au Canada, où la majorité des patients de la partie A de l’essai clinique ont été recrutés. D’autres données précliniques, ainsi que les nouvelles données cliniques annoncées aujourd’hui, seront partagées avec la FDA, qui a placé une suspension clinique partielle sur la partie B aux États-Unis en raison des conclusions observées dans de précédentes études de toxicologie chronique non cliniques.

En plus d'ALN-APP, Alnylam et Regeneron ont désigné dix cibles au sein du SNC dans le cadre de leur collaboration exclusive lancée en 2019 visant à découvrir des iARN thérapeutiques pour les maladies oculaires et du SNC.

Informations relatives à la téléconférence

La direction d’Alnylam discutera des résultats provisoires de l’étude de Phase 1 évaluant ALN-APP dans le cadre d'une téléconférence le mercredi 26 avril 2023 à 16h30 ET. Pour suivre la téléconférence, veuillez vous inscrire en ligne sur https://register.vevent.com/register/BIb41f4e1e79eb4e31ab9ca7ef237aadbf. Les participants sont priés de s’inscrire au moins 15 minutes avant le début. Un enregistrement sera disponible deux heures après la téléconférence et consultable sur la même page Web pendant six mois.

Une webdiffusion audio en direct de la téléconférence sera disponible sur la section Investors du site Web de la Société à l’adresse www.alnylam.com/events. L'enregistrement de la webdiffusion sera disponible sur le site Web d’Alnylam environ deux heures après l’événement.

À propos de l’étude de Phase 1 évaluant ALN-APP

L’étude de Phase 1 est un essai multicentrique, randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo conçu pour évaluer l’innocuité, la tolérabilité, la pharmacocinétique et les effets pharmacodynamiques d'ALN-APP chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer précoce. L’étude est menée en deux parties : une phase de dose ascendante unique et une phase de dose multiple chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer précoce. Cette étude prévoit de recruter jusqu'à 60 patients.

La phase intermédiaire de l’étude de Phase 1 évaluant ALN-APP est axée sur l’évaluation de l'innocuité, de la tolérabilité et des niveaux de biomarqueurs d’engagement des cibles, sAPPα et sAPPβ.

À propos d'ALN-APP

ALN-APP est un iARN thérapeutique expérimental administré par voie intrathécale ciblant la protéine précurseur de l'amyloïde (PPA) en développement pour le traitement de la maladie d’Alzheimer et de l’angiopathie amyloïde cérébrale (AAC). Les mutations génétiques qui augmentent la production de PPA ou modifient son clivage provoquent la maladie d’Alzheimer précoce, l’AAC précoce, ou les deux. ALN-APP est conçu pour diminuer l’ARNm de la PPA dans le système nerveux central (SNC), pour diminuer la synthèse de la PPA et de tous les produits de clivage intracellulaire et extracellulaire dérivé de la PPA en aval, y compris la bêta amyloïde (Aβ). La réduction de la production de PPA devrait diminuer la sécrétion de peptides Aβ qui s'accumulent dans des dépôts amyloïdes extracellulaires et réduire les produits de clivage intraneuronal de la PPA qui déclenchent la formation d’enchevêtrements neurofibrillaires et provoquent un dysfonctionnement neuronal dans la maladie d’Alzheimer. ALN-APP est le premier programme utilisant la technologie du conjugué C16-siRNA propriétaire d’Alnylam, qui permet une administration améliorée aux cellules du SNC. Ce programme est développé en collaboration avec Regeneron Pharmaceuticals. L'innocuité et l’efficacité d'ALN-APP n’ont pas été évaluées par la FDA, l’EMA ou toute autre autorité sanitaire.

À propos de la maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer est la maladie neurodégénérative la plus courante et la forme la plus commune de démence, touchant plus de 30 millions de personnes dans le monde. La maladie d’Alzheimer se caractérise par une perte de mémoire progressive et un déclin cognitif, avec une accumulation neuropathologique de plaques amyloïdes, des enchevêtrements neurofibrillaires et une neuroinflammation, entraînant finalement une atrophie cérébrale importante. La progression de la maladie entraîne une perte progressive de l’autonomie, une augmentation du fardeau des soignants, l’hospitalisation et la mort prématurée. La maladie d’Alzheimer précoce fait référence à un sous-groupe de la maladie d’Alzheimer avec l’apparition des symptômes avant l’âge de 65 ans, et représente entre 4 % et 6 % de l’ensemble de la maladie d’Alzheimer. La maladie d’Alzheimer précoce est la principale cause de démence chez les jeunes et est une cause importante d’invalidité et de mortalité précoce. Les options de traitement disponibles incluent le traitement symptomatique et le traitement pour réduire les dépôts d’amyloïdes dans le cerveau. Il n’existe actuellement aucun traitement disponible dont l'arrêt ou l'inversement de la progression de la maladie ait été démontré.

À propos de l'angiopathie amyloïde cérébrale

L’angiopathie amyloïde cérébrale (AAC) est la deuxième cause la plus fréquente d’AVC hémorragique. L'AAC est définie par le dépôt progressif de bêta amyloïde (Aβ) dans les parois des petites artères, des artérioles et des capillaires dans le cerveau, provoquant une réactivité vasculaire altérée, des lésions tissulaires focales et un risque accru d’hémorragie intracérébrale. L’AAC s’est également révélée être un contributeur indépendant à une déficience cognitive. Il n’existe actuellement pas d’options de traitement disponibles pour l'AAC.

À propos de l'iARN

L’iARN (interférence ARN), un processus cellulaire naturel de silençage génique, est l’un des secteurs émergents les plus prometteurs et progressant le plus rapidement dans le domaine de la biologie et du développement de médicaments. Sa découverte a été saluée comme « une avancée scientifique majeure qui n’arrive qu’une fois tous les dix ans » et a été récompensée en 2006 par le prix Nobel de physiologie ou médecine. En s’appuyant sur le processus biologique naturel de l’iARN se produisant dans nos cellules, une nouvelle catégorie de médicaments, connus sous le nom d’iARN thérapeutiques, est maintenant devenue réalité. Les petits ARN interférents (siRNA), les molécules médiatrices de l’iARN qui font partie de la plateforme thérapeutique iARN d’Alnylam, sont à l’avant-garde de la médecine actuelle : ils induisent potentiellement le silençage de l’ARN messager (ARNm) – les précurseurs géniques – qui encodent des protéines à l’origine des maladies ou de voie pathologique, empêchant ainsi la synthèse de ces protéines. Il s’agit d’une approche révolutionnaire qui a le potentiel de faire évoluer les soins pour les patients atteints de maladies génétiques ou autres.

À propos d'Alnylam Pharmaceuticals

Alnylam (Nasdaq : ALNY) est le chef de file de la traduction de l’interférence ARN (iARN) en une nouvelle catégorie de médicaments innovants et susceptibles d’améliorer la vie des personnes atteintes de maladies rares et répandues présentant des besoins insatisfaits. Fondés sur une science récompensée par un prix Nobel, les agents thérapeutiques basés sur l’iARN consistent en une approche probante et validée cliniquement qui génèrent des médicaments qui changent la donne. Depuis sa fondation il y a 20 ans, Alnylam a dirigé la révolution de l’iARN et continue de proposer une vision audacieuse pour transformer la possibilité scientifique en réalité. Les produits thérapeutiques iARN mis sur le marché par Alnylam sont ONPATTRO® (patisiran), GIVLAARI® (givosiran), OXLUMO® (lumasiran), AMVUTTRA® (vutrisiran) et Leqvio® (inclisiran), qui est développé et mis sur le marché par le partenaire d’Alnylam, Novartis. Alnylam dispose d’un vaste portefeuille de médicaments expérimentaux, y compris de nombreux produits candidats qui sont en phase avancée de développement. Alnylam met en œuvre sa stratégie « Alnylam P5x25 » pour fournir des médicaments transformateurs dans les maladies rares et courantes au bénéfice des patients du monde entier grâce à une innovation durable et à des performances financières exceptionnelles, pour un profil biotechnologique de premier plan. Alnylam a son siège social à Cambridge, dans le Massachusetts. Pour plus d’informations sur nos talents, notre science et notre portefeuille de projets, rendez-vous sur www.alnylam.com et suivez-nous sur Twitter @Alnylam, sur LinkedIn et sur Instagram.

À propos de Regeneron

Regeneron (NASDAQ : REGN) est une société biotechnologique de premier plan qui invente, développe et met sur le marché des médicaments qui changent la donne pour les personnes atteintes de maladies graves. Fondée et dirigée depuis près de 35 ans par des médecins-scientifiques, la société s'appuie sur sa capacité unique à traduire de manière répétée et constante la science en médicaments, qui a conduit à neuf traitements approuvés par la FDA et à de nombreux produits candidats en développement, qui étaient presque tous cultivés dans nos laboratoires. Nos médicaments et notre portefeuille de projets sont conçus pour aider les patients atteints de maladies oculaires, de maladies allergiques et inflammatoires, de cancer, de maladies cardiovasculaires et métaboliques, de douleurs, d’affections hématologiques, de maladies infectieuses et de maladies rares.

Regeneron accélère et améliore le processus traditionnel de développement de médicaments grâce à ses technologies propriétaires VelociSuite®, comme VelocImmune®, qui utilise des souris génétiquement humanisées uniques pour produire des anticorps et des anticorps bispécifiques entièrement humains optimisés, et grâce à des initiatives de recherche ambitieuses telles que le Regeneron Genetics Center, qui mène l’un des plus grands efforts de séquençage génétique au monde.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.Regeneron.com et suivez @Regeneron sur Twitter.

Déclarations prospectives d’Alnylam

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933 et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934. Toutes les déclarations autres que les déclarations de fait historiques concernant les attentes, les convictions, les objectifs, les plans ou les perspectives d’Alnylam comprennent, sans s’y limiter, les attentes concernant l’aspiration d’Alnylam à devenir une entreprise de biotechnologie de premier plan et la réalisation de sa stratégie « Alnylam P5x25 », la possibilité pour Alnylam d’identifier de nouveaux candidats potentiels au développement de médicaments et de faire progresser ses programmes de R&D, la capacité d’Alnylam à obtenir l’approbation de nouveaux produits commerciaux ou d’indications supplémentaires pour ses produits existants et le rendement commercial et financier projeté d’Alnylam doivent être considérés comme des déclarations prospectives. Les résultats réels et les plans futurs peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives en raison de divers risques, incertitudes et autres facteurs importants, y compris, sans s’y limiter : l’incidence directe ou indirecte de la pandémie mondiale de COVID-19 ou de toute pandémie future sur les activités, les résultats d'exploitation et la situation financière d’Alnylam, ainsi que l’efficacité ou la rapidité des efforts déployés par Alnylam pour atténuer l’impact de la pandémie ; la capacité d’Alnylam à exécuter avec succès sa stratégie « Alnylam P5x25 » ; la capacité d’Alnylam à découvrir et à développer de nouveaux médicaments candidats et des approches d’administration et à démontrer avec succès l’efficacité et l’innocuité de ses produits candidats ; les résultats précliniques et cliniques des produits candidats d’Alnylam, y compris le patisiran et le vutrisiran ; les mesures ou conseils des organismes de réglementation et la capacité d’Alnylam à obtenir et à maintenir l’approbation réglementaire pour ses produits candidats, y compris le patisiran et le vutrisiran, ainsi que des prix et remboursements favorables ; le lancement, la mise sur le marché et la vente réussis des produits approuvés d’Alnylam à l’échelle mondiale ; les retards, interruptions ou défaillances dans la fabrication et la fourniture des produits candidats d’Alnylam ou de ses produits mis sur le marché ; des retards ou des interruptions dans l’approvisionnement des ressources nécessaires à l’avancement des programmes de R&D d’Alnylam, y compris les perturbations récentes dans l’approvisionnement en primates non humains ; l’obtention, le maintien et la protection de la propriété intellectuelle ; la capacité d’Alnylam à élargir l’indication d'ONPATTRO ou d'AMVUTTRA à l’avenir ; la capacité d’Alnylam à gérer ses dépenses de croissance et d’exploitation grâce à des investissements disciplinés dans les opérations et sa capacité à atteindre un profil financier autonome à l’avenir sans avoir besoin de financement par capitaux propres à l’avenir ; la capacité d’Alnylam à maintenir des collaborations commerciales stratégiques ; la dépendance d’Alnylam vis-à-vis de tiers pour le développement et la mise sur le marché de certains produits, y compris Novartis, Sanofi, Regeneron et Vir ; l’issue d’un litige ; l’impact potentiel d’une enquête gouvernementale en cours et le risque de futures enquêtes gouvernementales ; et des dépenses imprévues ; ainsi que les risques discutés plus en détail dans la section « Risk Factors » du rapport annuel 2022 d’Alnylam sur le formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), tels qu’ils peuvent être mis à jour de temps à autre dans les rapports trimestriels ultérieurs d’Alnylam sur le formulaire 10-Q et dans ses autres dépôts auprès de la SEC. De plus, les déclarations prospectives ne représentent les points de vue d’Alnylam qu’à compter d’aujourd’hui et ne doivent pas être invoquées comme représentant ses points de vue à compter de toute date ultérieure. Alnylam décline expressément toute obligation, sauf dans la mesure requise par la loi, de mettre à jour les déclarations prospectives.

Ce communiqué de presse couvre les agents thérapeutiques iARN expérimentaux et n’a pas pour but de transmettre des conclusions sur l’efficacité ou l’innocuité de ces agents thérapeutiques expérimentaux. Il n'existe aucune garantie qu'un agent thérapeutique expérimental terminera avec succès le développement clinique ou obtiendra l’approbation d'une autorité de santé.

Déclarations prospectives de Regeneron et utilisation des médias numériques

Le présent communiqué de presse comprend des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes liés à des événements futurs et à la performance future de Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (« Regeneron » ou la « Société »), et les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ces déclarations prospectives. Des mots tels que « anticiper », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « penser », « chercher à », « estimer », des variations de ces mots et des expressions similaires sont destinés à identifier ces déclarations prospectives, bien que les déclarations prospectives ne contiennent pas toutes ces mots d’identification. Ces déclarations concernent, et ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, l’impact du SRAS-CoV-2 (le virus qui a causé la pandémie de COVID-19) sur les activités de Regeneron et ses employés, collaborateurs, fournisseurs et autres tiers sur lesquels Regeneron s’appuie, la capacité de Regeneron et de ses collaborateurs à continuer de mener des programmes de recherche et cliniques, la capacité de Regeneron à gérer sa chaîne d’approvisionnement, les ventes nettes de produits mis sur le marché ou autrement commercialisés par Regeneron et/ou ses collaborateurs ou titulaires de licence (collectivement, les « Produits de Regeneron ») et l’économie mondiale ; la nature, le calendrier, le succès éventuel et les applications thérapeutiques des Produits de Regeneron et des produits candidats mis au point par Regeneron et/ou ses collaborateurs ou titulaires de licence (collectivement, les « Produits candidats de Regeneron ») et les programmes de recherche et cliniques en cours ou prévus, comme ALN-APP (un iARN thérapeutique expérimental ciblant la protéine précurseur de l'amyloïde en développement pour le traitement de la maladie d’Alzheimer et de l’angiopathie amyloïde cérébrale) ; la mesure dans laquelle les résultats des programmes de R&D menés par Regeneron et/ou ses collaborateurs ou titulaires de licence (y compris l’étude évaluant ALN-APP dont il est question dans le présent communiqué de presse) peuvent être reproduits dans d’autres études et/ou conduire à l’avancement des produits candidats aux essais cliniques, aux applications thérapeutiques ou à l’approbation réglementaire ; le potentiel de la technologie iARN discutée dans ce communiqué de presse pour le développement thérapeutique ; l'incertitude quant à l’utilisation, à l’acceptation du marché et au succès commercial des Produits de Regeneron et des Produits candidats de Regeneron et de l’impact des études (qu’elles soient menées par Regeneron ou d’autres et qu’elles soient mandatées ou volontaires), y compris les études discutées ou référencées dans le présent communiqué de presse, sur l’un de ces éléments ou sur toute approbation réglementaire potentielle des Produits de Regeneron et des Produits candidats de Regeneron (comme ALN-APP) ; la probabilité, le calendrier et la portée d’une éventuelle approbation réglementaire et d’un lancement commercial des Produits candidats de Regeneron (comme ALN-APP) et de nouvelles indications pour les Produits de Regeneron ; la capacité des collaborateurs, des titulaires de licence, des fournisseurs ou d’autres tiers (le cas échéant) de Regeneron à effectuer la fabrication, le remplissage, la finition, l’emballage, l’étiquetage, la distribution et d’autres étapes liées aux Produits de Regeneron et Produits candidats de Regeneron ; la capacité de Regeneron et/ou de ses collaborateurs à fabriquer et à gérer des chaînes d’approvisionnement pour plusieurs produits et produits candidats ; les problèmes d'innocuité résultant de l’administration des Produits de Regeneron et des Produits candidats de Regeneron chez les patients, y compris les complications ou les effets secondaires graves liés à l’utilisation des Produits de Regeneron et des Produits candidats de Regeneron (comme ALN-APP) dans les essais cliniques ; les décisions des autorités gouvernementales réglementaires et administratives susceptibles de retarder ou de limiter la capacité de Regeneron à continuer de développer ou de mettre sur le marché les Produits de Regeneron et les Produits candidats de Regeneron ; les obligations réglementaires en cours et la surveillance ayant une incidence sur les Produits de Regeneron, ses programmes de recherche et cliniques et ses activités, y compris les obligations relatives à la protection de la vie privée des patients ; la disponibilité et l’étendue du remboursement des Produits de Regeneron auprès de tiers payeurs, y compris les programmes privés de soins de santé et d’assurance, les organismes de maintien de la santé, les sociétés de gestion des avantages pharmaceutiques et les programmes gouvernementaux tels que Medicare et Medicaid ; les déterminations de couverture et de remboursement par ces payeurs et les nouvelles politiques et procédures adoptées par ces payeurs ; les médicaments concurrents et les produits candidats qui peuvent être supérieurs ou plus rentables que les Produits de Regeneron et les Produits candidats de Regeneron ; les dépenses imprévues ; les coûts de développement, de production et de vente des produits ; la capacité de Regeneron à respecter l’une de ses projections ou orientations financières et les modifications apportées aux hypothèses sous-jacentes à ces projections ou orientations ; la possibilité d’annuler ou de résilier tout contrat de licence, de collaboration ou de fourniture, y compris les accords de Regeneron avec Sanofi et Bayer (ou leurs sociétés affiliées respectives, le cas échéant), ainsi que la collaboration de Regeneron avec Alnylam Pharmaceuticals, Inc. discutée dans le présent communiqué de presse ; et les risques associés à la propriété intellectuelle d’autres parties et aux litiges en cours ou futurs s’y rapportant (y compris, sans s’y limiter, les litiges en matière de brevets et autres procédures connexes concernant EYLEA® (aflibercept) par injection, Praluent® (alirocumab), et REGEN-COV® (casirivimab et imdevimab)), d'autres litiges et d'autres procédures et enquêtes gouvernementales relatives à la Société et/ou à ses activités, le résultat final de ces procédures et enquêtes, ainsi que l’impact de l’un de ces éléments sur les activités, les perspectives, les résultats d’exploitation et la situation financière de Regeneron. Une description plus complète de ces risques et d’autres risques importants figure dans les documents déposés par Regeneron auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris son formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2022. Chaque déclaration prospective est faite en fonction des convictions et du jugement actuels de la direction, et le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives faites par Regeneron. Regeneron n’assume aucune obligation de mettre à jour (publiquement ou autrement) les déclarations prospectives, y compris, sans s’y limiter, toute projection ou orientation financière, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

