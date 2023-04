Prosegue l’inarrestabile diffusione commerciale di ACCED, il robot che da dieci anni domina il mercato francese e aumenta la sicurezza terapeutica

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Deenova, leader in Europa nelle soluzioni di automazione per le farmacie ospedaliere con terapie in dose unitaria, ha annunciato oggi l'aggiudicazione di due gare competitive UniHA in Francia per tre dei suoi robot leader di mercato ACCED, all'ospedale Drôme Vivarais a Montéléger e all'ospedale St-Marcellin.

La soluzione meccatronica ACCED, già in uso in oltre 60 ospedali francesi, è un sistema completamente automatizzato per la preparazione e la somministrazione di terapie solide orali in dose unitaria. I suoi obiettivi sono aumentare la sicurezza del paziente, ridurre gli errori terapeutici e massimizzare l'efficienza operativa fornendo al contempo processi di preparazione ed erogazione dei farmaci sicuri ed affidabili. Inoltre, la soluzione include una piattaforma di reportistica e analisi che fornisce agli ospedali informazioni e dati utili per migliorare l’operatività.

Commentando la notizia, Loic Bessin, managing director di Deenova France, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di estendere le nostre soluzioni automatizzate per la terapia in dose unitaria agli ospedali Drôme Vivarais e St-Marcellin in Francia. Il nostro robot meccatronico D3 ACCED è progettato appositamente per garantire la totale sicurezza del paziente, l'efficacia operativa e la sostenibilità finanziaria. Siamo convinti che sia gli ospedali che i loro pazienti trarranno grandi benefici dalla nostra tecnologia”.

L’ospedale St-Marcellin è un'istituzione sanitaria che svolge le funzioni di servizio pubblico di cura e alloggio, coniugando territorialità e un riconosciuto livello di professionalità tecnica nelle attività di medicina, assistenza riabilitativa e assistenza agli anziani.

Inaugurato nel 1976, il Centre Hospitalier Drôme Vivarais (precedentemente noto come “Centre Hospitalier Le Valmont”) è una struttura sanitaria pubblica specializzata in psichiatria infantile e dell'adulto, situata nel comune di Montéléger, a pochi chilometri da Valence. Gestisce 240 posti letto in sede di degenza, 11 day hospital e 17 centri medico-psicologici, di cui 11 centri di accoglienza terapeutica part-time distribuiti in altrettanti comuni del territorio.

Dal 2004, Deenova è il fornitore leader indiscusso nell’ambito di soluzioni di meccatronica per la tracciabilità a circuito chiuso di farmaci e dei dispositivi medici, quest’ultima basata sulla tecnologia RFID. Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova alleviano la crescente pressione a cui sono soggetti gli operatori sanitari, incrementano la sicurezza dei pazienti riducendo gli errori di terapia, consentono il controllo sui beni sanitari sensibili limitando sprechi e costi e contribuiscono a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane. Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili con un risparmio previsto compreso tra il 15% e il 25%

Per maggiori informazioni sulle soluzioni leader di mercato di Deenova, visita www.deenova.com.