ACCED, le robot de sécurisation du circuit du médicament qui domine le marché français depuis dix ans, poursuit son expansion commerciale record

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova, leader européen de l'automatisation des pharmacies hospitalières, a annoncé aujourd'hui l'attribution de deux appels d'offres UniHA en France pour trois de ses solutions ACCED, avec l'hôpital Drôme Vivarais à Montéléger et l'hôpital St-Marcellin.

La solution mécatronique ACCED, qui est déjà utilisée dans plus de 60 hôpitaux français, est un système entièrement automatisé qui permet la préparation et la distribution de médicaments solides oraux en doses unitaires. Elle vise à améliorer la sécurité des patients, à réduire les erreurs de médication et à maximiser l'efficacité opérationnelle tout en fournissant des processus de préparation et de distribution des médicaments sûrs et fiables. En outre, la solution comprend une plateforme de reporting et d'analyse qui fournit aux hôpitaux des informations basées sur des données afin d'améliorer les performances opérationnelles.

M. Loic Bessin, Directeur général de Deenova France, a commenté la nouvelle en ces termes: “Nous sommes ravis d'étendre nos solutions d'automatisation des doses unitaires de médicaments aux hôpitaux Drôme Vivarais et St-Marcellin en France. Notre robot mécatronique D3 ACCED est spécialement conçu pour assurer la sécurité des patients, l'efficacité opérationnelle et la viabilité financière. Nous sommes convaincus que les hôpitaux et leurs patients bénéficieront grandement de notre solution.”

L'hôpital St-Marcellin est un établissement de santé qui assure une mission de service public de soins et d'hébergement, alliant proximité et technicité reconnue dans les activités de médecine, de soins de rééducation et de prise en charge des personnes âgées.

Ouvert en 1976, le Centre Hospitalier Drôme Vivarais (anciennement “Centre Hospitalier Le Valmont”) est un établissement public de santé spécialisé en psychiatrie infanto-juvénile et adulte, situé sur la commune de Montéléger, à quelques kilomètres de Valence. Il gère 240 lits sur un site d'hospitalisation, 11 hôpitaux de jour et 17 centres médico-psychologiques dont 11 centres d'accueil thérapeutique à temps partiel répartis sur 11 communes du territoire.

Deenova est le chef de file incontesté des solutions mécatroniques (robotique et automatisation) pour la traçabilité en circuit fermé des médicaments et des dispositifs médicaux basés sur la RFID dans le secteur des soins de santé, à tout moment et en tout lieu. Les solutions uniques, brevetées et entièrement intégrées de Deenova ont contribué et contribueront encore plus à atténuer les pressions croissantes pesant sur les prestataires de soins de santé afin et dans le même temps, d’améliorer la sécurité des patients, de réduire les erreurs médicamenteuses, de minimiser le gaspillage et le détournement de substances contrôlées, de limiter les coûts, et de diminuer l’écart entre le volume de patients en augmentation et le personnel médical limité. Deenova garantit la simplification de tous les processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables ou à usage unique, avec une économie de coûts attendue entre 15% et 25%.

Pour plus d'informations sur les solutions de Deenova, visitez le site www.deenova.com.