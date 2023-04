Mythical Games und Polkadot schließen sich zusammen, um die nächste Gaming-Generation voranzutreiben

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Das Spieltechnologieunternehmen der nächsten Generation, Mythical Games, hat seine Pläne bekannt gegeben, die Mythical Chain in das Polkadot-Ökosystem zu migrieren und Ethereum zugunsten des dezentralen und interoperablen Multichain-Netzwerks zu verlassen. Im Zuge dieses bahnbrechenden Schrittes wird Mythical Games auch eine Mythos-„Superchain“ zugunsten des Mythos-Ökosystems auf Polkadot vorstellen und einführen – eine dezentrale autonome Organisation (DAO), die etabliert wurde, um die Eintrittsbarrieren für Spieleentwickler zu reduzieren. Dies wird es neuen Gaming-Partnern und Projekten ermöglichen, die einzigartige Technologie und Gemeinschaft von Polkadot zu nutzen, um das größte und am besten verbundene Gaming-Ökosystem im Web3 zu erstellen.

Die Bekanntgabe erfolgt zeitgleich mit der weltweiten Veröffentlichung von NFL Rivals, dem ersten offiziell lizenzierten Blockchain-Videospiel der National Football League (NFL) und der NFL Players Association (NFLPA), das in Zusammenarbeit mit Mythical Games entwickelt wurde.

John Linden, Founder und CEO von Mythical Games, sagte: „Die Entscheidung, das Ethereum-Ökosystem zu verlassen, ist eine Kombination aus Schwierigkeiten im Zusammenhang mit relativ langsamen Transaktionsgeschwindigkeiten, selbst mit L2-Roll-ups, die letztlich die Skalierungspläne von Mythical mit unseren neuen Spielen in diesem Jahr behindern würden. Darüber hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, auf einer Sicherheits- und Governance-Infrastruktur aufzubauen, die mit zunehmender Beteiligung immer stärker wird und mit anderen Gaming-Partnern im Mythos-Ökosystem vollständig interoperabel ist. Nach Gesprächen mit zahlreichen Blockchain-Protokollen war es eine leichte Entscheidung: Die Entschlossenheit von Polkadot in Bezug auf Innovation, Sicherheit und Governance stellt den größten Wert für unsere Gemeinschaft dar. Wir glauben, dass diese neue Technologie nicht nur unsere Wachstumsbemühungen unterstützen wird, sondern auch anderen Mythos-Partnern ermöglicht, diese Technologie für ihre eigenen Großprojekte zu nutzen.“

Nach der Umstellung auf Polkadot wird die Mythical Chain es den Mythos-Gaming-Partnern ermöglichen, ihre eigenen Ketten zu erstellen, ohne die Interoperabilität oder Konnektivität zu beeinträchtigen. Das Ergebnis ist eine neue „Superchain“, eine skalierbare Plattform, auf die alle Mythos-Partner zugreifen können und die mit den Web2-Gaming-Plattformen, einschließlich des Epic Games Store, kompatibel ist, ohne die Interoperabilität oder Konnektivität zu beeinträchtigen. Diese Barrierefreiheit ist ein zentrales Prinzip für Mythical, das die Kluft zwischen Blockchain und traditionellem Gaming überbrücken will.

Björn Wagner, CEO von Parity Technologies, einem der Hauptakteure des Polkadot-Netzwerks, sagte: „Wir sind begeistert, dass Mythical Games von den einzigartigen Stärken von Polkadot angezogen wurde, welche es Projekten ermöglichen, ihr eigenes Ökosystem innerhalb von Polkadot zu erstellen, einschließlich ihrer eigenen Verwaltung und Treasury. Gemeinsam mit Mythical freuen wir uns darauf, weitere AAA-Gaming-Unternehmen und Gamer in das Mythos-Ökosystem einzubinden und Polkadot einen Schritt näher an die globale Führungsposition im Bereich der Spiele der nächsten Generation zu bringen. Nachdem wir John und das Mythical-Team kennengelernt haben, wurde deutlich, dass wir die gleichen Überzeugungen in Bezug auf Dezentralisierung und technische Innovation haben, und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam die Fähigkeiten von Web3 um Jahre voranbringen werden, wo wir heute stehen.“

Das Polkadot-Ökosystem wird auch von den fortschrittlichen Funktionen, den Streaming-Technologien und der Web3-Gaming-Expertise von Mythical profitieren. Mit über 3 Millionen digitalen Asset-Transaktionen pro Monat, 200.000 aktiven Wallets, die täglich über 1 native Million MYTH-Token in Gaming-Transaktionen verwenden, und einem zügig wachsenden Spieleportfolio ist Mythical ein führender Innovator im Web3-Gaming und Metaverse. Das Engagement bringt ein erhebliches Potenzial für Wachstum und Interoperabilität mit sich und fördert die Akzeptanz von Mythical und Polystream – der interaktiven Streaming-Plattform von Mythical – im wachsenden Ökosystem von Polkadot.

Das 2018 gegründete Unternehmen Mythical bietet immersive Spiele, einschließlich NFL Rivals (iOS, Google Play) – sein neuestes Spiel überhaupt und das erste Web3-Spiel der National Football League (NFL) und der NFL Players Association (NFLPA) –, sein Flaggschiff Blankos Block Party im Epic Game Store und das in Kürze erscheinende Nitro Nation: World Tour (iOS, Google Play). Die Mythical Chain gehört derzeit zu den vier wichtigsten Blockchains in Bezug auf die monatlichen Verkäufe digitaler Assets und wickelt mehr Gaming-Transaktionen pro Tag ab als jede andere Blockchain – einschließlich Ethereum – mit mehr als 3,2 Millionen Gaming-Transaktionen auf der Chain in den letzten 30 Tagen.

Zusätzlich zur Migration zu Polkadot wird Mythical seinen Nutzern sein zum Patent angemeldetes Reservierungssystem für digitale Assets zur Verfügung stellen. Das System kann jeden Artikel auf der Chain hinterlegen und so sicherstellen, dass selbst wenn ein Kauf auf einem traditionellen Gaming-Ökosystem beginnt, dieser den Spielern, die mit Fiat kaufen, angeboten wird, während die Transaktion oder der Verkauf auf der Chain aufgezeichnet wird. Derzeit sind wir mit den wichtigsten Gaming-Ökosystemen wie dem Epic Games Store, Apple iOs und Google Play kompatibel. Weitere Kompatibilität ist in Vorbereitung und wird die Gemeinschaft von Mythical und Polkadot noch weiter vergrößern.

Mark Cachia, Gründer und CIO von Scytale Digital, sagte: „Mit der Entscheidung für Polkadot verfügt Mythical Games nun über ein solides Fundament an innovativer und leistungsstarker Technologie und kann sich auf das konzentrieren, was es am besten kann – Spiele. Wir sind zuversichtlich, dass Polkadot sein Versprechen, die fortschrittlichste und vielseitigste Blockchain-Plattform zu sein, einhalten wird. Deshalb ist Scytale stolz darauf, ein geschätzter Partner in diesem Geschäft zu sein.“

Für weitere Information über Polkadot besuchen Sie bitte polkadot.network.

Über Mythical Games

Mythical wurde von Fast Company's World Changing Ideas 2021 und Forbes' Disruptive Technology Companies To Watch in 2019 ausgezeichnet. Mythical ist ein Gaming-Technologie-Unternehmen der nächsten Generation, das ein Web3-Gaming-Ökosystem erstellt, indem es die Blockchain-Technologie und spielbare NFTs für Tools nutzt, die es Spielern, Schöpfern, Künstlern, Marken und Spieleentwicklern ermöglichen, Anteilseigner und Eigentümer in neuen „Play and Own“-Spielökonomien zu werden. Das Team, das von Veteranen der Spieleindustrie geleitet wird, hat sich auf die Entwicklung von Spielen spezialisiert, die sich um die Wirtschaft der Spieler drehen, und hat bei der Entwicklung großer Franchises wie Call of Duty, World of Warcraft, Guitar Hero, DJ Hero, Marvel Strike Force und Skylanders mitgewirkt.

Die Mythical Platform kann zu bereits bestehenden Gaming-Ökonomien hinzugefügt oder in das Design eines neuen Spiels von Grund auf erstellt werden. Sie ermöglicht das Management von Transaktionen mit digitalen Assets, Zahlungen, Nutzern und die Verwaltung von Beständen und macht es Käufern und Verkäufern digitaler Assets möglich, in einer Umgebung, die auf Transparenz, Sicherheit, Vertrauen und Wert basiert, vertrauensvoll zu handeln. Mythical Marketplace stellt eine nahtlose Integration in das Gaming-Inventar her und bietet Schutz vor Betrug, Gebührenoptimierung und bald auch Asset-Bündelung sowie Preisempfehlungen für Käufer und Verkäufer. Die Partner von Mythical werden auch Zugang zu proprietären Tools für Intelligenz, Marktdesign und Marktintervention haben, die einfache und sichere Transaktionen mit digitalen Assets ermöglichen.

Über Polkadot

Polkadot liefert die technischen Fortschritte, die notwendig sind, um die Blockchain-Technologie praktikabel, zugänglich, skalierbar, interoperabel und zukunftssicher zu machen, Beschränkungen und Zugangsbarrieren zu beseitigen und dadurch Innovationen voranzutreiben, den Raum der dezentralen Technologie zu vergrößern und die Web3-Vision mit Leben zu erfüllen. Es verbindet private und konsortiale Chains, öffentliche und erlaubnisfreie Netzwerke, Orakel und zukünftige Technologien, die erst noch entwickelt werden müssen.

Über Scytale

Scytale ist ein digitaler Asset Manager mit einem Schwerpunkt auf Blockchain-Lösungen. Das Unternehmen war mit dem Horizon Fund I im Jahr 2017 ein Frühstarter/Investor im Bereich Blockchain. Der Horizon Fund II wurde Anfang 2022 geschlossen. Scytale investiert hauptsächlich in Projekte, die reale Lösungen in verschiedenen Web3-Ökosystemen entwickeln. Bis heute hat Scytale Horizon II in 15 Projekte mit einer Vielzahl von Angeboten investiert, die unter anderem Spiele, Musik, Legaltech, Sicherheit sowie Blockchain- und Metaverse-Infrastruktur umfassen.

