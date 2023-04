Axionlog seleciona RELEX para melhorar sua previsão de demanda e reabastecimento

BUENOS AIRES, Argentina--(BUSINESS WIRE)--Axionlog, empresa líder em gerenciamento de cadeia de suprimentos no setor de alimentos, realizou uma parceria com a RELEX Solutions, fornecedora de soluções unificadas de cadeia de suprimentos e planejamento de varejo, para melhor precisão e eficiência de seus processos de previsão de demanda e reabastecimento. A Axionlog opera em 16 territórios nas Américas com mais de 60 clientes, incluindo as principais cadeias de 'fast-food' da região.

A Axionlog implementará a solução RELEX em seus 30 centros de distribuição para garantir a disponibilidade dos produtos mais frescos possíveis e aumentar a eficiência dos pedidos e entrega pontual a todos os seus clientes. O sistema permitirá otimizar o estoque, bem como reduzir desperdícios e outros custos associados.

Antes de trabalhar com a RELEX, a Axionlog gerenciava seus processos de planejamento manualmente, o que exigia inúmeros recursos. Para aumentar a eficiência de seus processos, perceberam que precisavam de um sistema unificado e escalável que pudesse fornecer previsões precisas e oportunas, além de otimizar a eficiência e o uso de todos os seus recursos. A Wysupp, parceira da RELEX, fará a implementação da a solução.

"Como uma empresa que oferece soluções integrais na cadeia de suprimentos do setor de alimentos, é extremamente importante que possamos continuar melhorando e garantindo a disponibilidade de produtos frescos", disse Gonzalo Sánchez de Bustamante, Diretor de Compras da Axionlog. "Avaliamos diversos fornecedores e escolhemos a RELEX, pois é a solução mais avançada que oferece previsões precisas. Ao avaliar as soluções, ficou claro que a RELEX é muito inovadora e altamente configurável às necessidades de nossos negócios."

"Estamos animados em acrescentar a Axionlog à família RELEX. A capacidade de responder até mesmo às menores mudanças na demanda é vital ao gerenciamento de estoque eficiente, sobretudo para produtos perecíveis", comentou Carlos Victoria, Vice-Presidente Sênior de Vendas da RELEX. "Estamos na expectativa de trabalhar de perto com a Axionlog, a fim de aprimorar ainda mais a disponibilidade de produtos e serviços a seus clientes."

Sobre a RELEX Solutions

A RELEX Solutions ajuda varejistas e marcas de consumo a impulsionar o crescimento lucrativo em todos os canais de vendas e distribuição, maximizando a satisfação do cliente e minimizando os custos operacionais. Nossa cadeia de suprimentos unificada e plataforma de planejamento de varejo, líder de mercado, ajuda varejistas e empresas de bens de consumo a alinhar e otimizar demanda, mercadoria, cadeia de suprimentos e planejamento de operações em toda a cadeia de valor de ponta a ponta. Impulsionamos a disponibilidade recorde de produtos, aumentamos as vendas, aprimoramos a sustentabilidade e o melhor retorno sobre o investimento em estoque, espaço, força de trabalho e capacidade. Marcas líderes como Grupo DIA, Grupo Vinoteca, Titán Panamá, GNC México, Leroy Merlin, Autozone, Giant Tiger e MediaMarkt confiam na RELEX para otimizar sua cadeia de suprimentos e planejamento de varejo.

Acesse relexsolutions.com para saber mais.

Sobre a Axionlog

Empresa líder em serviços de gerenciamento de cadeia de suprimentos. Somos especializados no gerenciamento integral de cadeias de abastecimento do setor alimentar. Assim, garantimos o fornecimento oportuno e apropriado de seus produtos, com a qualidade adequada para que sua empresa possa concentrar-se em seu core business. Para isto, contamos com uma equipe de profissionais que, mediante sua experiência e com tecnologia de ponta à sua disposição, planeja, implementa e controla o processo logístico para torná-lo eficaz e seguro. Já contamos com mais de 60 clientes de diversos segmentos em 16 territórios das Américas, os quais nos escolhem todos os dias, pois sabemos proporcionar alto padrão de atendimento, qualidade e segurança alimentar.

Acesse https://www.axionlog.com/en/home/ para saber mais.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.