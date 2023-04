Shofu Dental Brasil, Adesivo Dental Super-Bond™ Será Lançado no Brasil

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--SHOFU INC. (Tokyo: 7979; Presidente e Diretor de Operações: TAKAMI Tetsuo), SUN MEDICAL CO., LTD. (sede: Moriyama, Shiga; Presidente e Diretor Executivo: NAKAJIMA Yoshiyuki) e Mitsui Chemicals, Inc. (Tóquio: 4183; Presidente e Diretor Executivo: HASHIMOTO Osamu) anunciaram hoje que a Shofu Dental Brasil Comércio de Produtos Odontológicos Ltda. (Shofu Brasil; sede: São Paulo, Brasil; Presidente: HARASHIMA Tomomi), uma subsidiária de vendas da SHOFU, irá lançar vendas do adesivo dental Super-Bond™ da SUN MEDICAL no Brasil em junho de 2023.

Empregando 4-metacriloxietil trimelitato anidrido (4-META) como monômero auxiliar de dispersão e tributilborano (TBB) como iniciador de polimerização, o Super-Bond™ é um cimento de resina acrílica feito para uso como adesivo dentário. É referido na literatura acadêmica como uma resina 4-META/MMA-TBB. A SUN MEDICAL começou a produzir e vender o produto em 1982 e, desde que as vendas começaram no Japão, o material se tornou o favorito entre os dentistas devido às suas excelentes propriedades adesivas e amplo histórico de eficácia. O Super-Bond™ encontra uso em uma ampla gama de aplicações, incluindo estabilização de dentes móveis, formação de pontes de resina direta, permitindo a adesão de bráquetes e próteses de cerâmica. O material é amplamente utilizado em ambientes clínicos ao redor do mundo, com exportações direcionadas aos EUA, Europa, China e Coreia do Sul.

O Super-Bond™ é composto de um iniciador de polimerização, um líquido e um pó de polímero, demonstrando excelente adesão ao material dentário (esmalte/dentina), ligas dentárias e cerâmicas semelhantes. O mecanismo do produto percebe o Catalyst V, que tem TBB como seu principal componente, reagindo com água e oxigênio para servir como um iniciador da polimerização. O Super-Bond™ é sobretudo notável por sua adesão ao material do dente, que é difícil de manter totalmente seco: como o endurecimento começa na interface adesiva, o produto é capaz de exibir aqui melhor resistência adesiva e durabilidade adesiva do que os cimentos resinosos convencionais.

O Super-Bond™ recebeu recentemente aprovação farmacêutica no Brasil, onde o mercado odontológico parece pronto para crescer daqui para frente. Isto motivou a decisão de iniciar vendas neste mercado, ajudando quem está no país a manter os dentes naturais por mais tempo. Ao começar com uma exposição na CIOCE 2023, uma conferência internacional de odontologia, que será realizada em Fortaleza de 6 a 9 de maio de 2023, esforços serão feitos para introduzir gradualmente o produto em todo o país através do marketing KOL em seminários e outros locais siminlares.

Comentário do Presidente HARASHIMA Tomomi da Shofu Brasil, responsável pela venda do material:

Temos a honra de anunciar o lançamento do Super-Bond™ no Brasil, que é muito apreciado pelos dentistas há cerca de 40 anos. Com base nos excelentes resultados clínicos até aqui, acreditamos que as vendas do produto irão auxiliar no tratamento odontológico no Brasil, onde a cirurgia minimamente invasiva está em ascensão.

Site do produto Super-Bond™ (administrado pela SUN MEDICAL para profissionais de odontologia)

https://www.sunmedical.co.jp/english/product/super-bond/index.html

https://www.shofu.com/global/

https://www.sunmedical.co.jp/english/index.html

https://jp.mitsuichemicals.com/en/index.htm

Descrição Geral da CIOCE

Uma conferência internacional de odontologia realizada no Brasil. Este ano, o evento está programado para ocorrer em Fortaleza de 6 a 9 de maio.

CIOCE 2023: https://cioce.com.br/

